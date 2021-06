Jak ustalić limit do rozliczeń w Polsce WSTO od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. dotychczasowa sprzedaż wysyłkowa została zastąpiona wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (WSTO). Nie jest to jedynie zmiana nazwy. Wprowadzając tę zmianę, określono m.in. nowe zasady ustalania limitu, poniżej którego polski podatnik może rozliczyć VAT w Polsce. Nowe regulacje są bardzo niekorzystne. Szybciej stracimy prawo do rozliczeń w kraju. Dlatego należy sprawdzić czy od 1 lipca 2021 r. nadal możemy rozliczać VAT w Polsce od WSTO.

WSTO to sprzedaż na rzecz osób z innego kraju UE, które nie są zobowiązane do rozliczania WNT. Towary muszą być wysyłane lub transportowane między różnymi krajami UE. W większości przypadków będą to osoby prywatne, konsumenci. W przypadku tej sprzedaży, tak jak przed zmianą jest ustalony limit poniżej którego sprzedawca może rozliczać VAT w swoim kraju.

Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległy zasady ustalania tego limitu w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym do końca czerwca 2021 r. Dla każdego kraju limit wynosi tyle samo, to jest 10 000 euro. Dla polskiego sprzedawcy w przeliczeniu będzie to 42 000 zł. Jest to kwota netto, czyli pomniejszona o polski VAT lub podatek od wartości dodanej. Dostawy będą opodatkowane w kraju sprzedawcy, który ma siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium jednego kraju UE, gdy:

■ suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia w ramach WSTO oraz

■ całkowita wartości usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczy w roku podatkowym lub w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro (42 000 zł).

Jak z tego wynika, do limitu wliczamy także wartość wymienionych usług, jeśli wykonujemy je na rzecz osób niebędących podatnikami z tego kraju UE...

Jak ustalić limit w okresie przejściowym?

Z przepisów przejściowych nie wynika, jaką sprzedaż należy uwzględniać, aby ustalić, czy od 1 lipca 2021 r. możemy nadal rozliczać WSTO w Polsce. Można się spotkać ze stanowiskiem, że należy uwzględniać tylko usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w 2020 r. oraz w I połowie 2021 r. W tym okresie limit 42 000 zł dotyczył tylko tych usług.

Odmienne stanowisko w tym zakresie zostało zaprezentowane przez MF w projekcie objaśnień podatkowych, w którym czytamy:

(…) określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r. należy przy analizie ww. progu uwzględnić również usługi TBE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.

Zasady postępowania przy wyborze miejsca opodatkowania przedstawiają przykłady w projekcie objaśnień podatkowych.

Przykład 1 Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nieposiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich) świadczy w latach 2020 i 2021 usługi elektroniczne na rzecz konsumentów zamieszkałych we Francji i Hiszpanii o następującej wartości: w roku kalendarzowym 2020: 6000 zł,

w pierwszej połowie 2021 r.: 3000 zł,

w drugiej połowie 2021 r.: 2000 zł. Dodatkowo w 2020 i 2021 r wysyła z Polski do konsumentów w Niemczech towary o następującej wartości: w roku kalendarzowym 2020: 30 000 zł,

w pierwszej połowie 2021 r : 43 000 zł,

w drugiej połowie 2021 r.: 15 000 zł. W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski. W poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie został przekroczony próg obrotu w wysokości 42 000 zł obowiązujący od 1 lipca 2021 r. Ponieważ jednak próg obrotu w wysokości 42 000 zł został przekroczony już w pierwszej połowie roku, od 1 lipca 2021 r. nastąpi przeniesienie miejsca opodatkowania świadczonych usług i dokonywanych dostaw. W związku z tym przedsiębiorca musi opodatkować transakcje dokonane w drugiej połowie 2021 r. w miejscu konsumpcji, czyli odpowiednio usługi elektroniczne we Francji i Hiszpanii, natomiast WSTO w Niemczech. Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. Alternatywnie może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS. Przykład 2 Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nieposiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich), korzystający ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy o VAT, w 2020 i 2021 r. wysyła z Polski do konsumentów w Niemczech za pośrednictwem swojego własnego sklepu internetowego telefony komórkowe. W roku kalendarzowym 2020 wartość wysyłanych towarów w przeliczeniu na złote wynosi 40 000 zł, natomiast w pierwszej połowie 2021 r. wartość wysyłanych towarów w przeliczeniu na złote wynosi 40 700 zł. W lipcu 2021 r. przedsiębiorca otrzymał zamówienie na telefon o wartości 1500 zł. W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski. W poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie został przekroczony próg obrotu w wysokości 42 000 zł obowiązujący od 1 lipca 2021 r. Ponieważ jednak próg 42 000 zł został przekroczony w lipcu 2021 r., miejscem opodatkowania dostawy, w związku z którą przekroczono tę kwotę, są Niemcy. W związku z tym przedsiębiorca musi opodatkować dostawę dokonaną w lipcu 2021 r. w Niemczech. Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT w Niemczech, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w tym państwie. Alternatywnie może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

Przykład 3 Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nieposiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich) sprzedaje telewizor konsumentowi w Belgii za pośrednictwem własnej strony internetowej. Towar zostaje wysłany z jego magazynu w Polsce do miejsca zamieszkania konsumenta w Belgii. Przedsiębiorca nie przekracza progu obrotów w wysokości 42 000 zł. W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski, a całkowita wartość sprzedaży nie przekracza progu 42 000 zł, zatem miejscem dostawy dokonanej na rzecz konsumenta jest Polska (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu do nabywcy). Przedsiębiorca może jednak wybrać jako miejsce dostawy państwo członkowskie, do którego realizowane są dostawy (w tym przypadku Belgia). Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, zawiadomienie o takim wyborze. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu VAT-29. W przypadku dokonania wyboru i złożenia zawiadomienia w terminie miejscem dostawy towarów będzie Belgia. Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów VAT w Belgii oraz składać deklaracje VAT i płacić VAT bezpośrednio w tym państwie. W takim przypadku, po dokonaniu pierwszej dostawy, będzie dodatkowo zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zawiadomienie organu podatkowego w państwie członkowskim innym niż Polska o zamiarze rozliczania VAT z tytułu WSTO. Alternatywnie może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS. Jeżeli wybierze opcję korzystania z OSS, nie będzie miał obowiązku przedkładania tego dokumentu. Ważne! W przypadku złożenia zawiadomienia po terminie miejscem dostawy będzie Polska.

Jakie zawiadomienia trzeba złożyć, gdy będziemy rozliczać VAT w innym kraju UE

Podatnik, który rezygnuje z opodatkowania WSTO w Polsce lub przekroczył limit, musi dokonać wielu zgłoszeń, aby rozliczenie było skuteczne. Rodzaj składanych zawiadomień zależy od tego czy będzie korzystał z procedury OSS.

Podstawa prawna:

art. 22a, art. 22p, art. 130a-130d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

Joanna Dmowska

ekspert w zakresie VAT