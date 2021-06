Pakiet e-commerce uszczelnieni VAT w e-handlu

Estoński CIT to bardzo popularne hasło w ostatnich czasach. Skorzystanie z przepisów o estońskim CIT jest całkowicie dobrowolne, a przedsiębiorcy w pierwszej kolejności powinni jednak rozważyć, czy rozwiązanie to będzie korzystne dla spółki.

Ulga na powrót, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, to ulga podatkowa dla osób, które minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą. Dzięki nowej uldze, po powrocie do Polski podatnicy przez cztery lata będą płacić niższe podatki i składki ZUS. Co jeszcze wiemy o uldze na powrót?

Program Repatriacji Kapitału z ulgami podatkowymi

Program Repatriacji Kapitału to czwarty i ostatni z filarów Podatkowego Restartu Gospodarki. Pojawi się m.in. ulga na powrót pracowników i małego biznesu, czyli podatkowa zachęta do powrotu ze zdobytym za granicą doświadczeniem i kapitałem. Co jeszcze zawiera Program Repatriacji Kapitału do Polski?