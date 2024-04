Stawka VAT w cesji deweloperskiej

NSA póki co nie rozstrzygnął jaką stawkę VAT należy stosować przy przelewie praw z umowy deweloperskiej. Wątpliwość stanowi zaliczenie cesji jako usługi opodatkowanej stawką 23 proc., czy jako dostawy lokalu mieszkalnego, która jest opodatkowaną 8 proc. stawką VAT. NSA odmówił podjęcia uchwały kierując ją do rozpoznania w szerszym gronie, argumentując to tym, że rozstrzygnięcie sporu w formie rozprawy będzie miało znaczenia dla dotychczasowego orzecznictwa.

Różna stawka VAT dla cesji

Wątpliwości wobec prawidłowej stawki mają podłoże w pytaniu prawnym. Pytanie dotyczyło tego, czy cesję uprawnień z tytułu umowy deweloperskiej należy opodatkować stawką 23 proc. na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, czy też możliwe jest zastosowanie niższej, 8 proc. stawki i zakwalifikować cesję jako czynność związaną z dostawą lokalu mieszkalnego zgodnie z zgodnie z art. 41 ust. 12a-12 c ustawy o VAT.

Sprawa odnosiła się do momentu powstania cesji umowy deweloperskiej przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu. Podatnik złożył wniosek o interpretację podatkową, w którym przedstawił dwa przypadki. W pierwszym wskazywał na sytuację, w której zapłacił wszystkie raty u dewelopera, ale nie otrzymał lokalu i doszło do cesji. W drugim przypadku podatnik zaczynał dopiero wpłaty do dewelopera, jednak na wskutek znalezienia kupca doszło do cesji.

Organ uznał, że prawidłową stawką w przedstawionych sytuacjach jest zastosowanie wyższej, 23 proc. stawki VAT. Argumentował to tym, że przeniesienie na klienta praw i obowiązków z tytułu umowy deweloperskiej nie jest dostawą towaru, a usługą świadczoną na rzecz wnioskodawcy.

WSA w Szczecinie nie podzielił opinii Dyrektora KIS uchylając zaskarżoną interpretację (I SA/Sz 441/20). Wskazał na uwzględnienie również celu ekonomicznego transakcji, a w takim przypadku możliwe jest opodatkowanie umowy cesji lokalu mieszkalnego (zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) stawką 8 proc. VAT. Organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną do NSA, który uznał to skierował sprawę do rozpoznania przez poszerzony skład w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego.

NSA odmówił rozstrzygnięcia sprawy

NSA na rozprawie z 25 marca 2024 r. odmówił podjęcia uchwały, postanowił natomiast przejąć sprawę do rozpoznania w składzie poszerzonym i rozstrzygnąć ją nie uchwałą, lecz wyrokiem. Swoją decyzję uzasadniał wątpliwościami prawnymi sprawy oraz ich okolicznościami, które wymagają rozpatrzenia na tle sporu.

Sprawa będzie rozpatrywana przez poszerzony siedmioosobowy skład NSA i zostanie ona rozstrzygnięta wyrokiem, który ma jednak inną moc prawną niż uchwała.

Remigiusz Fijak, doradca Podatkowy partner Associate ID Advisory

