Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

Zakładanie biura rachunkowego – aspekty prawne

Zacznijmy od spraw formalnoprawnych związanych z założeniem biura rachunkowego. Obecnie próg wejścia do, nazwijmy to, branży usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc założenie własnego biur rachunkowego, jest bardzo niski. Po deregulacji przepisów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co miało miejsce w 2014 roku, działalność gospodarczą tego rodzaju mogą bowiem wykonywać osoby, które:





- mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie, ustawodawca wprowadził wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg.

Natomiast, jeżeli chodzi o katalog usług, które może wykonywać biuro rachunkowe w ramach prowadzonej działalności, to został on określony przepisami ustawy o rachunkowości. I są to następujące czynności, tj.:

- prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

- sporządzanie sprawozdań finansowych;

- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

To by było na tyle, jeżeli chodzi o stronę formalną. Czas przejść do zasadniczej części naszego biznesu usługowego.

Dobry start biura rachunkowego

Jeżeli sprawy lokalowe mamy załatwione, a przy tym odpowiednie kompetencje i kwalifikacje zapewnione (np. poprzez system certyfikacji prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce), należy w końcu zacząć zarabiać. Potencjalnymi klientami są niemal wszystkie jednostki gospodarcze, wśród których najwięcej oczywiście jest mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kluczową kwestią jest w pełni profesjonalna obsługa klienta. Jak ją zapewnić? Nie da się w żaden sposób pominąć sprawy podstawowej, czyli narzędzi, które muszą zostać zakupione i wdrożone, aby uzyskać pożądany efekt w postaci prawidłowego i sprawnego funkcjonowania biura.

Na starcie działalności mamy do wyboru znaczną ilość opcji dostępnych na rynku, jeżeli chodzi o oprogramowanie, tj. systemy finansowo-księgowe specjalnie przygotowane z myślą o biurach rachunkowych. Z pewnością warto się dobrze rozejrzeć, warto spojrzeć na współczesny świat, który, jak szczególnie widzimy to obecnie, w dobie pandemii koronawirusa, funkcjonuje w dużej mierze zdalnie, w oparciu o narzędzia cyfrowe. Jest więc oczywistą oczywistością, że praca biura rachunkowego, jego właściwe funkcjonowanie musi być również oparte na rozwiązaniach cyfrowych/informatycznych. Przy czym, najlepiej gdy praca na dokumentach, cyfrowy obieg tych dokumentów, a także praca z zebranymi danymi rachunkowymi klientów odbywa się w sposób jak najbardziej płynny i jednocześnie przyjazny dla obu stron umowy o usługowe prowadzenie ksiąg.