Zmiany w PIT i CIT od 2019 roku - ceny transferowe

Najważniejsze zmiany:

Nowy rozdział w ustawie

reklama reklama

Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zagadnień związanych z cenami transferowymi (w ustawie o PIT: art. 25 i 25a; w ustawie o PIT art. 9a i 11) zostaną usunięte i zastąpione nowym rozdziałem (odpowiednio: w ustawie o PIT rozdział 4b, a w ustawie o CIT rozdział 1a). W ramach ww. rozdziału zostanie wprowadzony m.in. słowniczek zawierający definicje legalne najważniejszych pojęć tj. m.in.: transakcja; podmioty powiązane; warunki; transakcje kontrolowane.

Progi dokumentacyjne

Obowiązek sporządzenia dokumentacji ma być uzależniony wyłącznie od wielkości sprzedaży lub zakupów w ramach transakcji jednego rodzaju (zlikwidowana zostanie zależność od przychodów i kosztów podatnika). Nowe progi będą wynosić odpowiednio:

2 mln zł dla transakcji zakupu/sprzedaży: wartości niematerialnych i prawnych, usług, korzystania/udostępnienia: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji;

10 mln zł dla transakcji zakupu/sprzedaży: rzeczowych aktywów obrotowych, środków trwałych, pozyskania/udzielenia: finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

Dokumentacja grupowa na nowych zasadach

Do sporządzenia dokumentacji grupowej będą zobowiązani wyłącznie podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych należący do grupy podmiotów powiązanych:

dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Jednocześnie, jak wynika z Projektu, ustawodawca przewiduje możliwość realizacji obowiązku posiadania dokumentacji grupowej poprzez wykorzystanie w tym celu dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również ww. dokumentacji sporządzonej w języku angielskim.

„Nowe” elementy dokumentacji

Projektu zakłada wprowadzenie nowych elementów w dokumentacji lokalnej i grupowej, tak aby by były one jednolite z wymogami wynikającymi z wytycznych OECD.

Oznacza to, że dokumentacja lokalna będzie zawierać: opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, analizę cen transferowych oraz informacje finansowe. Natomiast dokumentacja grupowa będzie zawierać: opis grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów powiązanych oraz informacje finansowe i podatkowe grupy podmiotów powiązanych.

Uproszczone zasady rozliczeń (tzw. save harbours)

W przypadku transakcji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej oraz transakcji finansowych (tj. pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji) zostaną wprowadzone nowe zasady ich rozliczeń. W wyniku ustawowego określenia akceptowalnego poziomu narzutu lub innych warunków transakcji, niniejsze rozwiązania umożliwiają uznanie ceny za rynkową bez konieczności przygotowania benchmarku (analizy porównawczej).

Dodatkowo, należy wskazać, ze ustawodawca planuje wprowadzić (jako załącznik do ustawy) katalog zawierający wykaz usług o niskiej wartości dodanej.

Rozszerzenie listy metod kalkulacji ceny

Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia zastosowania przez organy kontrolne (w uzasadnionych przypadkach), innych metod do określania/weryfikacji ceny transferowej niż metody podstawowe wskazane w polskich przepisach podatkowych.

Korekty cen transferowych

Projekt zakłada, że korekt cen transferowych (TP adjustment) będzie stanowiła odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i będzie ujmowana w roku, którego dotyczy w sytuacji gdy, że zostaną spełnione warunki wskazane w przepisie.

Nowe terminy

Jak wynika z Projektu, terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych zostaną wydłużone z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie wydłużony do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

E-raportowanie

Obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP zostanie zastąpiony raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), które jednocześnie zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.