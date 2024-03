VAT na żywność wzrośnie. Zapłacimy więcej za podstawowe produkty, a przedsiębiorców obciążą kolejne obowiązki.

Skutkiem zakończenia okresu stosowania stawki VAT 0% na żywność będzie nie tylko wzrost cen, ale również konieczność dopełnienia określonych obowiązków przez przedsiębiorców.

Jaki obowiązki wiążą się ze zmianą stawki VAT?

Do 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Dla podatników dokonujących sprzedaży tych produktów oznacza to konieczność:

- przeprogramowania kas rejestrujących, aby od 1 kwietnia powrócić do stawki 5% VAT obowiązującej przy ich sprzedaży,

- prawidłowego ustalenia stawek VAT przed i po zmianie,

- aktualizacji posiadanych WIS.

Na jakie towary wzrośnie VAT?

Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się:

- mięso i ryby oraz przetwory z nich,

- mleko i produkty mleczarskie,

- jaja,

- miód naturalny,

- orzechy,

- warzywa i owoce oraz ich przetwory,

- tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne,

- zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze,

- określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Od 1 kwietnia 2024 r. stawka ta ma wynosić 5% (powrót do stawki podstawowej na te towary).

Jak postępować z towarami po zmianie stawki VAT?

Jak stanowi art. 41 ust. 14a ustawy o VAT, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, która została wykonana przed dniem zmiany stawki, a w stosunku do której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu VAT według stawek obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

Zastosowanie opisanej regulacji w praktyce jest stosunkowo proste. Decydujący jest moment wykonania czynności, a nie moment powstania obowiązku podatkowego.