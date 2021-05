Wyższa kwota wolna od podatku zachęci do legalnej pracy

Polski Ład. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zaproponowane w Polskim Ładzie, zachęci do legalnej pracy osoby, które obecnie wykonują zajęcia niskopłatne, często dorywcze w szarej strefie – napisano w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Polski Ład - wyższa kwota wolna od podatku

„Pozytywnie oceniamy podniesienie kwoty wolnej od podatku. To ruch od dawna postulowany. Jest szansa, że pozwoli to przejść do pracy legalnej osobom, które obecnie wykonują prace niskopłatne, często dorywcze w szarej strefie. Może to również być bodźcem do podejmowania zatrudnienia przez osoby obecnie bierne zawodowo, utrzymujące się głownie ze świadczeń społecznych” – powiedziała Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, cytowana we wtorkowym (z 18 maja) komunikacie tej organizacji.

Dodała, że tę pozytywną inicjatywę „umniejszają inne towarzyszące jej zmiany, prowadzące od zwiększania obciążeń części osób na rynku pracy.” Jej zdaniem, konieczna jest także reforma urzędów pracy.

„Należy odejść od +urzędu dla bezrobotnych+ na rzecz stworzenia +centrum zatrudnienia+, które będzie świadczyło wsparcie osobom, które utraciły pracę, pracującym, którzy chcą podnieść kwalifikacje lub zmienić dotychczasową ścieżkę kariery i – co ważne – pracodawcom poszukującym pracowników. Jeśli zabraknie tego ostatniego elementu nadal będziemy mieli +pośredniak+ tylko z nową nazwą i nowym logo” – oceniła Fedorczuk.

Polski Ład a demografia

W komunikacie stwierdzono, że w Polskim Ładzie za mało uwagi poświęcono kwestiom podnoszenia jakości kwalifikacji pracowniczych jako czynnika, który w najbliższych latach może decydować o możliwości konkurowania polskich firm, podobnie jak kwestiom demograficznym.

„Wielkim nieobecnym programu Polski Ład jest demografia, która staje się jednym z najważniejszych wyzwań – liczba osób wchodzących na rynek pracy jest znacząco niższa niż liczba tych, którzy z tego rynku schodzą z uwagi na uzyskanie uprawnień do emerytury. Niewątpliwie nie pomogło – wbrew trendom europejskim – obniżenie wieku emerytalnego. Mimo zapowiedzi nie widać też, aby program 500+ znacząco poprawił dzietność Polek – dzieci rodzi się zbyt mało, aby pominąć ten fakt w prognozach dotyczących rynku pracy. Powroty Polaków z emigracji nie rozwiążą problemów, jakie od kilku lat podnoszą specjaliści od polityki ludnościowej” – napisano.

Ulga na powrót z emigracji

Konfederacja Lewiatan ma także zastrzeżenia do zapowiedzianej w Polskim Ładzie ulgi na powrót z emigracji. „Ulga na powrót z emigracji, zaproponowana w Polskim Ładzie, budzi mieszane uczucia. Z jednej strony zrozumiała jest zachęta do powrotu do kraju, szczególnie osób o poszukiwanych kwalifikacjach. Z drugiej strony, dla wielu Polaków może być to ocenione jako niesprawiedliwe – dlaczego osoba, która w ostatnich latach płaciła podatki poza Polską ma być korzystniej traktowana niż pracownik którego dochody były pomniejszane przez płacone w kraju podatki?” – czytamy w komunikacie.

Ograniczenie umów śmieciowych

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan chcieliby także więcej informacji o zapowiadanym ograniczeniu tzw. umów śmieciowych.

„Brakuje doprecyzowania na czym ma polegać wprowadzanie jednego kontaktu na pracę. Czy będzie to kwestia tylko wyrównania obciążeń publiczno-prawnych czy również zrównania warunków współpracy? Często wybór podstawy współpracy wynika z inicjatywy zatrudnianego, podyktowany jest okolicznościami w jakich współpraca ma być prowadzona. Przy dzisiejszym tempie zmian i specyfice poszczególnych sektorów, zawodów trudno sprowadzać wszytko do jednego mianownika” – dodała Fedorczuk.

Praca zdalna w Polskim Ładzie

Także uregulowanie pracy zdalnej budzi wątpliwości przedstawicieli Lewiatana. „Dobrze, że Polski Ład dostrzegł rosnącą powszechność pracy zdalnej. Niemniej jednak zapowiedzi wypłaty ekwiwalentu dla pracowników wykonujących pracę zdalnych, służących pokryciu kosztów, zdają się nie dostrzegać faktu, iż to właśnie oni są często beneficjentami tej zmiany. Zasady stosowania pracy zdalnej mogą się różnić w zależności od jej charakteru (stała forma współpracy a sporadyczne świadczenie pracy w tej formie) i musi to znaleźć odzwierciedlenie w przyszłych rozwiązaniach” – podkreślono.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

