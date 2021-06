VAT e-commerce korzystny dla firm

Pakiet VAT e-commerce, który m.in. nakłada podatek VAT na towary spoza UE o wartości do 22 euro, poprawi konkurencyjność firm unijnych, w tym polskich, wobec m.in. chińskich producentów - powiedziała Monika Wyrzykowska-Antkiewicz z Wyższej Szkoły Bankowości.

Pakiet VAT e-commerce

Tzw. unijny pakiet VAT e-commerce ma przyczynić się do wyrównania szans przedsiębiorców z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich i objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

"Te rozwiązania mają ograniczyć napływ paczek z towarami, często nieopodatkowanymi z krajów spoza UE, zwłaszcza z Chin i jest to krok w kierunku wyrównywania szans na rzecz firm z UE. Przedsiębiorcy unijni, w tym także polscy na pewno na nich zyskają, bo na tym rynku często stosowana była nieuczciwa konkurencja" - oceniła Monika Wyrzykowska-Antkiewicz.

VAT e-commerce opublikowany: Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

VAT OSS

Jak dodała, pakiet wprowadza także istotne uproszczenia, jeśli chodzi o rozliczanie VAT. "Dużą korzyścią dla przedsiębiorców jest wprowadzenie tzw. OSS (od One Stop Shop), czyli rozliczania się w tzw. jednym okienku. Ta procedura umożliwi łączne raportowanie wszystkich transakcji wysyłkowych dokonanych w UE w ramach jednej deklaracji VAT" - powiedziała.

Płatności VAT przy kupnie towarów spoza UE

Ekspertka wskazała, że zmiany będą dotyczyć także funkcjonowania platform internetowych, które będą musiały de facto obsłużyć płatności VAT przy kupnie towarów spoza UE, jeżeli przez ten kanał prowadzona dystrybucja.

"To jest duża zmiana, bo konsument zamawiając towar będzie widział jego rzeczywistą cenę - z podatkiem. Większość towarów kupowana w ten sposób jest obłożona podatkiem VAT w wysokości 23 proc." - powiedziała. Jak opisywała, obecnie, zakupy poniżej 22 euro były zwolnione z VAT, a powyżej 22 euro powinno się zapłacić VAT w momencie odbioru przesyłki, a konsument, kupując towar mógł nie być świadomy, że rzeczywista cena powinna być wyższa.

VAT e-commerce a ceny

Według ekspertki, nowe przepisy będą dotyczyły także firm kurierskich, które będą musiały wypełnić większą liczbę dokumentów, co może spowodować wzrost kosztów obsługi logistycznej towarów spoza UE.

"Te zmiany mają zachęcić konsumentów do kupowania towarów w ramach UE, bo w ich wypadku ceny towarów nie ulegną zmianie. Jednak np. ceny chińskich towarów kupowanych przez Aliexpress pójdą w górę" - powiedziała Wyrzykowska-Antkiewicz.

Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

Reklama

Ekspertka podkreśliła, że pakiet VAT e-commerce, zgodnie z dyrektywami unijnymi, musi zostać wprowadzony do prawa krajowego do 1 lipca. "Kraj, który nie wprowadzi pakietu do tego czasu będzie musiał liczyć się z tzw. postępowaniem naruszeniowym, co może się zakończyć skargą do Trybunału Sprawiedliwości UE" - zauważyła.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza pakiet e-commerce do polskiego prawa przeszła przez parlament i czeka na podpis prezydenta.

autorka: Małgorzata Werner-Woś