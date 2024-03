Zmiany w rachunkowości od 2025 roku. Oprócz JPK KR (księgi rachunkowe) będzie JPK ST (środki trwałe)

Od 1 stycznia 2025 roku podatnicy objęci podatkiem CIT (osoby prawne) będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i wysyłania ich w tej formie do urzędu skarbowego (tzw. JPK CIT). Aktualnie Ministerstwo Finansów konsultuje struktury logiczne pliku JPK_KR_PD oraz pliku JPK_ST, a także przygotowuje zmianę projektu rozporządzenia wykonawczego w sprawie dodatkowych danych dołączanych do przekazywanych ksiąg.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i wysyłania ich do urzędu skarbowego (tzw. JPK CIT)

Od 1 stycznia 2025 r. w ustawie o CIT pojawi się nowy przepis art. 9 ust. 1c (dodany przez ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 2105; ost. zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1059). Na podstawie tego przepisu podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą mieli obowiązek prowadzić te księgi przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.



Z tego obowiązku będą zwolnieni podatnicy:

1) zwolnieni od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z wyjątkiem fundacji rodzinnych;

2) o których mowa w art. 27a; chodzi tu o podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 o PIT.

3) prowadzący uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.



Przepis ust. 1c stosowany będzie też odpowiednio do spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.



W przypadku spółek niebędących osobami prawnymi, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych i przesyłania tych ksiąg właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, na podstawie ust. 1c, są obowiązane te spółki, przy czym księgi te są przekazywane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego tych spółek. W tym przypadku księgi rachunkowe są przesyłane naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu – naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca siedziby. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego na podstawie zdania pierwszego, właściwość tę ustala się według miejsca siedziby jednego ze wspólników będącego podatnikiem.

Te nowe obowiązki będą realizowane według poniższego harmonogramu za lata podatkowe rozpoczynające się po:

- 31 grudnia 2024 r. w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro (struktura logiczna JPK_KR),

- 31 grudnia 2025 r. w przypadku podatników CIT (innych niż ww.) obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT oraz podatników PIT/PPE/PPL obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT (struktury logiczne JPK_KR, JPK_PKPiR oraz JPK_EWP),

- 31 grudnia 2026 r. w przypadku pozostałych podatników CIT oraz PIT/PPE/PPL (struktury logiczne JPK_KR, JPK_PKPiR oraz JPK_EWP).



Zatem pierwsi podatnicy (o ile ich rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy) będą musieli złożyć JPK CIT razem z zeznaniem CIT-8 za 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie dodatkowych danych

W Ministerstwie Finansów toczą się też prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozporządzenie to ma wejść w życie razem z ww. nowelizacją ustawy o CIT czyli 1 stycznia 2025 r. Podstawę prawną wydania rozporządzenia dotyczącego przekazywania ksiąg rachunkowych stanowi art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie art. 9 ust. 1c i 1e tej ustawy, oraz sposób ich wykazywania w tych księgach.

Ministerstwo poinformowało 14 marca 2024 r., że niedługo zostanie udostępniona nowa wersja tego projektu, uwzględniająca uwagi i ustalenia dokonane w trakcie konsultacji publicznych, w tym konferencji uzgodnieniowej.

Konsultacje podatkowe struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST

Jednocześnie resort finansów rozpoczął 14 marca 2024 r. konsultacje podatkowe w sprawie struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowej wyodrębnionej (z pierwotnie konsultowanej JPK_KR) struktury JPK_ST, zawierającej wzór struktury logicznej w zakresie środków trwałych. Konsultacje potrwają do 28 marca 2024 r.



Ministerstwo Finansów poinformowało, że w wyniku konsultacji podatkowych w zakresie pierwszej wersji struktury logicznej JPK_KR, które odbyły się 1 marca 2024 r. oraz zgłoszonych w trakcie ich trwania uwag, przedmiotem kolejnych konsultacji są wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowa wyodrębniona (z pierwotnie proponowanej struktury JPK_KR) struktura JPK_ST, zawierająca wzór struktury logicznej w zakresie środków trwałych:

- dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz

- dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.



Propozycja przedmiotowych struktur wynika ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wejdzie ona w życie równolegle z rozwiązaniami ustawowymi – tj. od 1 stycznia 2025 r.



Ministerstwo Finansów udzieliło poniższych dodatkowych wyjaśnień odnośnie wymogów wobec nowych struktur logicznych ww. plików:

Węzeł ZOIS musi zawierać wszystkie konta rachunkowe jednostki, na których w roku obrotowym dokonywane były zapisy. Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w węźle RPD pokazują zerowe wartości. Znacznik INNE może zostać zastosowany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie jest możliwe przypisanie treści konta do pozostałych znaczników. Możliwe jest użycie maksymalnie dwóch znaczników do jednego konta. Prawidłowe jest przypisanie jednego znacznika do wielu kont księgowych. W przypadku znaczników RPDIV_RKGIV oraz RPEIII_RKHIII ich użycie jest dozwolone, jeżeli podmiot nie prowadzi wyodrębnionych kont dla których możliwe jest użycie znaczników: RPDIV_RKGIV_ZC, RPDIV_RKGIV_WF, RPDIV_RKGIV_P lub RPEIII_RKHIII_ZCP, RPEIII_RKHIII_WF, RPEIII_RKHIII_P. Znaczniki PD1 – PD6 stosowane są w przypadku wyodrębnienia kont służących rozliczeniu podatku dochodowego. W przypadku stosowania dla celów rozliczenia podatku dochodowego kont pozabilansowych należy stosować odpowiednio znaczniki PD1_PB – PD6_PB. Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta należy wskazać, o ile został nadany. W węźle „Kontrahenci” należy wskazać tylko kontrahentów, których identyfikatory zostały użyte w węźle „Dziennik”.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Ministerstwo Finansów informuje, że konsultacje w tej sprawie są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.



Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej MF prosi przesłać na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl w terminie do 28 marca 2024 r.



Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. pdf) MF prosi dołączyć ich postać edytowalną.



Przesyłając opinię wyraża się zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.



W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru upoważnienia.



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są w dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

