Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich - poradnik przedsiębiorcy

Resort finansów przygotował obszerny poradnik dla przedsiębiorców dotyczący zasad opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Poradnik zawiera szczegółowe informacje m.in. o:

- rejestracji w zakresie podatku akcyzowego,

reklama reklama



- urzędowego sprawdzenia,

- uzyskiwania zabezpieczenia akcyzowego,

- uzyskiwania zezwolenia akcyzowego,

- rejestracji na platformie PUESC,

- produkcji płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,

- przemieszczania i nadzoru wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2,

- składania deklaracji akcyzowych,

- oznaczania znakami akcyzy,

- prowadzenia ewidencji,

- stawek podatku akcyzowego,

- ubytków płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,

- eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Zobacz: Poradnik przedsiębiorcy.Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Oto dwa fragmenty poradnika, jeden dotyczący rejestracji w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R) oraz drugi dotyczący produkcji płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

2. Zarejestruj się w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, lub sprowadzasz te wyroby do Polski z UE (nabycie wewnątrzwspólnotowe) lub z krajów trzecich (import) złóż zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego - AKC-R. Druk AKC-R stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia (Dz. U. z 2018 poz. 2442).

Na stronie internetowej www.podatki.gov.pl znajdziesz m.in. informacje dotyczące procedury rejestracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-R oraz formularze akcyzowe.

2.1 Kiedy uzyskać rejestrację?

Rejestracji dokonaj przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, np.:

- produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich,

- sprowadzenia tych wyrobów do Polski z UE lub krajów trzecich.

2.2 Gdzie uzyskać rejestrację?

Rejestracji dokonasz w urzędzie skarbowym właściwym w zakresie akcyzy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, np. ze względu na miejsce produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

Jeśli prowadzisz działalność na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych, to zarejestruj się w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:

- siedziby twojej firmy (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) lub

- zamieszkania (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Oprócz stosowanej powyżej zasady podatnik, który prowadzi działalność na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych ma możliwość wyboru jednego z nich jako właściwego urzędu skarbowego w zakresie akcyzy.

W tym celu złóż druk AKC-R do dwóch urzędów skarbowych, tj. do wybranego przez siebie urzędu oraz do urzędu, który zgodnie z opisanymi powyżej zasadami był dla ciebie właściwy (w druku AKC-R zakreśl pole A.5.3). Zgłoszenie rejestracyjne możesz dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego osobiście lub pocztą.

Listę urzędów skarbowych właściwych w zakresie akcyzy oraz terytorialny zasięg ich działania znajdziesz w rozporządzeniu (Dz. U. z 2017 poz. 371).

2.3 Zgłoszenie rejestracyjne za pomocą usługi online

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrane i uzupełnione wcześniej zgłoszenie rejestracyjne.

2.4 Termin uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, wyda pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Ważne!

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-R jest czynnością jednorazową, po której możesz produkować płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie (przed uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego) i składać deklaracje podatkowe.

2.5 Aktualizacja danych w zgłoszeniu rejestracyjnym

Zmiany danych w dokonanym zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R należy zgłaszać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Aktualizacji danych w tym zgłoszeniu dokonaj na druku AKC-R.

(...)

7. Produkcja płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Do 30 czerwca 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie:

- są opodatkowane zerową stawką akcyzy;

- są produkowane i magazynowane bez zastosowania składu podatkowego oraz procedury zawieszenia poboru akcyzy;

- nie ma zastosowania instytucja przedpłaty akcyzy;

- istnieje obowiązek składania deklaracji podatkowych.

Od 1 lipca 2020 r. możesz dokonywać produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich:

- poza składem podatkowym, pod warunkiem, że zastosujesz instytucję przedpłaty akcyzy, albo

- w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, pod warunkiem, że uzyskasz zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!