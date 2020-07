Wirtualna księgowość w praktyce

Zdefiniować potrzeby

Aby zaproponować rozwiązanie najkorzystniejsze dla firmy, początkową fazę projektu implementacji platform należy rozpocząć od dokładnego przeanalizowania systemów przepływu informacji.



– Każdy projekt wprowadzenia naszej platformy w ramach danej współpracy rozpoczynamy od dokładnego przebadania procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją w firmie – mówi Przemysław Kędzior, TCG Process Polska. – Dzięki temu możemy odpowiednio zdiagnozować poszczególne problemy, wskazać obszary, które należy zoptymalizować w pierwszej kolejności, a także zaproponować spersonalizowane narzędzia, które ułatwią bieżącą pracę na danych zasobach. W początkowej fazie wdrażania rozwiązania pytamy także o oczekiwania klienta oraz pokazujemy mu przewidywany efekt wdrożenia platformy.



Dokumenty obsługiwane przez działy księgowe są różnorodne – docierają z wielu źródeł (od partnerów biznesowych, podwykonawców itp.) oraz w różnych formatach. Platformy, np. DocProStar® od TCG Process, standaryzują je, automatyzując pracę, a tym samym odciążają pracowników od analogowych działań na dokumentach.

Sztuczna inteligencja pod ręką

Co decyduje o skuteczności platform input management? Niewątpliwie fakt, iż wykorzystują one najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne, w tym sztuczną inteligencję i tzw. uczenie maszynowe, a dla procesów automatycznej klasyfikacji także algorytmy głębokiego uczenia, w tym tzw. splotowe sieci neutronowe (CNN). Możemy obserwować obecnie także wzrost popularności modelu pracy zdalnej. W dużej mierze jest to pokłosie pandemii COVID-19. Sprawiła ona, iż odsetek pracujących w trybie home office wzrósł do 14,2%, co przekłada się na ok. 2,3 miliona osób[1], jednak trend ten jest widoczny w biznesie już od pewnego czasu. Platformy input management można wprowadzać jako rozwiązania chmurowe, dzięki czemu możliwy jest dostęp do przechowywanych informacji z każdego miejsca na świecie dysponującego dostępem do Internetu.





– Nasze oprogramowanie wykorzystuje całe spectrum nowoczesnych rozwiązań technologicznych – tłumaczy Przemysław Kędzior. – Realizują one ściśle określone zadania w ramach poszczególnych procesów. Użytkownik, mając do dyspozycji standardowy, intuicyjny interface ma do nich łatwy dostęp, umożliwiający wgląd do każdego realizowanego zadania w dowolnym miejscu i momencie.

Jak to wygląda w praktyce?

Przemysław Kędzior – Standardowy obieg dokumentów, w tym przypadku faktur, przy wykorzystaniu funkcjonalności naszej platformy można podzielić na 5 podstawowych etapów:

Zasilenie systemu – platforma automatycznie przyjmuje obrazy plików niezależnie od źródła ich pochodzenia, tj. importuje pliki z danego folderu, email (również tych zaszyfrowanych), formularzy www, czy kanałów mobilnych. W kolejnym etapie dokonywana jest standaryzacja formatów plików, które zasiliły platformę do jednego formatu – w przypadku DocProStar® jest to tzw.tiff. Następnie system za pomocą silników OCR [2] odczytuje i ekstrahuje dane z konkretnej faktury. Auto Approval jest kolejnym etapem, podczas którego system dokonuje weryfikacji pozyskanych danych z określonymi regułami wskazanymi przez Klienta. Może to dotyczyć m.in. zgodności kwot, stawek VAT , zgodności rachunków bankowych, czy danych dostawców. Dokumenty, które z jakichś powodów nie spełniają założonych progów zaufania, trafiają do modułu ręcznej walidacji, w którym operator potwierdza lub poprawia sposób ich przetwarzania. Dzięki modułowi samouczenia system uczy się od operatora sposobu postępowania z fakturą, dzięki czemu kolejnym razem jest ona procesowana w pełni automatycznie. Ostatni etap to eksport plików, usuwanie poszczególnych obrazów, czy wygenerowanie raportów oraz statystyk.

Z naszego doświadczenia wynika, że implementacja rozwiązania w ramach funkcjonowania danego działu firmy, z czasem rozwija się na jej pozostałe struktury. Pracownicy nabywają zaufania do nowego modelu zarządzania dokumentacją, a także dostrzegają jego wpływ na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa – podsumowuje Przemysław Kędzior.

TCG Process to szwajcarska firma założona w 2006 roku, która dostarcza jedno z wiodących narzędzi służących do cyfrowego pozyskiwania danych biznesowych niezależnie od ich formatu czy źródła pochodzenia – DocProStar®. TCG Process w portfolio klientów posiada m.in. liderów branż retail, kluczowych przedstawicieli szwajcarskiego sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego, a także wiodące firmy telekomunikacyjne. Wśród partnerów TCG Process znajduje się także Księstwo Lichtenstein. Rozwiązania TCG Process wykorzystywane są w branży ochrony zdrowia, jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach edukacyjnych, w tym przez Uniwersytet w Zurychu. W 2020 r. do dotychczasowych biur w Szwajcarii, Niemczech, Chile, Brazylii oraz Kanadzie dołączyła siedziba w Polsce. Ponad 300 wdrożeń na całym świecie oraz stałe biura na 3 kontynentach czynią z przedsiębiorstwa globalnego gracza.

Platforma DocProStar pozwala optymalizować procesy zarządzania informacją, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów informatycznych. Za rozwój biznesu na polskim rynku odpowiada Przemysław Kędzior.

Więcej informacji na https://www.linkedin.com/company/tcg-process-polska-sp-z-o-o/

[1] Dane GUS za https://subiektywnieofinansach.pl/praca-zdalna-kilka-milionow-polakow-po-pandemii-moze-nie-wrocic-do-biur-co-to-oznacza-dla-gospodarki/

[2] OCR (ang. optical character recognition) – optyczne rozpoznawanie znaków

