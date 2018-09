Termin i forma rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy zbyciu nieruchomości

Wyrok NSA z 14 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 854/16 zapadł na tle następującego stanu faktycznego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chcąc zakupić nieruchomość, zawarła ze zbywcą umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, na mocy której stała się właścicielem nieruchomości. W czasie dokonania czynności spółka złożyła do aktu oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako:„u.p.t.u.”) dotyczące rezygnacji ze zwolnienia opodatkowania niniejszej transakcji podatkiem VAT.Podatnik utrzymywał, że skoro dostawa towarów miała miejsce w dniu zawarcia aktu notarialnego, to złożone przez niego oświadczenie jest skuteczne i umożliwia rezygnację ze zwolnienia. Organ podatkowy zakwestionował jednak możliwość zrezygnowania ze zwolnienia z opodatkowania w takiej formie, w związku z literalnym brzmieniem ww. przepisu, który nakazuje złożenie oświadczenia przed dniem dokonania czynności. W konsekwencji organ zakwestionował też prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zawieranej transakcji. Organ II instancji zgodził się z ustaleniami organu I instancji, a w dalszej kolejności uznał je za słuszne także WSA w Szczecinie w wyroku z 20 stycznia 2016 r. (sygn. akt I SA/Sz 1251/15).

NSA murem za podatnikiem

NSA w przytoczonym orzeczeniu przyznał jednak rację podatnikowi. Sąd za bezdyskusyjny uznał fakt, że sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. Przepis ten statuuje generalną zasadę zwolnienia z opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, za wyjątkiem, gdy:

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

NSA potwierdził też stanowisko organów oraz sądu I instancji, co do daty powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19a ust. 1 u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Wobec tego, należało uznać, że dniem dostawy nieruchomości jest dzień podpisania aktu notarialnego dokumentującego jej sprzedaż.W pozostałym zakresie NSA przyznał jednak rację podatnikowi, który kwestionował nadmierny formalizm oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 u.p.t.u.

NSA potwierdził, że złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w treści aktu notarialnego zachowuje wymogi formalne dla skuteczności uznania, że strony zrezygnowały ze zwolnienia od podatku VAT.