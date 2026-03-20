Księgowość bez biura rachunkowego? Coraz więcej firm robi to samodzielnie

Jeszcze kilka lat temu samodzielne prowadzenie księgowości było domeną nielicznych. Dziś, w obliczu rosnących kosztów i zmian w przepisach, coraz więcej przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: czy naprawdę potrzebuję biura rachunkowego? Odpowiedź coraz częściej brzmi: to zależy od narzędzi, z których korzystasz.

Dlaczego coraz więcej firm wybiera samodzielne prowadzenie księgowości?

Prowadzenie księgowości w ostatnich latach wyraźnie się zmieniło. Z jednej strony rosną koszty obsługi biur rachunkowych, z drugiej – pojawiają się nowe obowiązki, w tym wprowadzony w 2026 roku KSeF.

Efekt? Coraz więcej małych firm i jednoosobowych działalności decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości. Nie oznacza to jednak powrotu do Excela czy ręcznego liczenia podatków. Wręcz przeciwnie – to technologia przejmuje najtrudniejszą część pracy.

Dlaczego przedsiębiorcy rezygnują z biur rachunkowych?

Powody są bardzo konkretne:

rosnące koszty obsługi księgowej,

brak bieżącego wglądu w finanse firmy,

potrzeba większej kontroli nad podatkami.

Dla wielu przedsiębiorców kluczowe staje się jedno: chcą wiedzieć „tu i teraz”, ile zarabiają i ile oddadzą fiskusowi. I właśnie tutaj pojawia się miejsce dla nowoczesnych programów i aplikacji księgowych. Dzięki nim możliwe jest dziś samodzielnie księgowanie, kontrolowanie podatków i prowadzenie ewidencji przychodów bez korzystania z usług biura rachunkowego.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić księgowanie w firmie. Wystarczy odpowiedni program do księgowości, który automatyzuje procesy i prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie obowiązki księgowe.

Jak wybrać program do KPiR i ryczałtu?

Dobrze dobrany program do uproszczonej księgowości nie tylko zastępuje część pracy księgowego, ale przede wszystkim:

automatycznie wylicza podatki,

prowadzi użytkownika przez obowiązki krok po kroku,

pilnuje zgodności z przepisami,

pozwala na bieżąco monitorować sytuację finansową firmy.

W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić KPiR lub ewidencję ryczałtu, rejestry VAT, rozliczenia podatkowe czy nawet obsługę KSeF, która wcale nie jest skomplikowana, jak się wydaje wielu przedsiębiorcom. Wystarczy odpowiedni program KPiR i Ryczałtu, który automatyzuje procesy i prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie obowiązki księgowe.

Na polskim rynku jest wiele takich programów, szczególnie warty uwagi jest Formsoft SKP® – dawniej znany jako Super Księga Podatkowa, program księgowy dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.

ksef, biuro księgowe, księgowość

“Od ponad 30 lat lat wspieramy biura rachunkowe i przedsiębiorców w prowadzeniu KPiR, ewidencji VAT oraz ryczałtu. Nasi Klienci doceniają to, że program jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, więc praca w nim nie wymaga wsparcia informatyka czy wdrożeniowca” - tak o programie mówi Ewelina Mandziuk, specjalista ds. finansowo-prawnych w firmie Formsoft, opiekun merytoryczny Formsoft SKP® .

Jakie są najczęstsze błędy przy wyborze programu księgowego?

Wielu przedsiębiorców przy wyborze programu do prowadzenia księgowości w firmie kieruje się głównie ceną lub liczbą funkcji. To błąd.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że im więcej opcji oferuje program księgowy i im niższy jest jego koszt, tym lepszy wybór. W praktyce jednak takie podejście często prowadzi do frustracji i straty czasu. Rozbudowane systemy bywają skomplikowane, a tanie rozwiązania – ograniczone lub niedostosowane do zmieniających się przepisów. Jak podkreśla ekspertka firmy Formsoft - Ewelina Mandziuk:

“Przedsiębiorcy bardzo często przeceniają znaczenie liczby funkcji, a nie doceniają wygody pracy. Tymczasem w codziennej księgowości kluczowe jest to, ile czasu zajmuje wykonanie podstawowych czynności i jak bardzo system ogranicza ryzyko błędów. Nawet najlepszy zestaw funkcji nie pomoże, jeśli użytkownik nie potrafi z nich efektywnie korzystać.”

W praktyce dużo większe znaczenie mają:

prostota obsługi,

narzędzia do automatyzacji,

bardzo intuicyjna i szeroka obsługa KSeF,

zgodność z aktualnymi przepisami.

Jak dodaje ekspertka: “Dobry program księgowy to taki, który niejako ‘prowadzi użytkownika za rękę’. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jednocześnie daje pewność, że wszystkie obowiązki są realizowane poprawnie i na czas. To szczególnie ważne dla małych firm, które nie mają zaplecza księgowego.”

Warto mieć na uwadze, że program księgowy to nie jest jednorazowy zakup – to narzędzie, z którym firma pracuje codziennie. I to właśnie od jego jakości zależy nie tylko wygoda pracy, ale też bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy.

KSeF zmienia zasady gry

Wprowadzenie KSeF sprawia, że wybór programu księgowego przestaje być tylko kwestią wygody – staje się kwestią zgodności z przepisami i sprawnego obiegu dokumentów.

Firmy potrzebują narzędzi, które obsłużą wysyłkę i odbiór e-Faktur sprzedażowych, bez potrzeby logowania się do zewnętrznych platform.

“Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, firma Formsoft planuje wprowadzić automatyczną wysyłkę e-Faktur zgodnie z harmonogramem. Pozwoli to zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba będzie pamiętać o ręcznym ich wysyłaniu, a tym samym zmniejszy się ryzyko pomyłek i opóźnień. Dzięki z góry ustalonym zasadom przedsiębiorcy mają większą kontrolę nad całym procesem wystawiania faktur i ich wysyłki do KSEF. “- mówi Ewelina Mandziuk.

“Jeżeli użytkownik potrzebuje zaawansowanych funkcjonalności, w tym automatycznej obsługi e-Faktur zakupowych, może dokupić usługę online SKP24 Connect lub moduł KSeF, dzięki któremu pobierze faktury zakupowe z KSeF wraz z UPO i automatycznie zaksięguje .”- dodaje ekspertka firmy Formsoft.

Podsumowanie: księgowość bez biura — realne korzyści i wyzwania

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na samodzielnie księgowanie, rezygnując z biura rachunkowego. Nie jest to już domena nielicznych – w 2026 roku kluczową rolę odgrywają odpowiednie narzędzia i automatyzacja.

Jak podkreśla Ewelina Mandziuk - opiekun merytoryczny programu Formsoft SKP®: “Samodzielna księgowość działa tylko wtedy, gdy program prowadzi użytkownika krok po kroku, minimalizuje ryzyko błędów i pozwala na bieżąco kontrolować finanse firmy. Właśnie wtedy rezygnacja z biura rachunkowego staje się nie tylko możliwa, ale też bezpieczna.”