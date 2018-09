Samochód w firmie, a podatek VAT

Pojazd samochodowy – na gruncie przepisów o VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług Ustawa określa, że przez pojazd samochodowy (definicja ustawowa) rozumieć należy pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, jednak tylko te o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Poniższe rozważania będą mieć więc zastosowanie do większości samochodów osobowych, nie zakwalifikowanych jako ciężarowe.

Rodzaje odliczeń VAT

Na gruncie obowiązujących przepisów, obowiązują dwie podstawowe możliwości odliczenia VAT. Pierwsza z nich przewiduje pełne odliczenie – 100 %, druga - odliczenie w wysokości 50%. Czym się one różnią i jakie są podstawowe zasady określania wysokości odliczenia VAT?

Zasada 50 % dla pojazdów samochodowych

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą oraz z zasadami ogólnymi, odliczenie podatku polega na prawie podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podarku naliczonego, jednak wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług). Z założenia, kwotę naliczonego podatku stanowi przede wszystkim suma kwot podatku, wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia takiego towaru – w tym przypadku pojazdu.

Jednak poza zasadami ogólnymi, ustawa przewidziała sytuację zakupu pojazdów, zgodnie z art. 86a wyżej wymienionej ustawy - w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Warto więc zauważyć, że zasadą dotyczącą zakupu pojazdów jest możliwość, czy prawo podatnika, do odliczenia 50 % kwoty podatku. Należy pamiętać, że inne zasady mogą dotyczyć sytuacji osób, które nie dokonują zakupu samochodu jako takiego, a korzystać będą z różnych usług powiązanych takich jak leasing, najem itp.

100 % VAT jako wyłączenie od prawa do odliczenia 50 %

Wyjątkiem od powyższej zasady dot. pojazdów samochodowych są odpowiednie wyłączenia. Na podstawie ustępu 3 tego samego artykułu, ust.1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy:

pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, pojazd samochodowy konstrukcyjnie jest przeznaczony jest do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie, do towarów montowanych w pojazdach samochodowych, związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W uproszczeniu można by więc przyjąć, że samochód wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, samochód większy typu „bus” dla ponad 10 osób oraz towary i usługi przystosowujące samochód do użytku w działalności, wyłączone są spod zasady ogólnej ograniczenia do 50 % odliczenia podatku. Wtedy stosować należy zasady ogólne, mówiące jak wyżej.

