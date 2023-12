0 proc. VAT na żywność w 2024 r. zmniejszy wpływy budżetowe o 2 mld 745 mln zł

Obniżenie stawki VAT na żywność do 0 proc. do końca marca 2024 roku zmniejszy wpływy budżetowe o 2 mld 745 mln zł - poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) załączonych do rozporządzenia.

Zerowy VAT na żywność 2024

Podpisane przez ministra finansów Andrzeja Kosztowniaka rozporządzenie w sprawie 0 proc. VAT na żywność w pierwszym kwartale 2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw sobotę. "Czasowe (do 31 marca 2024 r). obniżenie stawki VAT z 5 proc. do 0 proc. dla żywności będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w wysokości ok. 2 mld 745 mln zł" - podano w OSR rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Czasowe obniżenie stawki VAT dla dostaw m.in. środków poprawiających właściwości gleby

Rozporządzenie obniża też do 8 proc. z 23 proc. stawkę VAT na dostawy środków poprawiających właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do upraw, polepszacze gleby, środki wapnujące, biostymulatory i nawozowe produkty mikrobiologiczne. "Czasowe (w 2024 r.) obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. dla dostaw środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw, polepszaczy gleby środków wapnujących, biostymulatorów, nawozowych produktów mikrobiologicznych będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w 2024 r. w wysokości ok. 173 mln zł oraz w 2025 r. o ok. 14 mln zł. Szacując skutki uwzględniono przesunięcie wpływów z VAT do budżetu państwa o jeden miesiąc" - wyjaśniono w OSR.

Obowiązująca do końca bieżącego roku zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych.

autor: Łukasz Pawłowski