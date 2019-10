Niższa stawka akcyzy dla samochodów o napędzie hybrydowym

W dniu 28 października br. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Nowelizacja ma na celu obniżenie stawek podatku akcyzowego dla samochodów o napędzie hybrydowym spalinowo-elektrycznym.

reklama reklama



Wprowadza regulacje, na mocy których wysokość stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe będzie uzależniona od rodzaju napędu samochodu oraz od pojemności silnika.

Nowe stawki akcyzy są następujące:

- 1,55% podstawy opodatkowania – obejmie samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego 2.000 cm3 lub niższej, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

- 9,3% podstawy opodatkowania – obejmie samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego w przedziale powyżej 2.000 cm3 do 3.500 cm3, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, a także w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!