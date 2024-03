Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Jakie skutki w VAT? Co z autem wykupionym z leasingu?

Pytanie podatnika: Czynny podatnik VAT prowadzi opodatkowaną VAT działalność gospodarczą – jest przedstawicielem handlowym firmy produkującej farby malarskie. Na potrzeby swojej działalności wykorzystuje „prywatny” samochód, tj. niewprowadzony do majątku firmy, w szczególności do środków trwałych. Przy nabyciu tego samochodu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku głównie dlatego, że był to zakup od osoby prywatnej. Jednak podatnik odlicza 50% VAT z faktur za paliwo oraz koszty eksploatacji tego samochodu. Czy sprzedaż samochodu będzie podlegać opodatkowaniu VAT? Rada: Nie, sprzedaż wskazanego samochodu nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT ani nie wywoła innych skutków w VAT. Szczegóły poniżej.

Zdarza się, że podatnicy wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej samochody, które stanowią ich majątek prywatny. Wątpliwości budzi sprzedaż takiego samochodu na gruncie ustawy o VAT.



Aby sprzedaż ta podlegała VAT, sprzedawca samochodu musi działać w charakterze podatnika.

Ważne Tylko odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju dokonywane przez podatników działających w takim charakterze podlegają opodatkowaniu VAT.

Sprzedaż „prywatnych” samochodów przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT nie podlega opodatkowaniu VAT

Powoduje to między innymi, że sprzedaż „prywatnych” samochodów przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT nie podlega opodatkowaniu VAT. Dotyczy to również sprzedaży samochodów, które były przez podatników wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie stanowiącym odpowiedź na zapytanie dziennikarza z 27 lipca 2023 r. (ID informacji 554847), w którym czytamy, że:

(…) na gruncie ustawy o VAT sprzedaż – pozostającego w majątku prywatnym właściciela – samochodu osobowego, który był wykorzystywany w sposób mieszany w firmie (...), nie podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT.



Co istotne, dotyczy to również sytuacji, gdy w związku z wykorzystywaniem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy odliczają 50% VAT od bieżących kosztów związanych z eksploatacją danego samochodu. Jak czytamy we wskazanym piśmie MF:

(…) w przypadku gdy pojazd użytkowany w działalności gospodarczej znajduje się w majątku prywatnym i podatnik nie miał prawa do odliczenia od nabycia tego pojazdu, fakt odliczania bieżących kosztów związanych z eksploatacją danego samochodu w działalności, jak np. zakup paliwa do tego pojazdu, które zostanie zużyte w związku z użytkiem mieszanym pojazdu w działalności gospodarczej, nie powinien wpływać na opodatkowanie sprzedaży pojazdu podatkiem VAT.

Ważne Zatem sprzedaż wskazanego samochodu nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Sprzedaż ta nie wywoła również innych skutków w VAT (np. nie będzie się wiązać z koniecznością korekty podatku odliczonego z faktur za paliwo oraz innych od innych wydatków związanych z eksploatacją samochodu).

Samochody wykupione z leasingu

Na marginesie warto dodać, że z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2023 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.269.2023.5.ID) wynika, iż podobnie jest w przypadku samochodów wykupionych z leasingu na cele „prywatne”. W interpretacji tej czytamy bowiem, że:

(…) w odniesieniu do planowanej sprzedaży fakt odliczenia bieżących kosztów związanych z eksploatacją przedmiotowego samochodu w działalności gospodarczej, tj. zakup paliwa, filtrów, oleju do tego pojazdu, które zostały zużyte w związku z użytkowaniem pojazdu w działalności mieszanej nie będzie miał wpływu na opodatkowanie sprzedaży ww. pojazdu podatkiem VAT. W związku ze sprzedażą pojazdu nie będzie Pani działała w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a sprzedaż przedmiotowego samochodu nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy