Dochody z tytułu podatku VAT w 2018 r.

Dochody z VAT za 2018 r.

"Na koniec tego roku planowane jest 167 mld zł i ten wynik będzie wykonany" - powiedział na konferencji w czwartek (30 sierpnia) szef rządu odnosząc się do planowanych dochodów z tytułu podatku VAT.

Morawiecki przypomniał, że dochody z tego tytułu za 2016 rok wyniosły 126 mld 600 mln zł. Zwrócił uwagę, że różnica między 2016 a 2018 rokiem wyniesie 40 mld zł.

Premier zaznaczył, że wzrost dochodów z tytułu VAT zawdzięczamy "niezwykle skutecznemu" programowi uszczelniania, poprawy ściągalności VAT. Wymienił tu takie działania, jak m.in. split payment (mechanizm podzielonej płatności) czy pełne wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Minister finansów Teresa Czerwińska w niedawnym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" wskazywała, że tegoroczne wpływy z VAT będą na poziomie zapisanym w ustawie budżetowej, czyli 166 mld zł lub nieco wyższym.

Dochody podatkowe budżetu w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

Ministerstwo Finansów podało w komunikacie, że w okresie styczeń - lipiec 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-VII 2017 r. o ok. 6,8%, tj. ok. 12,5 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 % r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),

• dochody z podatku PIT były wyższe o 15,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),

• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.

W okresie styczeń - lipiec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,0 mld zł i było niższe o ok. 6,6 mld zł (tj. 29,1%) w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.