Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wnioskuje do rządu o odroczenie terminów podatkowych i sprawozdawczych

Poniżej pełna treść pisma Stowarzyszenia Księgowych w Polsce skierowana w dniu 12 marca br. do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w ustawie, dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodatkowych postulatów.

Wnioskujemy o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów, w tym o obrocie papierami wartościowymi, Prawa bankowego, dla których termin sporządzania i złożenia przypada po dniu 12.03.2020 r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to organizacja, która jednoczy i zrzesza ponad 22 tysiące osób wykonujących zawód księgowego oraz zawody pokrewne związane z rachunkowością. Naszym statutowym celem jest, m.in. przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk oraz wniosków dotyczących spraw związanych z celami Stowarzyszenia. To upoważnia nas do przedłożenia wniosku o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie odroczenia terminów złożenia wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji, za miesiąc luty 2020, rozliczeń podatkowych za 2019 r. oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r., a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów, w tym o obrocie papierami wartościowymi oraz Prawa bankowego.

W pełni rozumiemy szczególną sytuację z jaką boryka się nasz kraj w związku z szerzącym się zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19. Rozumiemy i doceniamy działania podjęte przez polski rząd i parlament, w tym decyzję o zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół oraz ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Ogłoszenie o zamknięciu placówek oświatowych, w tym żłobków, przedszkoli i szkół wstępnie do 25 marca br., zbiega się z dniem obowiązku złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i JPK za miesiąc luty 2020 r.

Niewiele późniejsza data to dzień 31 marca 2020r. – dla znacznej części przedsiębiorstw w Polsce jest to graniczna data sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz obowiązek złożenia m.in.:

• deklaracji CIT-8 za rok 2019,

• deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych,

• deklaracji IFT-2R,

• deklaracji ORD_U.

Podjęte przez rząd działania, w połączeniu z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, znacznie utrudnią a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwią wykonywanie czynności księgowych na okres – obecnie planowanych dwóch tygodni. W konsekwencji spowoduje to problem z terminowością i rzetelnością sporządzanych deklaracji, zeznań i sprawozdań. Zwracamy uwagę, że problem dotyczy nie tylko grupy małych i średnich firm, które najczęściej korzystają z outsourcingu księgowego, ale również dużych jednostek, w tym JZP, które mają rygorystycznie określone terminy raportowania na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect oraz wszystkich, którzy korzystają z kredytów lub dotacji.

W działach finansowo-księgowych większości jednostek oraz w biurach rachunkowych, obsługujących rachunkowość i finanse firm, pracują głównie kobiety – matki, które będą zmuszone w obecnej kryzysowej sytuacji pozostać z dziećmi w domach. Równie często księgowością zajmują się osoby starsze, które decydują się na domową kwarantannę ze względu na fakt, że są w podwyższonej grupie ryzyka.

Docierają do nas informacje, że możliwości zdalnego wykonywania prac księgowych, związanych z podatkami i sporządzeniem sprawozdania finansowego, są istotnie ograniczone. Nie wszystkie firmy korzystają z elektronicznego obiegu dokumentów i nie mają pełnej digitalizacji umów. W wielu przypadkach księgowanie transakcji wymaga wglądu w dokument źródłowy i umowę, do których nie będzie dostępu.

Uruchomienie zdalnych pulpitów na prywatnych komputerach pracowników księgowości nie zawsze jest możliwe z uwagi na ochronę danych finansowych i osobowych znajdujących się w dokumentach poszczególnych firm. Dodatkowo – ze zdalnych pulpitów nie jest możliwe wysyłanie deklaracji.

W tej sytuacji po raz pierwszy cała grupa wykonująca zawód księgowego i biegłego rewidenta znalazła się w sytuacji uniemożliwiającej – z przyczyn od siebie niezależnych – dopełnienie ustawowych terminów rozliczeń podatkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych.

Wydłużenie terminów, o które wnosimy na początku, z pewnością ułatwi księgowym należyte wywiązanie się z nałożonych nań obowiązków zawodowych. W naszej ocenie istnieje duże prawdopodobieństwo że okres nieobecności może trwać dłużej niż do 25.03.2020 r. Tym samym wnioskujemy o odroczenie wymienionych obowiązków do terminu 30 dni od daty zakończenia stanu epidemii i podjęcia decyzji o otwarciu żłobków, przedszkoli i szkół. A w przypadku zatwierdzenia sprawozdań finansowych – 90 dni od tej daty.

Zważywszy na niecodzienną i trudną sytuację w jakiej obecnie znajduje się cały kraj, liczymy na zrozumienie Pana Premiera i pozytywne ustosunkowanie się do naszych postulatów.

Jerzy Koniecki

Prezes

Pismo przesłane również do:

Ministra Finansów Ministra Rozwoju i Przedsiębiorczości Marszałka Sejmu RP Marszałka Senatu RP

