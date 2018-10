Zapraszamy na konferencję „ECONOMY, TAX & CRIME 2018”

OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA ORAZ KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH PRZY WSPARCIU TUiR WARTA ORAZ KANCELARII DLA PIPER ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ i WARSZTATY

The conference and workshop organized by the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun and the Cuiavian-Pomeranian branch of the National Chamber of Tax Advisers WITH support FROM TUiR Warta and DLA Piper

ECONOMY, TAX & CRIME 2018

23-24 LISTOPADA 2018 R.

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

23th-24th NOVEMBER 2018

Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University, 3 Bojarskiego Str.

PROGRAM / AGENDA

Piątek 23 listopada 2018 r. / Friday, 23th November 2018

11:30-11:45 Otwarcie konferencji i warsztatów / Opening of the conference and workshops

11:45-14:15

Tax Abuse

Moderator: dr Hanna Filipczyk

Prelegenci / Panelists:

Svetislav Kostic (University of Belgrade)

dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (Nicolaus Copernicus University)

dr Raffaele Petruzzi (Wirtschaftsuniversität Wien)

JUDr. Anna Románová, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

dr hab. Adam Zalasiński (European Commission)

Tax Fraud

Panel led by DLA Piper: VAT carousels and the potential penal fiscal consequences for companies – Romanian, Czech and Polish perspectives

Moderator: Dominika Wolf-Jezierska, adwokat/ advocate, DLA Piper Poland

Prelegenci / Panelists:

Tomasz Rudyk, Partner, DLA Piper Poland

Alexandru Arjoca, Counsel, DLA Piper Romania

Tomáš Sejkora, Ph.D. (Univerzita Karlova)

14:15-14:45 Przerwa kawowa / coffee break

14:45-16:15

Moderator: dr Piotr Stanisławiszyn (UO)

Prelegenci / Panelists:

Teresa Sławińska-Choryło (Polska Akademia Nauk), doradca podatkowy / (Polish Academy of Sciences), tax adviser

Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą/ Principle of one-off taxation with an excise duty

Krzysztof Rutkowski, doradca podatkowy/ tax adviser, KDCP

Pakiet paliwowy II/ Fuel Package II

Zbigniew Liptak, doradca podatkowy/ tax adviser, EY

temat do potwierdzenia / subject to be confirmed

dr hab. Robert Zawłocki (UAM), adwokat/ advocate

Nowe zasady odpowiedzialności quasi-karnej podmiotów zbiorowych w związku z przestępstwami popełnionymi w obrocie gospodarczym/ New principles governing quasi-criminal liability of collective bodies in connection with criminal offenses committed in economic transactions

Paweł Kołodziejski, Prokuratura Regionalna w Gdańsku/ Regional Prosecutor’s Office in Gdańsk

Znaczenie rozstrzygnięć podatkowych w postępowaniu karnym skarbowym/ Significance of tax determinations in fiscal penal proceedings

dr hab. Jerzy Duży (UMK), p.o. Prokuratora Okręgowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy/ acting District Prosecutor of the District Prosecutor’s Office in Bydgoszcz

temat do potwierdzenia / subject to be confirmed

16:15-16:45 Przerwa na kawę / coffee break

16:45-18:30

dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu/ judge of the Provincial Administrative Court in Wrocław

Prawo do obrony w zakresie podatków w orzecznictwie TSUE/ The right to defence in relation to taxes as presented in the judgments of the CJEU.

Panel led by DLA Piper: Compliance w organizacji – skuteczne narzędzie do walki z przestępstwami gospodarczymi?/Compliance in the organisation – an effective instrument to fight economic crimes?

Moderator: Magdalena Dec, radca prawny/attorney-at-law, DLA Piper

Prelegenci / Panelists:

Anna Atanasow, General Counsel, Global Markets, CCC

Marta Jastrzębska, Regional Legal Counsel, Compliance & Data Privacy Officer, Philips Polska

Mariola Lisewska, radca prawny//attorney-at-law, Polipol Service-Center

Magdalena Soboń-Stasiak, Lawyer & Compliance Officer, ArcelorMittal Poland

Piotr Falarz, adwokat/advocate, DLA Piper

20:30 Kolacja Hotel Copernicus Bulwar Filadelfijski 11 (Luna) / Dinner at Copernicus Hotel, 11 Bulwar Filadelfijski Str. (Luna)

UWAGI / ADDITIONAL INFORMATION

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne) / Conference languages: Polish, English (simultaneous translation)

Sobota 24 listopada 2018 r. / Saturday, 24th November 2018

(Warsztaty – prowadzone po polsku / workhops – in Polish)

09:00-11:00

Trójgłos na temat zmian w przepisach o rejestracji na potrzeby VAT

Moderator: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Prelegenci:

Emil Chojnacki, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

dr Joanna Karman, Centrum Giełdowe S.A., radca prawny

Michał Potyrała, doradca podatkowy, PwC

Moderator: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Prelegenci / Panelists:

Jacek Karman, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wdrożenie split-payment z perspektywy biznesu

Jerzy Martini, Martini i Wspólnicy

Należyta staranność

Dariusz Michał Malinowski, doradca podatkowy

Wpływ czynników ocennych (zamiaru, winy) przy określaniu zobowiązań w podatku VAT

Tomasz Michalik, MDDP

Oszustwo a nadużycie w VAT w świetle orzecznictwa TSUE i sądów administracyjnych, czyli czy rak jest rybą?

11:00-11:30 przerwa kawowa

11:30-13:00

Moderator: dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK

dr Ewa Prejs (UMK), radca prawny

C-524/15 Luca Menci. Zasada ne bis in idem- nowa odsłona?

dr hab. Janusz Bojarski (UMK), dr hab. Tomasz Oczkowski (UMK)

Niezapłacony podatek jako korzyść majątkowa

dr hab. Tomasz Oczkowski (UMK)

Karnoprawna problematyka nierzetelnej dokumentacji

Paweł Matej, adwokat, DLA Piper

Sankcje karne za naruszenie przepisów ustanawiających ograniczenia pozataryfowe w imporcie

Paweł Bobrowicz, Trybunał Konstytucyjny

Wstęp do konstytucyjno-prawnej analizy instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub

wykroczenie skarbowe – o możliwych wariantach wykładni

13:00-14:15 lunch

14:15-15:45

Moderator: dr hab. Tomasz Oczkowski (UMK)

dr Krzysztof Radzikowski (UW)

Kwalifikacja prawnokarna oszustw VATowskich / fakturowych – stan prawny poprzedni vs obecny

dr Piotr Stanisławiszyn (UO), sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Kilka uwag wokół art. 9 par. 3 k.k.s.

Alicja Sarna, doradca podatkowy, MDDP

Wykorzystanie dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym w świetle uchwały I FPS 2/18

Radomir Szaraniec, doradca podatkowy, KIDP

Przestępstwo nieuprawnionego świadczenie usług doradztwa podatkowego w kontekście bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

15:45 Zamknięcie konferencji / Closing

Więcej informacji: https://www.law.umk.pl/osf/