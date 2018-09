Sprzedaż online w Wielkiej Brytanii - rejestracja i rozliczenie VAT

Rejestracja do VAT w UK - zasady

Sprzedaż na brytyjskim Ebayu czy Amazonie jest niezwykle popularna wśród polskich firm. Niestety nie wszystkie firmy są świadome obowiązków podatkowych, które się z tym łączą.

Brytyjski urząd skarbowy HMRC definiuje pojęcie sprzedawcy zagranicznego w przypadku gdy sprzedawca sprzedaje towary zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, brytyjskim konsumentom oraz nie posiada brytyjskiej siedziby firmy.

Jeżeli sprzedajesz towary do klientów w Wielkiej Brytanii, to musisz zarejestrować się do VAT GB w następujących sytuacjach:

będąc brytyjską firmą, która sprzedaje dobra w Wielkiej Brytanii osiągając obrót w wysokości 85 000 funtów (około 410 tys. złotych) w ciągu roku.

jako sprzedawca zagraniczny sprzedając towary zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, do odbiorców w Wielkiej Brytanii lub w przypadku importu towarów spoza Unii Europejskiej i ich sprzedaży w Wielkiej Brytanii

sprzedając towary zlokalizowane w innym kraju Unii Europejskiej (tzw. sprzedaż na odległość) do brytyjskich konsumentów po przekroczeniu kwoty 70 000 funtów (około 335 tys. złotych) obrotu sprzedanych towarów.

Na początku tego roku media informowały o podpisaniu porozumienia przez Amazon i Ebay z brytyjskim urzędem skarbowym HMRC w celu ujawniania podmiotów sprzedających za pośrednictwem platform w Wielkiej Brytanii, nie płacących VAT w UK. Rejestracji do VAT GB można dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem profesjonalnej kancelarii księgowo-podatkowej. Wybierając drugi wariant mamy pewność, że złożony wniosek będzie kompletny, co zwiększy szanse uzyskania brytyjskiego numeru VAT.

Posiadając numer VAT GB do obowiązków należy:

naliczać VAT dla wszystkich transakcji w Wielkiej Brytanii wg stawek dla konkretnych produktów.

rozliczać i płacić należny podatek VAT do brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC.

Rozliczenia VAT w Wielkiej Brytanii dokonywane są raz na kwartał.

Brak stosowania się do brytyjskich przepisów podatkowych o VAT może skutkować grzywną nałożoną przez HMRC oraz wystosowaniem wniosku o usunięcie z portali jak Ebay czy Amazon.

Spółka w Anglii - sprzedaż w UK

Rozwiązaniem dla firm sprzedających swoje produkty w Wielkiej Brytanii jest jednak rejestracja firmy w Anglii - spółka limited jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców na Wyspach Brytyjskich.

Rejestracja spółki w Anglii dla sprzedających towary w Wielkiej Brytanii niesie ze sobą wiele korzyści. Prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii jest łatwe – nie ma biurokracji, którą znamy z polskich urzędów, większość spraw można załatwić online bezpośrednio lub korzystając z usług wyspecjalizowanego biura księgowego. Spółka limited pozwala zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych każdego roku. Dyrektor spółki może skorzystać z wysokiej kwoty wolnej od podatku (aktualnie 11 850 funtów, czyli około 58 tysięcy złotych), mniejszych obciążeń na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo można wypłacać środki ze spółki bez podatku korzystając z dywidendy, kilometrówki czy zwrotów kosztów delegacji.

Korzyści wynikające z prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii:

Wysoka kwota wolna od podatku (11850 funtów, czyli około 58 tys. złotych)

Składki na ubezpieczenie społeczne uzależnione od dochodu (brak stałej składki, w przeciwieństwie do ZUS w Polsce)

19-proc. podatku CIT, należny podatek należy zapłacić dopiero 9 miesięcy po upływie roku podatkowego

Po 10 latach prowadzenia spółki nabywa się prawo do brytyjskiej emerytury

Proste i przejrzyste prawo, niska biurokracja

