Nie trzeba mieć faktury VAT, żeby odliczyć podatek od towarów i usług

Nie trzeba mieć faktury VAT, żeby odliczyć podatek od towarów i usług

23 marca 2026, 15:45
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
odliczenie VAT, akt notarialny, prawo do odliczenia, faktura VAT, wyrok NSA, podatek od towarów i usług, interpretacja indywidualna, skarbówka
Nie trzeba mieć faktury VAT, żeby odliczyć podatek od towarów i usług
NSA zaskoczył skarbówkę i potwierdził, że brak faktury nie musi automatycznie oznaczać utraty prawa do odliczenia podatku VAT. W wyroku z 13 lutego 2026 r. Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że inny dokument może zastąpić fakturę - o ile spełnione zostały materialne przesłanki odliczenia VAT. Liczą się więc fakty, a nie sam papier - chociaż oczywiście trzeba te fakty wykazać dowodowo.

Kupił działki za prawie 800 tysięcy. Faktury VAT nie dostał - brak odliczenia? No właśnie nie do końca

Wyobraź sobie taką sytuację. Prowadzisz firmę budowlaną. Kupujesz działki pod inwestycję za 786 598 złotych brutto. W cenie siedzi prawie 147 tysięcy złotych podatku VAT. Wszystko zapisane czarno na białym w akcie notarialnym - kwota netto, stawka 23 proc., kwota podatku. Strony składają nawet wspólne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT do naczelnika urzędu skarbowego. Notariusz nie pobiera podatku od czynności cywilnoprawnych, bo transakcja podlega podatkowi od towarów i usług. A potem sprzedawca mówi: „Faktury nie wystawię. Uważam, że nie jestem podatnikiem VAT."

Dokładnie w takiej sytuacji znalazła się spółka z Torunia, która we wrześniu 2020 roku nabyła nieruchomości gruntowe od małżonków. Sprzedający wcześniej podzielili grunt na atrakcyjne działki budowlane, uzbroili je w wodociąg i przyłącza elektryczne, wydzielili drogi dojazdowe, a potem aktywnie szukali nabywców - działali więc jak typowi przedsiębiorcy. Mimo to po transakcji odmówili wystawienia faktury VAT za nieruchomość, twierdząc, że sprzedaż nie podlega opodatkowaniu.

VAT 2026 - KOMENTARZ

Dla kupującej spółki skutek był bolesny: 147 087 złotych zamrożonego podatku, którego nie mogła odliczyć. Prawo do odliczenia VAT - fundament neutralności tego podatku - zostało zablokowane nie dlatego, że transakcja była fikcyjna, ale dlatego, że brakowało jednego dokumentu.

Fiskus postawił na formalizm - nie ma faktury VAT, nie ma odliczenia VAT: logiczne?

Spółka postanowiła walczyć i wystąpiła o interpretację indywidualną. Pytanie brzmiało wprost: czy przysługuje jej odliczenie VAT na podstawie aktu notarialnego, skoro kontrahent odmawia wystawienia faktury?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z sierpnia 2022 roku odpowiedział: nie. Organ stwierdził, że „przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zastąpienia faktury innym dokumentem, np. aktem notarialnym." Powołał się na art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur. Bez faktury VAT za nieruchomość nie ma mowy o odliczeniu. Stanowisko fiskusa nie pozostawiało złudzeń.

Sąd w Bydgoszczy: liczy się substancja transakcji, nie papierek

Spółka zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. I wygrała. W wyroku z 10 stycznia 2023 r. (sygn. I SA/Bd 592/22) WSA uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd sięgnął po argument, którego organ interpretacyjny kompletnie pominął - zasadę neutralności VAT i prymat przesłanek materialnych nad wymogami formalnymi w kontekście prawa do odliczenia.

Ważne

WSA odwołał się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, który wielokrotnie podkreślał: jeżeli organy podatkowe dysponują informacjami niezbędnymi do ustalenia, że spełnione są materialne przesłanki odliczenia VAT, to nie mogą wprowadzać dodatkowych warunków, które w praktyce uniemożliwią wykonanie tego prawa.

Sąd powołał się też na wyrok TSUE z 29 września 2022 r. w sprawie Raiffeisen Leasing (C-235/21). Trybunał stwierdził w nim, że umowę można uznać za fakturę w rozumieniu dyrektywy VAT, jeżeli zawiera wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji materialnych przesłanek prawa do odliczenia. A akt notarialny w tej sprawie rozstrzyganej przez sąd krajowy zawierał wszystko - dane stron, opis nieruchomości, cenę netto, kwotę VAT, stawkę podatku i oświadczenie o wyborze opodatkowania.

Wyrok NSA: VAT odliczysz mimo braku faktury

Dyrektor KIS złożył skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 lutego 2026 r. (sygn. I FSK 949/23) podtrzymał stanowisko sądu pierwszej instancji.

Trzeba uczciwie powiedzieć: wyrok NSA dotyczył kwestii interpretacyjnej. Sąd kasacyjny nie badał bezpośrednio materialnych okoliczności transakcji i - jak podkreślono w komunikacie - orzeczenie „nie stanowi rozstrzygnięcia co do zasady o dopuszczalności odliczenia VAT na podstawie aktu notarialnego."

Ale przekaz jest czytelny. NSA wskazał, że faktura VAT za nieruchomość pozostaje podstawowym dokumentem w systemie podatku od towarów i usług, jednak jej brak nie musi automatycznie prowadzić do odmowy prawa do odliczenia. Warunek: akt notarialny lub inny dokument musi pozwalać jednoznacznie ustalić, że doszło do rzeczywistej, opodatkowanej transakcji związanej z działalnością podatnika. Neutralność VAT wymaga, żeby formalizm nie prowadził do nieuzasadnionego obciążenia przedsiębiorcy ciężarem podatku.

Co wyrok NSA oznacza w praktyce dla przedsiębiorców i odliczenia VAT?

Wyrok NSA nie otwiera furtki do masowego odliczenia VAT bez faktur. Warto to powiedzieć wprost.

Ale w konkretnych sytuacjach - zwłaszcza przy transakcjach dotyczących nieruchomości, gdzie akt notarialny jest obligatoryjny i zawiera szczegółowe dane finansowe - przedsiębiorcy zyskują solidny argument w sporze z fiskusem. Orzecznictwo TSUE i teraz także wyrok NSA potwierdzają, że prawo do odliczenia VAT zależy przede wszystkim od spełnienia przesłanek materialnych. Sama faktura jest drugorzędna, jeżeli czynność uprawniająca do odliczenia podatku od towarów i usług faktycznie miała miejsce i jest należycie udokumentowana.

Ważne

Żeby akt notarialny mógł zastąpić fakturę VAT przy odliczeniu, muszą być spełnione kluczowe warunki:

  1. Transakcja musi rzeczywiście mieć miejsce.
  2. Nabywca musi być czynnym podatnikiem VAT.
  3. Nabyte towary muszą służyć działalności opodatkowanej.
  4. Dokument - w tym wypadku akt notarialny - musi zawierać dane pozwalające zweryfikować przesłanki materialne odliczenia VAT.
  5. Nie mogą zachodzić przesłanki oszustwa ani nadużycia prawa.

Faktura wciąż jest fundamentem systemu VAT - to się nie zmienia

Jedno się nie zmienia: faktura VAT za nieruchomość i każdy inny towar czy usługę pozostaje podstawowym dokumentem przy realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wyrok NSA tego nie podważa.

Pokazuje natomiast, że w wyjątkowych okolicznościach - gdy sprzedawca celowo odmawia wystawienia faktury, a wszystkie przesłanki materialne odliczenia VAT są spełnione i udokumentowane w akcie notarialnym - podatnik nie zostaje na lodzie. Ma szansę obronić swoje prawo do odliczenia.

Dla wielu przedsiębiorców, którzy znaleźli się w podobnej pułapce, to realny przełom. Do tej pory fiskus konsekwentnie odmawiał prawa do odliczenia VAT bez faktury, a podatnik zostawał z ciężarem podatku, na który nie miał żadnego wpływu.

Jeśli kupujesz nieruchomość i wiesz, że transakcja podlega VAT - zadbaj o fakturę jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Wpisz obowiązek jej wystawienia do umowy przedwstępnej. A jeśli kontrahent mimo wszystko odmówi - masz teraz wyrok NSA, który pokazuje, że walka o odliczenie VAT ma sens.

Podsumowanie artykułu w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)

Czy brak faktury VAT automatycznie wyklucza odliczenie podatku naliczonego według wyroku NSA z 13 lutego 2026 r.?

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że faktura VAT pozostaje podstawowym dokumentem, jednak jej brak nie musi automatycznie prowadzić do odmowy prawa do odliczenia. Warunkiem jest dokument pozwalający ustalić rzeczywistą, opodatkowaną transakcję związaną z działalnością podatnika.

Czy akt notarialny może zastąpić fakturę VAT przy zakupie nieruchomości?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 lutego 2026 r. (I FSK 949/23) wskazał, że „akt notarialny dokumentujący zakup nieruchomości może zastąpić fakturę - o ile spełnione zostały materialne przesłanki odliczenia VAT”.

Jakie warunki pozwalają, by inny dokument zastąpił fakturę VAT przy odliczeniu podatku?

Transakcja musi rzeczywiście mieć miejsce, nabywca musi być czynnym podatnikiem VAT, a nabyte towary muszą służyć działalności opodatkowanej. Dokument musi zawierać dane do weryfikacji przesłanek materialnych i nie mogą zachodzić przesłanki oszustwa ani nadużycia.

Co orzekł WSA w Bydgoszczy 10 stycznia 2023 r. (I SA/Bd 592/22) w sprawie odliczenia VAT bez faktury?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, powołując się na neutralność VAT i prymat przesłanek materialnych. Wskazał, że umowę można uznać za fakturę, jeśli zawiera dane niezbędne do weryfikacji prawa do odliczenia.

Czy wyrok NSA otwiera furtkę do masowego odliczenia VAT bez faktur?

Wyrok NSA nie otwiera furtki do masowego odliczenia VAT bez faktur. W konkretnych sytuacjach, zwłaszcza przy transakcjach nieruchomości z aktem notarialnym zawierającym szczegółowe dane, przedsiębiorcy zyskują solidny argument w sporze z fiskusem, szczególnie że forma aktu notarialnego to najbardziej wiarygodna i niepodważalna forma dokumentu.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z dnia 13 lutego 2026 r., sygn. I FSK 949/23)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

