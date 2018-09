Zmiany w podatkach oraz uproszczenia dla firm od 2019 r.

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł; tym samym deficyt nie przekroczy 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest zaplanowany na poziomie 1,8 proc. PKB.

Przygotowując założenia dotyczące dochodów i wydatków budżetu, resort finansów przyjął, że dynamika PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,3 proc. Ministerstwo spodziewa się wzrostu konsumpcji indywidualnej - w ujęciu nominalnym - o 5,9 proc.

Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6 proc. Blisko 7 mld zł zostanie zarezerwowane na waloryzację emerytur i rent.

Projekt przewiduje dalsze finansowanie programu "Rodzina 500 plus", a także programu "Dobry start", którego celem jest "wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków, związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym".

We wtorek (25 września) rząd zajmie się także "Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019–2022". Dokument przewiduje, że relacja państwowego długu publicznego (wg definicji krajowej) do PKB obniży się z 48,5 proc. w 2017 r. do 47 proc. w 2018 r., a następnie do 46,6 proc. w 2019 r. W horyzoncie „Strategii" w latach 2019-2022 utrzyma się trend spadkowy i na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB ma osiągnąć 40,7 proc.

Ponadto ministrowie omówią też zmianę w podatkach, zakładającą tzw. exit tax od firm i osób fizycznych, które chcą się wynieść z Polski, opodatkowanie obrotu kryptowalutami oraz 9-proc. CIT dla małych firm. Chodzi przygotowane przez MF dwa projekty ustawy o PIT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw.

W nowych rozwiązaniach zaproponowana jest też zmiana w zasadach opodatkowania samochodów osobowych w firmach. Kto korzysta ze służbowych aut do celów służbowych i prywatnych, będzie mógł odliczyć od przychodu 50 proc. wydatków, a użytkując pojazdy prywatne - jedynie 20 proc. Nie będzie kilometrówki.

Przygotowane przepisy proponują również nowe zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami wyniesie 19 proc., a straty nie będzie można odliczyć od dochodu np. firmy. Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

Projektowane przepisy zawierają również zapowiadaną przez rząd, obniżkę CIT z 15 do 9 proc. dla małych firm oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zmienić mają się też zasady opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych w przypadku spadku. Obecnie podatek obowiązuje, gdy sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od dnia nabycia. W myśl projektu 5-letni okres liczony ma być od daty nabycia przez spadkodawcę.

Będzie także poszerzony zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT, dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Małżonkowie i osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogli rozliczyć się na preferencyjnych zasadach, nawet jeśli korektę zeznania złożą po 30 kwietnia. Wydłużony ma zostać czas na korzystanie z ulgi mieszkaniowej - np. z 2 do 3 lat.

Podczas wtorkowego (25 września) posiedzenia rząd zajmie się też projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Nowe rozwiązania prawne mają zwiększyć atrakcyjność podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze nieruchomości mieszkalnych na wynajem.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości(F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, będącej spółką akcyjną. Głównym przedmiotem działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.