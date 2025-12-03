REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Ogólnopolskie testowanie KSeF od lutego 2026 r. Ekspert: To jak skok na bungee ale lina jest dopinana w locie

Ogólnopolskie testowanie KSeF od lutego 2026 r. Ekspert: To jak skok na bungee ale lina jest dopinana w locie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 09:47
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - demo
Wielkie narodowe testowanie KSeF na żywym organizmie podatników od lutego 2026 r. Ekspert: To trochę jak skok na bungee ale lina jest dopinana w locie
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Eksperci zauważają, że udostępniona przez Ministerstwo Finansów Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 zawiera istotne niezgodności z dokumentacją i podręcznikami. To oznacza, że 1 lutego 2026 r. najwięksi podatnicy (jako wystawiający faktury w KSeF) i pozostali (jako odbierający faktury w KSeF) będą musieli pierwszy raz zetknąć się z finalną wersją tego systemu. Ponadto cały czas brakuje najważniejszego rozporządzenia w sprawie zasad korzystania z KSeF. Pojawiają się też wątpliwości co do zgodności polskich przepisów dot. KSeF z przepisami unijnymi. Wniosek - zdaniem wielu ekspertów - jest jeden: nie jesteśmy gotowi na wdrożenie obowiązkowego modelu KSeF w ustalonych wcześniej terminach.

 Od kiedy trzeba wystawiać i odbierać faktury w KSeF?

Jak pisze Ministerstwo Finansów, obowiązek wystawiania faktur w KSeF wejdzie etapami:
- od 1 lutego 2026 r. dla firm, które w 2024 r. miały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT),
- od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych.

Ale do 31 grudnia 2026 r. można jeszcze wystawiać faktury poza KSeF (papierowe lub elektroniczne), jeśli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 000 zł. Jeśli natomiast nastąpiłoby przekroczenie limitu 10 000 zł – wówczas obowiązek wystawiania faktur w KSeF wystąpi począwszy od faktury którą przekroczono limit 10 000 zł.

Natomiast od 1 lutego 2026 r. co do zasady wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF.

Ministerstwo Finansów w „Podręczniku KSeF 2.0” pisze wyraźnie, że od 1 lutego 2026 r.:
- nastąpi wdrożenie wersji obligatoryjnej systemu (KSeF 2.0),
- obowiązkowe będzie otrzymywanie faktur w KSeF dla wszystkich podatników (z wyjątkiem podmiotów, którzy otrzymują faktury w sposób uzgodniony),
- obowiązywać zacznie struktura logiczna FA(3),
- pojawi się możliwość wystawiania i przesyłania do KSeF faktur z załącznikiem (po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru w eUrzędzie Skarbowym),
- pojawi się możliwość wykorzystywania certyfikatów KSeF do uwierzytelniania w systemie (certyfikat typu 1) oraz do wystawiania faktur w trybie OFFLINE (certyfikat typu 2).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

Na KSeF nie są gotowi nie tylko podatnicy i księgowi

Im bliżej do wejścia w życie obowiązkowego modelu KSeF, tym więcej słychać głosów, że nie tylko podatnicy nie są gotowi na tę ogromną zmianę w zasadach fakturowania. Brakuje także ważnych przepisów. Pisał o tym na naszych łamach prof. dr hab. Witold Modzelewski w artykule „Odroczenie obowiązku fakturowania w KSeF? Prof. Modzelewski: Brakuje jeszcze dwóch najważniejszych rozporządzeń wykonawczych a podatnicy nie są gotowi”.

Co więcej istnieją wątpliwości, co do:
- zgodności oficjalnych wyjaśnień Ministerstwa Finansów zawartych w Podręczniku KSeF 2.0 z przepisami.
- zgodności polskich przepisów dot. KSeF z przepisami unijnymi.

Również o tych kwestiach pisał na naszym portalu prof. W. Modzelewski:

Zobacz również:

Rafał Berliński: KSeF: Największy test na produkcji w historii. Czyli jak zbudować most, kiedy pół kraju już po nim jedzie

Jednym z ekspertów, od dłuższego czasu komentujący publicznie stan przygotowań do wdrożenia obowiązkowego modelu KSeF jest Rafał Berliński, ekspert z zakresu finansów, księgowości, zarządzania i rozwiązań informatycznych, które automatyzują procesy podatkowe i finansowo-księgowe w firmach. Pan Berliński posiada ponad 25 lat doświadczenia jako CEO i CFO różnych firm.

W ostatnim komentarzu na ten temat, opublikowanym na LinkedIn pt. „KSeF: Największy test na produkcji w historii. Czyli jak zbudować most, kiedy pół kraju już po nim jedzie” pisze m.in.:

Drodzy Państwo, mam dla Was historię z kategorii "nie uwierzysz, póki sam nie zobaczysz".
Po 5 latach prac, niezliczonych iteracjach, konsultacjach społecznych na skalę, której polskie podatki jeszcze nie widziały. KSeF wersji 2.0 startuje 1 lutego 2026. Bez okresu przejściowego. Bez okresu fakultatywnego. Bez "miesiąca miodowego".

Wyobraźcie sobie, że zamawiacie samochód przez internet. Producent mówi: "Pracujemy nad nim 5 lat, będzie rewelacyjny!". Termin dostawy: 1 lutego. Pytacie: "A mogę wcześniej przyjechać do salonu, usiąść za kierownicą, sprawdzić jak działa?". Odpowiedź: "Nie, nie. Finalna wersja będzie gotowa... 1 lutego. Co może pójść nie tak?"
Aha, i jeszcze jedno:z hali produkcyjnej dochodzą Was głosy o ciągłych zmianach w projekcie, aktualizacjach specyfikacji i prowadzonych na bieżąco testach bezpieczeństwa. Lakier jeszcze nie wysechł, inżynierowie sprawdzają hamulce, ale spokojnie - kluczyki dostaniecie 1 lutego. Tego samego dnia, kiedy MUSICIE jechać.

Jak to wygląda w praktyce?
1 lutego 2026- najwięksi podatnicy dostają klucze do pojazdu i... jednocześnie MUSZĄ nim jechać. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF staje się obowiązkowe. Finalna, stabilna, zamrożona wersja systemu? Dostępna... 1 lutego. Tego samego dnia.
Innymi słowy:nikt nie miał okazji przetestować finalnej wersji przed startem obowiązku.
Cała reszta podatników- może nie muszą jeszcze sami prowadzić, ale już od 1 lutego muszą umieć odebrać faktury, które przyjdą przez KSeF. . Aplikacja Podatnika 2.0 to jedyna gwarancja, że w ogóle zobaczą, co do nich przyszło (UI urząd skarbowy, lata 90.).
1 kwietnia 2026- reszta dostaje własne klucze i też musi już jeździć.

Co z tego wynika?
Luty 2026 będzie miesiącem "na testy i dostosowanie". Najwięksi podatnicy spędzą go walcząc z systemem, którego nikt wcześniej nie mógł sprawdzić w finalnej wersji. Pierwszy okres rozliczeniowy? Jakoś go zafakturujemy. Musimy.
Wszyscy pozostali będą walczyć z odebraniem faktur. I wszystko wskazuje na to, że jedynym pewnym sposobem będzie... APK (Aplikacja Podatnika KSeF – przypisek PH).
Jeden wielki test na produkcji.I jest to jednocześnie straszne i śmieszne.

To trochę jak skok na bungee, ale lina jest dopinana w locie.
Albo jak ślub, na który dostajecie partnera/partnerkę dopiero w dniu ceremonii. "Poznajcie się przy ołtarzu, dotrzecie się w trakcie".

Żeby było jasne:szanuję ogrom pracy, jaki włożono w KSeF. To gigantyczne przedsięwzięcie. Ale harmonogram? Harmonogram to materiał na stand-up. (...)

To z pewnością bardzo gorzkie słowa. Ale prawdziwe, co potwierdzają inni eksperci niekoniecznie występujący publicznie i „pod nazwiskiem”.

REKLAMA

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka
Autopromocja

Szkolenie:
Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka

Sprawdź

Zobacz również:

Inne zgłaszane zarzuty pod adresem Ministerstwa Finansów są takie, że w praktyce:
- biblioteki SDK stanowiące zbiór narzędzi i przykładów w dwóch językach programowania - Java i .Net zawierają liczne błędy, które programiści muszą naprawiać we własnym zakresie.
- zgłoszenia błędów w repozytorium MF są realizowane z dużym opóźnieniem.
- API KSeF nieustannie się zmienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak pisze Adrian Lapierre, konsultant d/s integracji z KSeF: we wpisie sprzed kilku dni:
Jak bardzo zmienia się API KSeF? Kilka faktów
Dane z git log repozytorium ksef-docs:
- ponad 280 commitów od upublicznienia dokumentacji,
- w ostatnich 30 dniach: +2668 linii, –1692 linii,
- samo OpenAPI było zmieniane 186 razy od chwili publikacji
- KSeF ma obecnie wersję RC - czyli release candidate - niestabilną

To są tempo i dynamika charakterystyczne dla projektu w trakcie aktywnego developmentu, a nie dla systemu, który miał być gotowy pół roku temu.

W międzyczasie pojawiły się poważne tematy bezpieczeństwa
Kontrowersje związane z zakresem uprawnień certyfikatów KSeF.
Zgłoszone błędy bezpieczeństwa. Wg oficjalnych informacji, system jest obecnie testowany „pod kątem bezpieczeństwa”, co może oznaczać kolejne zmiany w API.”

Co ciekawe, większość z tych ekspertów - zwłaszcza z branży dostawców oprogramowania - pozytywnie odnosi się do samej idei KSeF ale krytykuje proces wdrożenia tego systemu i stopień zaawansowania przygotowań ze strony Ministerstwa Finansów.

Czy Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczy wdrożenie obowiązkowego modelu KSeF. Na ten moment nic na to nie wskazuje. A zatem najprawdopodobniej podatnicy VAT będą testować system KSeF na "żywym organizmie" (czyli na sobie), zamiast otrzymać od państwa stabilne i przewidywalne narzędzia przed wejściem w życie obowiązków w tym zakresie.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Polecamy: Komplet PODATKI 2026

 Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF sprawdza tylko techniczną poprawność faktury. Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych obowiązkiem podatnika i księgowego
03 gru 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to rewolucja – uporządkowany format, centralizacja danych i automatyzacja obiegu dokumentów bez wątpienia usprawniają pracę. Jednak jedna rzecz pozostaje niezmienna – odpowiedzialność za prawidłowość faktur i ich wpływ na rozliczenia podatkowe. Dlatego należy mieć na uwadze, że KSeF nie zwalnia z czujności w zakresie weryfikacji zdarzeń gospodarczych udokumentowanych za jego pośrednictwem.
Niejasne przepisy dot. KSeF. Czy od lutego 2026 r. trzeba będzie dwa razy fakturować tę samą sprzedaż?
03 gru 2025

Od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie podatników VAT, którzy w 2024 r. osiągnęli sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT), a od 1 kwietnia 2026 r. - pozostałych. Ale od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF. Profesor Witold Modzelewski zwraca uwagę na nieprecyzyjną treść art. 106nda ust. 16 ustawy o VAT i kwestię treści faktur elektronicznych o których mowa w art. 106nda, 106nf i 106nh ustawy o VAT.
Koniec podatkowego eldorado dla tysięcy przedsiębiorców? Rząd szykuje rewolucję, która drastycznie uderzy w portfele najlepiej zarabiających specjalistów już niebawem
03 gru 2025

Przez lata była to jedna z najatrakcyjniejszych form opodatkowania w Polsce, pozwalająca na legalne płacenie zaledwie 5% podatku dochodowego. Tysiące specjalistów, zwłaszcza z prężnie rozwijającej się branży nowych technologii, oparło na niej swoje finanse, budując przewagę konkurencyjną na rynku. Teraz jednak Ministerstwo Finansów mówi stanowcze "dość". Na horyzoncie pojawił się projekt zmian, który ma wywrócić obecny porządek do góry nogami i uszczelnić system w sposób, który wielu uzna za drastyczny. Czy popularna preferencja podatkowa stanie się wkrótce dostępna wyłącznie dla dużych graczy, a mali przedsiębiorcy i freelancerzy zostaną na lodzie z koniecznością płacenia znacznie wyższych danin? Sprawdź, co kryje się w nowych przepisach i czy jesteś na liście zagrożonych.
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
03 gru 2025

Polskie prawo podatkowe przewiduje ulgę, z której może skorzystać mnóstwo osób. Problem w tym, że wielu uprawnionych nie ma pojęcia o jej istnieniu lub nie wie, jak ją rozliczyć. Chodzi o odliczenie, które pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 840 zł rocznie. Sprawdź, czy jesteś w gronie osób, które mogą odzyskać część zapłaconego podatku.

REKLAMA

Staking kryptowalut a PIT – kiedy naprawdę trzeba zapłacić podatek?
30 lis 2025

Rozliczenia w przypadku walut wirtualnych to zawsze dość dyskusyjna kwestia. W ostatnim czasie Fiskus zauważalnie przyjął pewne standardy i można mieć coraz mniej wątpliwości, w jaki sposób regulować swoje zobowiązania wobec organów. Niektóre obszary nadal jednak mogą budzić pewne wątpliwości. Gdy ktoś pyta, czy od stakingu kryptowalut trzeba zapłacić PIT, chodzi mu o jedną rzecz. Jaką? Konkretnie o to, czy samo pojawienie się nagrody na portfelu jest traktowane jak przychód. W polskich realiach to naprawdę istotne, bo staking potrafi generować dziesiątki drobnych wypłat w ciągu miesiąca. Jeśli każda z nich miałaby tworzyć przychód, posiadać miałby obowiązek codziennie wyceniać tokeny, a roczne zeznanie zmieniłoby się w coś bardzo trudnego do przeliczenia i wykazania.
Jak rozliczyć podatkowo prezenty świąteczne dla pracowników: VAT i CIT
01 gru 2025

Okres świąteczny to doskonała okazja, by podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i całoroczny wysiłek. Wielu pracodawców decyduje się w tym czasie na wręczenie prezentów od klasycznych upominków po popularne bony podarunkowe. Warto jednak pamiętać, że gest wdzięczności wiąże się również z pewnymi obowiązkami podatkowymi, zwłaszcza w kontekście VAT i CIT.
Podatek węglowy (CBAM) od 2026 roku - jakie skutki finansowe dla Polski [raport]
01 gru 2025

Jakie skutki - dla UE i Polski - będzie miał tzw. podatek węglowy, czyli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ (Carbon Border Adjustment Mechanism - skrót: CBAM). W najnowszym raporcie Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przedstawione są szczegółowe scenariusze dotyczące wysokości przychodów z CBAM dla Unii Europejskiej oraz Polski w latach 2030 i 2035, uwzględniając różne ścieżki cenowe poza UE oraz potencjalne kierunki rozszerzania zakresu CBAM. Analiza pokazuje, w jaki sposób mechanizm ten stopniowo zyskuje na znaczeniu jako nowe źródło zasobów własnych UE.
Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
02 gru 2025

Już od bieżącego 2025 roku przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzie optymalizacji podatkowej. Ustawodawca wprowadził do systemu podatkowego możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem szczególnej grupy pracowników. Poniżej kompleksowe omówienie tej preferencji wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Ulga będzie dostępna także w 2026 roku.

REKLAMA

Czy podatek od pustostanów jest zgodny z prawem? Czy gmina może stosować do niezamieszkałego mieszkania wyższą stawkę podatku od nieruchomości?
28 lis 2025

W Polsce coraz częściej zwraca się uwagę na sytuację, w której mieszkania lub domy pozostają dłuższy czas puste, niezamieszkałe, niesprzedane albo niewynajmowane. W warunkach mocno napiętego rynku mieszkaniowego budzi to poważne pytania o gospodarowanie zasobem mieszkań i o sprawiedliwość obciążeń podatkowych. Właściciele, którzy kupują lokale jako inwestycję, nie wprowadzają ich na rynek najmu ani nie przeznaczają do zamieszkania, lecz trzymają je w nadziei na wzrost wartości. Samorządy coraz częściej zastanawiają się, czy nie powinno się wprowadzić narzędzi fiskalnych, które skłoniłyby właścicieli do aktywnego wykorzystania nieruchomości albo poniesienia wyższego podatku.
To workflow, a nie KSeF, ochroni firmę przed błędami i próbami oszustw. Jak prawidłowo zorganizować pracę i obieg dokumentów w firmie od lutego 2026 roku?
27 lis 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym od lat. KSeF nie jest kolejnym kanałem przesyłania faktur, ale całkowicie nowym modelem ich funkcjonowania: od wystawienia, przez doręczenie, aż po obieg i archiwizację.W praktyce oznacza to, że organizacje, które chcą przejść tę zmianę sprawnie i bez chaosu, muszą uporządkować workflow – czyli sposób, w jaki faktura wędruje przez firmę. Z doświadczeń AMODIT wynika, że firmy, które zaczynają od uporządkowania procesów, znacznie szybciej adaptują się do realiów KSeF i popełniają mniej błędów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary, które powinny zostać uwzględnione.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA