Kolejne ograniczenia związane z koronawirusem - nowe rozporządzenia

W nocy z piątku na sobotę pojawiło się szereg nowych aktów prawnych, które mają za zadanie ograniczać pandemię koronawirusa na terytorium Polski. Wprowadzają one istotne ograniczenia dla wszystkich obywateli, w tym w szczególności dla przedsiębiorców.

Rozporządzenie o ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 433).

Przewiduje ono, że w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zaczyna zaczyna obowiązywać o północy.

Rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznych

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 434).

Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową w strefie Schengen.

Kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo od soboty 14 marca do 24 marca.

Zakres kontroli, w tym - możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo: na granicy z państwami UE: Czechami, Niemcami, Litwą i Słowacją. Kontrola odbywać się będzie także w portach morskich i lotniczych będących granicą wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

Rozporządzenie dotyczące czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego

W nocy z piątku na sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 435).

Zgodnie z rozporządzeniem od niedzieli 15 marca do odwołania ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą zostaje zawieszony. Na innych przejściach granicy z tymi państwami, stanowiącymi zewnętrzną granicę Unii, ruch zostaje natomiast znacząco ograniczony.

Ograniczony został również do odwołania ruch graniczny na przejściach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją, a także w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej strefy Schengen– przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Od soboty przejściami drogowymi, morskimi i lotniczymi do Polski będą mogli wjechać: obywatele Polski, a także obcokrajowcy będący małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju. Do Polski wjadą także cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin. Wpuszczani będą także cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, tj. prawo do pracy w Polsce.

Rozporządzenie zakłada, że "w szczególnie uzasadnionych przypadkach (...) komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach".

Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, którzy "którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów" - czyli np. kierowcy ciężarówek.

Rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym na terytorium Polski

Natomiast w Dzienniku Ustaw z 14 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 436).

Ten nowy akt prawny wprowadza zakaz lądowania w portach lotniczych RP międzynarodowych lotów przewożących pasażerów.

Wyjątkiem są samoloty przewożące obywateli polskich powracających do kraju samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów.

Lądować też mogą samoloty, które przylecą "w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzonego: statusem lotu (...) lub odpowiednią uwagą w planie lotu".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a traci moc po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

