Czy AI odbierze księgowym pracę? Co już umie księgowy-robot?

Sztuczna inteligencja budzi wiele emocji. Gorące dyskusje, także w księgowości, wywołuje zwłaszcza potencjalny wpływ AI na poziom zatrudnienia w firmach. Czy faktycznie księgowi powinni obawiać się utraty pracy z powodu postępującej automatyzacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja a księgowość. Czy AI zabierze pracę?

Według najnowszego “Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service, 23 proc. respondentów zauważyło przyspieszenie procesów automatyzacyjnych w swojej firmie. Co ciekawe, tylko 12 proc. osób zna kogoś, kto stracił pracę w wyniku wprowadzenia automatyzacji w ciągu ostatniego roku. Nadal około 3 na 4 pracowników nie miało bezpośredniego doświadczenia z utratą pracy z powodu automatyzacji.

Sztuczna inteligencja, chociaż przyspieszyła rozwój pokrewnych technologii, jednocześnie skłoniła pracowników do refleksji i podniosła motywację do zdobywania nowych kompetencji. Według badania, 51 proc. osób planuje zdobywać nowe umiejętności, reagując na rozwój AI w swojej branży. Brak motywacji do nauki nowej wiedzy i umiejętności deklaruje natomiast 27% zatrudnionych.

Księgowy na celowniku AI

AI przenika różne obszary – od medycyny po logistykę. Księgowość nie jest tu wyjątkiem. Nowoczesne aplikacje ułatwiają przeprowadzanie żmudnych procesów, takich jak przenoszenie danych czy analiza finansowa. Z raportu Deloitte "Future smart: Why robotics changes everything" wynika, że różnego rodzaju roboty mogą w znaczący sposób zmienić pracę i wyeliminować wiele zadań administratorów finansowych i osób pracujących w księgowości. Z kolei badanie przeprowadzone przez portal willrobotstakemyjob.com sugeruje, że istnieje 65% szansa na pełną automatyzację zawodu księgowego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Jednak czy faktycznie oznacza to, że księgowy przestanie być potrzebny?

- Automatyzacja procesów, takich jak odczytywanie danych z e-faktur czy prowadzenie podstawowych obliczeń, pozwoliła na zwiększenie efektywności pracy księgowych. Choć jest to z pewnością rewolucja, nie oznacza ona końca tradycyjnie pojmowanej księgowości – zauważa Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Niektóre czynności wykonywane na co dzień przez księgowych już zostały zastąpione przez technologie. Ich liczba z pewnością będzie rosła. Jednak nie wszystkie zadania w tej branży mogą być zautomatyzowane.

Co już umie księgowy-robot?

Obecnie sztuczna inteligencja umożliwia nie tylko kategoryzowanie, ale również skomplikowaną analizę ogromnych ilości danych finansowych. Robot bez trudu radzi sobie z zadaniem, które dla człowieka byłoby praktycznie niemożliwe do wykonania w krótkim czasie. To, co dla ludzkiego oka pozostaje niezauważalne, dla sztucznej inteligencji staje się jasne jak słońce. AI potrafi wykrywać ukryte wzorce i stwierdzenia w danych finansowych, które mogłyby umknąć człowiekowi. W ten sposób eliminuje ryzyko błędów oraz zwiększa precyzję analizy.

- Sztuczna inteligencja w branży księgowości nie tylko analizuje przeszłość. Być może będzie w stanie także przewidywać przyszłość. Jak to może działać? Jest szansa, że na podstawie dostępnych danych AI będzie prognozować przyszłe wydatki i przychody, a także zaproponuje optymalizacje budżetowe, co byłoby bezcenną pomocą w planowaniu finansowym. Jak będzie – zobaczymy – dodaje Krzysztof Wojtas.

Księgowy czy operator?

Prognozy wskazują, że narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji wkrótce zrewolucjonizują podstawowe funkcje w dziedzinie podatków i księgowości. Ich potencjał obejmuje przetwarzanie danych podatkowych, obsługę sprawozdawczości finansowej, udzielanie odpowiedzi na pytania oraz generowanie szczegółowych raportów. Choć niektórzy faktycznie obawiają się, że sztuczna inteligencja zabierze pracę księgowym, to w rzeczywistości może ona jedynie przekształcić ich rolę w przedsiębiorstwach.

- Moim zdaniem w przyszłości księgowi będą pełnić rolę operatorów zaawansowanych aplikacji. Sztuczna inteligencja może zająć się rutynowymi czynnościami, pozostawiając profesjonalistom miejsce do bardziej zaawansowanych zadań, konfiguracji i analiz – tłumaczy Krzysztof Wojtas.

Aktualnie księgowi, którzy potrafią skutecznie wykorzystać możliwości nowych technologii i sztucznej inteligencji, cieszą się przewagą konkurencyjną na rynku. Dzięki umiejętności zastosowania automatyzacji procesów są w stanie obsługiwać większą liczbę klientów, oferując jednocześnie bardziej zaawansowane usługi doradcze. To sprawia, że stają się atrakcyjniejsi dla przedsiębiorców i firm poszukujących nowoczesnej obsługi księgowej.

Księgowość a sztuczna inteligencja. Specjaliści nadal na wagę złota

Są branże, w których doświadczenie i znajomość aktualnych przepisów są niezmiennie cenne. Tak jest właśnie z księgowością. Technologie i efekty ich pracy nadal będą wymagać nadzoru człowieka, a księgowy – profesjonalista z doświadczeniem, będzie mógł skuteczniej zarządzać bardziej skomplikowanymi przypadkami i podejmować się nowych, ambitnych zadań. To tylko podniesie wartość jego zawodu.

- Zawód księgowego nie zniknie z powodu rozpowszechnienia sztucznej inteligencji. Przyszłością branży jest stworzenie harmonijnego środowiska, w którym ludzka inteligencja i doświadczenie współpracują z potencjałem technologii – zauważa Krzysztof Wojtas.

AI to wyzwanie, ale również ogromna szansa dla księgowych. Fachowa wiedza, doświadczenie i zdolność do współpracy z nowoczesnymi narzędziami to pewna przyszłość księgowości.