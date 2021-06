VAT w e-commerce – co się zmienia od lipca 2021 r.?

Program Repatriacji Kapitału z ulgami podatkowymi

Program Repatriacji Kapitału to czwarty i ostatni z filarów Podatkowego Restartu Gospodarki. Pojawi się m.in. ulga na powrót pracowników i małego biznesu, czyli podatkowa zachęta do powrotu ze zdobytym za granicą doświadczeniem i kapitałem. Co jeszcze zawiera Program Repatriacji Kapitału do Polski?