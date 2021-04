Nowy Ład zakłada reformę systemu podatkowego

Zeznanie podatkowe PIT. Ministerstwo Finansów przypomina, że zeznania podatkowe PIT za 2020 r. trzeba złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Wiele osób dokonując sprzedaży działek budowlanych stoi przed pytaniem, czy tak transakcja zobliguję je do naliczenia podatku VAT, a tym samym sprzedawca zostanie uznany jako podatnik w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. Żeby odpowiedzieć na to pytania, należy w pierwszej kolejności prześledzić zapisy ustawy, definiujące czynności związane z procesem sprzedaży.

Faktury korygujące in minus - jak rozliczyć. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419, dalej jako: ustawa zmieniająca) wprowadziła pakiet rozwiązań tzw. SLIM VAT, który od początku bieżącego roku określa zasady rozliczania faktur korygujących in minus.

Decyzja podatkowa skierowana przez organ nie do tego podmiotu, co należy, stanowi przesłankę nieważności takiej decyzji. Czy może się zdarzyć, że organ przeprowadzi postępowanie i wyda decyzję wobec błędnego podmiotu? Co zrobić, jeśli tak się stanie?

TAX FREE – co się zmienia od 2022 roku?

TAX FREE 2022. Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 stycznia 2022 r. zacznie działać nowy, ulepszony system TAX FREE. TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym. Obecnie funkcjonuje w formie papierowej, a od przyszłego roku w formie elektronicznej, co ma być ułatwieniem dla przedsiębiorców i dla podróżnych. Główne zalety nowego TAX FREE, to zdaniem MF: wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu. Już 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się na PUESC, tak by móc dostosować się do nowych przepisów.