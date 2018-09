Korzystne zmiany w systemie MOSS od 2019 roku

Co do zasady, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W związku z tym, w przypadku świadczenia takich usług przez polskie przedsiębiorstwo na rzecz zagranicznych konsumentów, może pojawić się konieczność rejestracji w innych państwach, co wiąże się z kosztami oraz obowiązkami prawno-formalnymi. System MOSS umożliwia podatnikom świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną bez konieczności rejestracji w państwie UE, w którym świadczone są usługi.

System MOSS posiada jednak pewne mankamenty, które potrafią uprzykrzyć korzystanie z jego dobrodziejstw. Przede wszystkim, podatnicy zarejestrowani w systemie MOSS są zobowiązani do rozliczania każdej sprzedaży usług, a co za tym idzie, są zobowiązani do znajomości regulacji prawnych państw, do których sprzedają swoje usługi, nawet jeżeli ma to charakter incydentalny. Uciążliwy jest również obowiązek spełniania wymogów w zakresie fakturowania, które to wymogi obowiązują odmiennie we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto podatnicy są zobowiązani do przedkładania deklaracji VAT w terminie 20 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego objętego deklaracją, co w praktyce stanowi zbyt krótki termin.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone Dyrektywą Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość. Jedna ze zmian wprowadza zasadę zgodnie z którą, jeżeli wartość świadczeń nie przekroczy kwoty 10.000 euro netto (Projekt Ministra Finansów z 27 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, wdrażającej przepisy dyrektywy przewiduje kwotę 42.000 zł) w danym roku kalendarzowym ani w poprzednim roku kalendarzowym, to będzie mógł opodatkować transakcje według zasad obowiązujących w kraju identyfikacji (tj. kraju siedziby, ewentualnie stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu).

Kolejną istotną zmianą jest uproszczenie dotyczące zasad fakturowania. W zakresie ww. limitu wartości świadczeń, podatnicy będą mogli stosować zasady fakturowania obowiązujące w kraju identyfikacji. W związku z tym, polski przedsiębiorca będzie mógł wystawić holenderskiemu konsumentowi fakturę zgodną z polskimi przepisami, a nie jak dotychczas – holenderskimi. Ponadto, podatnik nie będzie musiał gromadzić dwóch dowodów na wskazanie państwa pochodzenia odbiorcy usługi, ponieważ wystarczy jeden, dzięki któremu podatnik będzie mógł opodatkować usługę według prawa państwa konsumenta. Takim dowodem może być np. adres na fakturze, adres IP urządzenia odbiorcy. Zmieniony zostanie również termin składania deklaracji. Deklarację VAT będzie można składać do końca miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego objętego daną deklaracją.

Zaproponowane zmiany powinny przynieść wymierne korzyści dla podatników korzystających z systemu MOSS. Znacząco ułatwią korzystanie z tego systemu, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, którzy obecnie mogą doznawać ograniczeń w handlu międzynarodowym ze względu na trudy unormowań prawnych. Dzięki zmianom, wypełnianie obowiązków podatkowych będzie znacznie łatwiejsze.

Paweł Terpiłowski, Konsultant podatkowy w ECDP sp. z o.o.