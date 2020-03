Pakiet stymulacyjny wesprze gospodarkę państw UE

"Zrobimy, co będzie konieczne i jeszcze więcej, by odbudować pewność i wesprzeć szybką odbudowę (gospodarki - PAP). Jesteśmy gotowi do podjęcia wszelkich skoordynowanych kroków, jakie będą potrzebne, włączając w to środki fiskalne, by wspierać wzrost i zatrudnienie" - powiedział podczas telekonferencji prasowej Centeno.

Ministrowie finansów państw strefy euro wraz ze swoimi odpowiednikami spoza obszaru wspólnej waluty rozmawiali w poniedziałek w formie telekonferencji o coraz bardziej widocznym, negatywnym wpływie pandemii koronawirusa na gospodarkę UE. Komisja Europejska oceniła w piątek, że możliwa jest recesja gospodarcza w UE w tym roku.

"Całkowite wsparcie fiskalne dla gospodarki będzie bardzo znaczne. Do naszych potężnych automatycznych stabilizatorów dodajemy połączone środki fiskalne na poziomie narodowym i krajowym odpowiadające średnio około 1 proc. PKB" - powiedział szef eurogrupy.

Ponadto ministrowie zobowiązali się do zapewnienia instrumentów wsparcia płynności w wysokości co najmniej 10 proc. PKB, składających się z publicznych programów gwarancyjnych i płatności oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wsparcie - jak zaznaczył Centeno - może być znacznie większe, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wydatki z budżetów krajów unijnych związane ze stymulowaniem gospodarki w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa mają być wyłączone spod unijnych reguł paktu stabilności i wzrostu.

Wsparcie płynności dla firm borykających się z poważnymi problemami, w tym szczególnie w poważnie dotkniętych sektorach i regionach (np. w transporcie i turystyce) może obejmować działania podatkowe, gwarancje publiczne pomagające przedsiębiorstwom zaciągać pożyczki, gwarancje eksportowe i zniesienie kar za opóźnienia w realizacji zamówień publicznych.

Dodatkowo przewidziano wsparcie dla dotkniętych negatywnymi skutkami kryzysu pracowników w celu uniknięcia utraty zatrudnienia i dochodów. Chodzi o krótkoterminowe wsparcie pracy, przedłużenie zasiłku chorobowego i zasiłku dla bezrobotnych oraz odroczenie płatności podatku dochodowego.

Ministrowie zapewnili, że pracują nad wszystkimi niezbędnymi środkami, aby pomóc gospodarce ożywić się po ustąpieniu koronawirusa.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom hamowania gospodarek w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapowiedział szybkie uruchomienie do 40 mld euro. Pieniądze te mają być przeznaczone na kredyty pomostowe oraz inne działania mające złagodzić ograniczenia dotyczące płynności i kapitału obrotowego MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw - PAP) i spółek o średniej kapitalizacji. EBI wezwał też państwa członkowskie do ustanowienia kolejnej gwarancji na wsparcie dla takich firm.

"Koronawirus obecnie uderza bezpośrednio i ostro przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie i Polsce. Z tego powodu, w ramach szerszej reakcji Europy, Europejski Bank Inwestycyjny postanowił dziś wprowadzić zestaw środków mających przede wszystkim pomóc MŚP poradzić sobie z tym nieoczekiwanym szokiem i z ewentualnymi problemami z płynnością i kapitałem obrotowym" - podkreśliła cytowana w komunikacie wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

Unijni ministrowie finansów uzgodnili ponadto, że każdy kraj wprowadzi natychmiastowe wydatki na powstrzymanie i leczenie Covid-19. Odpowiednie zasoby mają być zapewnione sektorom ochrony zdrowia i systemom ochrony ludności.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ jo/ ap/ pr/

