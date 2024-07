Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Księgowość to stabilność. Jak swój zawód postrzegają księgowi na całym świecie? Choć czasy się zmieniają, a technologie rewolucjonizują wiele dziedzin, księgowość wciąż pozostaje stabilną i pewną opcją kariery. Potwierdza to raport "Globalne trendy talentów w rachunkowości 2023", który pokazuje stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych księgowych na całym świecie. Jakie są więc ambicje współczesnych księgowych i jakie trendy kształtują ten zawód? Sprawdźmy!

Zapotrzebowanie na księgowych wciąż rośnie, pomimo zmian wywołanych cyfryzacją

Zacznijmy od faktów: raport "Globalne trendy talentów w rachunkowości 2023" jasno wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na księgowych. Szacuje się, że do 2025 roku rynek ten urośnie o 10%, co oznacza miliony nowych miejsc pracy.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, otwierają nowe możliwości dla księgowych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać zakres obowiązków.

- Choć sztuczna inteligencja budziła obawy o przyszłość księgowości, okazało się, że jest ona jej sprzymierzeńcem. Liczba miejsc pracy w tym sektorze nie maleje, a wręcz przeciwnie – popyt na wykwalifikowanych księgowych wciąż rośnie. AI stała się więc narzędziem wspierającym pracę księgowych, a nie ich zastępcą. Dzięki niej mogą oni skupić się na bardziej strategicznych aspektach swojego zawodu, co z kolei przekłada się na wzrost ich kompetencji i wartości na rynku pracy – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Księgowość wciąż ewoluuje. Jest nowa generacja księgowych, nastawiona na ambicje, rozwój i technologie

Księgowość to zawód z wieloletnią tradycją, który wciąż ewoluuje. Dawniej księgowych motywowała głównie stabilność i prestiż zatrudnienia, dziś młodsze pokolenie kieruje się zupełnie innymi celami. Ambicje i chęć rozwoju stają się głównymi czynnikami napędzającymi ich kariery. Młodzi nie chcą już rutynowej pracy. Szukają wyzwań i możliwości ciągłego zdobywania nowych umiejętności.

Księgowi przestali być też wykonawcami rutynowych zadań. Nowe technologie otwierają przed nimi drzwi do specjalizacji w niszowych obszarach, takich jak analiza danych, doradztwo finansowe czy audyt.

Nowe technologie napędzają zmiany w księgowości, ale budzą również obawy

Technologia bez wątpienia rewolucjonizuje księgowość, automatyzując procesy i otwierając nowe możliwości. Z badania "Globalne trendy talentów w rachunkowości 2023" wynika, że większość respondentów dostrzega korzyści płynące z technologii dla swoich organizacji i klientów. Automatyzacja pozwala im oszczędzać czas, zwiększać wydajność i poprawiać precyzję danych. Nowe narzędzia analityczne umożliwiają lepsze zrozumienie finansów i podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

Jednakże ta rewolucja technologiczna budzi również obawy. Aż 86% ankietowanych księgowych deklaruje potrzebę większego wsparcia szkoleniowego w zakresie umiejętności technologicznych. Nowe narzędzia i oprogramowanie wymagają ciągłego uczenia się i adaptacji, co może być dla niektórych wyzwaniem. Kolejne 42% respondentów badania czuje się zmęczonych ciągłymi zmianami. Tempo rozwoju technologii jest oszałamiające, a konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych narzędzi i procesów może prowadzić do stresu i wypalenia.

Ponadto istnieje ryzyko pogłębienia nierówności w zawodzie. Księgowi, którzy nie nadążają za najnowszymi trendami technologicznymi, mogą być marginalizowani. - Pracodawcy muszą inwestować w szkolenia i programy rozwoju umiejętności technologicznych dla swoich pracowników. Powinni stworzyć im przyjazne technologicznie środowisko pracy. Zapewnić odpowiednie wsparcie i narzędzia, które ułatwią im adaptację do zmian – dodaje Krzysztof Wojtas.

Księgowy XXI wieku to nie tylko "liczydło". To strateg, analityk i doradca

Tradycyjny obraz księgowego jako osoby siedzącej nad stertą papierów i stukającej w kalkulator odchodzi do lamusa. W dobie cyfryzacji rola księgowego ewoluuje. Jest coraz bardziej strategiczna i analityczna. Księgowy XXI wieku to nie tylko "liczydło". To strateg, analityk i doradca, który odgrywa ważną rolę w sukcesie każdej firmy.

Postrzeganie roli księgowych przez nich samych też się zmieniło. Dawniej motywowani byli głównie stabilnością i prestiżem zawodu. Dziś, zwłaszcza młodsze pokolenie, coraz częściej zwraca uwagę na możliwości rozwoju osobistego i finansowego. - Nowoczesne narzędzia i technologie automatyzują wiele rutynowych zadań, takich jak wprowadzanie danych, księgowanie faktur czy sporządzanie raportów. Dzięki temu księgowi mogą skupić się na bardziej złożonych i wartościowych dla firmy obszarach – tłumaczy Krzysztof Wojtas.

Rosną też oczekiwania płacowe księgowych

Księgowi wyrażają zaniepokojenie spadkiem siły nabywczej swoich zarobków. W skali globalnej problem ten dotyka niemal wszystkich sektorów, co dodatkowo komplikuje sytuację pracodawców, którzy muszą dostosować się do rosnących oczekiwań płacowych w zawodzie o – jak obserwujemy – bardzo dużym potencjale rozwoju.

Pracownicy tej branży mierzą się też z inflacją, dostrzegają bowiem związany z nią spadek realnej wartości swoich wynagrodzeń. Zawód księgowego, mimo dobrych perspektyw rozwoju, może też wiązać się z presją finansową.

Księgowość w trybie hybrydowym. Praca z domu czy biura?

Przyszłością księgowości na świecie jest tryb hybrydowy. Praca zdalna i biurowa będą się przeplatać. Jednak jak pokazuje badanie, ponad połowa firm wciąż nie wdrożyła elastycznych modeli pracy.

To gdzie tak naprawdę wolą pracować księgowi? Z jednej strony, 70% respondentów twierdzi, że jest bardziej produktywna w domu. Zdalna praca daje im więcej swobody i pozwala na lepszą organizację czasu. Z drugiej strony, niektórzy pracodawcy obawiają się spadku produktywności i problemów ze współpracą w trybie zdalnym.

Dochodzą do tego również obawy o wpływ pracy zdalnej na integrację zespołu. Mimo tych wątpliwości księgowi pracujący w trybie hybrydowym deklarują wyższy poziom satysfakcji z pracy niż ci, którzy codziennie stawiają się w biurze. - Czy hybrydowy model pracy stanie się standardem w księgowości? Czas pokaże. Wydaje mi się jednak, że firmy, które chcą przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników, muszą już teraz rozważyć wprowadzenie elastycznego modelu pracy i zainwestować w odpowiednie oprogramowanie, które umożliwia elektroniczny obieg dokumentów i wykonywanie zadań na odległość – dodaje Krzysztof Wojtas.

Zawód księgowych przechodzi głębokie zmiany. Przyszłość księgowości wymaga adaptacji i innowacji. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą być gotowi na ewolucję, która sprawi, że zawód ten będzie z jednej strony innowacyjny i otwarty na technologię, a z drugiej – stabilny i bezpieczny.