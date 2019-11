Akcyza na płyn do e-papierosów od 1 lipca 2020 r.

Nowelę ustawy akcyzowej zakładającą wzrost stawek o 10 proc. na alkohole i tytoń rząd przyjął w trybie obiegowym w zeszłym tygodniu. Zakładane dodatkowe wpływy z tego tytułu w 2020 roku wyniosą 1,7 mld zł.

Komisja rozpatrzyła w środę (20 listopada) rządowy projekt noweli ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i zdecydowała o skierowaniu go do dalszych prac. Za jego przyjęciem głosowało 26 posłów, 13 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

reklama reklama



W toku prac zaakceptowano poprawkę Piotra Polaka z PiS wpisującą do projektu stawkę akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych. Zgodnie z nią wyniesie ona 0,55 zł za każdy mililitr płynu. Zdaniem wnioskodawcy przyjęcie tej poprawki powinno skutkować dodatkowymi wpływami do budżetu w wysokości 7,5 mln zł w skali roku.

"Biorąc pod uwagę termin wejścia w życie przepisów dotyczących efektywnej stawki akcyzy od płynów do papierosów elektronicznych (do 30 czerwca 2020 r. obowiązuje stawka zerowa) skutek ten w roku 2020 wyniesie ok. 3,2 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu do poprawki.

Z uzasadnienia do projektu noweli wynika, że podwyższenie stawki na alkohol etylowy może oznaczać wzrost ceny półlitrowej butelki wódki o mocy 40 proc. o ok. 1,14 zł (z VAT-em ok. 1,4 zł). Zmiana akcyzy na piwo może spowodować podniesienie ceny półlitrowej puszki tego napoju (o ekstrakcie 12 st. Plato) o ok. 0,05 zł (z VAT-em ok. 0,06 zł).

Wina o poj. 0,75 l mogą podrożeć o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł), a napoje fermentowane, np. wina owocowe o poj. 0,75 l o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł). Natomiast tzw. wyroby pośrednie, np. wina porto o poj. 0,5 l mogą zdrożeć o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł).

Ministerstwo Finansów szacuje, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 szt.) przeciętnie o ok. 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.

Polecamy: PODATKI 2020 – Komplet

Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Jak zaznaczono, wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu - "w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa".

Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r. (PAP Biznes)

pat/ osz/