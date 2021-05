Prezentacja Polskiego Ładu [spot]

Nowy Polski Ład. W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program ugrupowania na okres pocovidowy. [Spot zapowiadający Polski Ład]

Prezentacja Polskiego Ładu

Konwencja programowa PiS pierwotnie miała się odbyć 20 marca, ale ze względu na walkę z pandemią koronawirusa została przełożona. W czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska potwierdziła nieoficjalne informacje na temat daty prezentacji programu.

W czasie konwencji, która odbędzie się w formie zdalnej planowane są wystąpienia m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polski Ład ma się składać z następujących obszarów: Planu na zdrowie, Uczciwej pracy - godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski - naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii - czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesień życia.

Premier Mateusz Morawiecki w środę podczas kongresu Impact'21 zapowiedział, że nowy program zostanie przedstawiony w ciągu kilku dni. "Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został on nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy" - mówił.

Szef rządu zaznaczył, że "bardzo zasadniczym" czynnikiem w Polskim Ładzie będzie "inwestycja w człowieka" oraz czynnik społeczny, który określił jako "kluczowy".

Z kolei wicepremier Jacek Sasin w niedawnej rozmowie w Programie Pierwszym Polskiego Radia wskazywał, że Polski Ład to program, który będzie obejmował bardzo wiele sfer gospodarczych czy społecznych.

"Można powiedzieć, że to jest taki nowy, całościowy program dla Polski na najbliższe lata. Związany również z tymi środkami, którymi w tej chwili będziemy dysponować, jako kraj: środkami europejskimi, również środkami z Funduszu Odbudowy, ale również środkami budżetowymi polskimi. Suma tych wszystkich możliwości, które dadzą nam te nowe środki, rzeczywiście pozwoli przebudować Polskę, zmodernizować Polskę, być może w sposób bezprecedensowy w ciągu ostatnich 30 lat" - podkreślił Sasin.

PiS od przyszłego tygodnia planuje też dziesięć wyjazdowych debat, na których eksperci mają poruszać poszczególne elementy programu. Pierwsza planowana jest w Chełmie pod koniec przyszłego tygodnia. Dodatkowo planowany jest już od poniedziałku m.in. objazd premiera Mateusza Morawieckiego po kraju, podczas którego będzie przedstawiał założenia Polskiego Ładu.

Maląg o Nowym Ładzie: nowe rozwiązania dla młodych rodziców, seniorów oraz program mieszkaniowy

Maląg była pytana w Polsat News o nowe propozycje w obszarze polityki rodzinnej, które zostaną przedstawione w ramach Polskiego Nowego Ładu. "Rozwiązania na pewno będą służyły rodzinom z małymi dziećmi, będą promowały to, aby młodzi ludzie podejmowali decyzje o zakładaniu rodziny" - przekazała. Szefowa MRiPS podkreśliła, że w Polski Nowym Ładzie znajdą się "inwestycje w polską rodzinę - zarówno w sferze społecznej, adresowanej do rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów, jak i także mocne wsparcie gospodarki".

"Młodym ludziom przede wszystkim potrzeba mieszkań, stabilnej pracy, pewnych zmian w kontekście elastyczności pracy, i potrzebują opieki nad dziećmi między pierwszym a trzecim rokiem życia. (...) Potrzebny jest nam mocny program mieszkaniowy, i na pewno te rozwiązania są sztandarowe" - mówiła minister Maląg.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej oświadczyła, że świadczenie "Rodzina 500 plus" zostanie zachowane. Dopytywana, czy zostanie ono zwaloryzowane, powiedziała: "poczekajmy na ten moment". Zapowiedziała, że pojawią się nowe programy wsparcia, które nie będą bezpośrednim wsparciem finansowym.

Spot zapowiadający Polski Ład

Cała Polska potrzebuje nowego impulsu, nowej nadziei - mówił lektor na krótkim nagraniu zapowiadającym sobotnią prezentację Polskiego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu PiS na okres pocovidowy.

W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany program. W piątek politycy ugrupowania zamieścili w mediach społecznościowych kilkunastosekundowe nagranie zapowiadające wydarzenie.

"Polskie rodziny, pracownicy, personel medyczny, rolnicy, my wszyscy. Cała Polska potrzebuje nowego impulsu, nowej nadziei. Już w sobotę 15 maja - Polski Ład" – mówi lektor na nagraniu.

