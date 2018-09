Zaliczka w walucie obcej a VAT - jaki kurs waluty zastosować

Do każdej faktury należy zastosować inny kurs. Ponieważ faktura zaliczkowa została wystawiona przed datą otrzymania zaliczki, należy zastosować średni kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Na fakturze końcowej do sumy wartości towarów lub usług, pomniejszonej o wartość otrzymanych zaliczek, oraz do kwoty podatku pomniejszonej o sumy kwot podatku wykazanych w fakturach zaliczkowych należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji oraz uprawniającym do jej rozliczenia. W sytuacji gdy podatnik przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi otrzymał część lub całość zapłaty, jest on zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy, i nie wcześniej niż 30 dni przed jej otrzymaniem (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT).

W przypadku wystawienia faktury zaliczkowej w walucie obcej podatnik ma obowiązek przeliczenia kwoty VAT na złote z zastosowaniem zasad przewidzianych w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, czyli według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, to dokonuje przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z zasadami ogólnymi przewidzianymi w art. 19a ustawy obowiązek podatkowy powstaje - co do zasady - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, np. zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Decydujące znaczenie dla przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturze zaliczkowej będzie więc miała data otrzymania zaliczki (jeżeli wpłata zaliczki nastąpi przed wystawieniem faktury) lub data wystawienia faktury (jeżeli wpłata zostanie dokonana po wystawieniu faktury).

Przykład

15 czerwca 2018 r. podatnik otrzymał od kontrahenta zaliczkę w walucie obcej. W związku z tym 20 czerwca 2018 r. wystawił fakturę zaliczkową. Podatnik powinien zastosować na fakturze zaliczkowej średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzające dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli z 14 czerwca 2018 r., ponieważ obowiązek podatkowy powstał w chwili otrzymania zaliczki.

Przykład

Podatnik wystawił 8 czerwca 2018 r. fakturę zaliczkową w walucie obcej. Zaliczkę otrzymał 15 czerwca 2018 r. Podatnik powinien zastosować na fakturze zaliczkowej średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czyli 7 czerwca, ponieważ została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstał w chwili otrzymania zaliczki.

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty z tytułu dokonanej dostawy lub wykonania usługi, to po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury końcowej. Faktura końcowa powinna zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a także wskazywać sumę wartości towarów lub usług pomniejszoną o wartość otrzymanych części zapłaty oraz kwotę podatku pomniejszoną o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty (art. 106f ust. 3 ustawy o VAT).

W konsekwencji jeśli podatnik wystawił fakturę zaliczkową dokumentującą otrzymanie kwoty zaliczki stanowiącej pełną wartość wynagrodzenia, wystawienie faktury końcowej nie będzie konieczne.