Ulga podatkowa - 500 zł na dostosowanie do e-TOLL

Ulga podatkowa na dostosowanie pojazdów do systemu e-TOLL. Od dochodu będzie można odliczyć do 500 zł na każdy pojazd w zw. z dostosowaniem pojazdu do systemu e-TOLL - informuje Ministerstwo Finansów. Odpowiednią poprawkę przyjęła sejmowa komisja finansów publicznych.

W środę 19 maja komisja rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wdraża unijne regulacje tzw. pakiet VAT e-commerce.

"Zgłoszona do projektu poprawka wprowadza zmiany w ustawach o podatkach dochodowych oraz ulgę podatkową na wyposażenie pojazdów w urządzenia OBU/ZSL służące do poboru opłat w systemie e-TOLL. Zaproponowana przewoźnikom przez Ministerstwo Finansów ulga dotyczy odliczenia od dochodu z tytułu poniesionych w 2021 r. kosztów nabycia urządzenia OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu" - wyjaśnia resort finansów.

Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł

Poinformowano, że wysokość odliczenia będzie uzależniona od liczby posiadanych urządzeń OBU/ZSL. Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.

Jak tłumaczy MF, w systemie e-TOLL przyjęto otwarty model dystrybucji lokalizatorów satelitarnych, co umożliwi przedsiębiorcom ich wykorzystanie w różnych celach np. do zarządzania flotą pojazdów. System jest też zintegrowany z systemem SENT (system rejestracji i monitorowania przemieszczania towarów), a lista operatorów OBU/ZSL jest aktualizowana i dostępna na stronie etoll.gov.pl.

Według ministerstwa przewoźnicy oczekują od administracji zakupu urządzeń pokładowych, ale w opinii MF wykorzystanie technologii pozycjonowania sprawia, że oczekiwania te nie mają uzasadnienia, ponieważ urządzenia GPS są powszechnie wykorzystywane.

"Centralny przetarg i dostarczanie urządzeń przez administrację to koszt wielkości ponad 1 mld zł, który w całości trafiłyby do jednego dostawcy. To stanowiłoby zaburzenie konkurencji. Na rynku polskim działa ponad 100 operatorów ZSL świadczących usługi w zakresie obsługi pojazdów w systemie SENT. Już dziś kilkadziesiąt podmiotów jest w trakcie integracji z systemem e-TOLL" - czytamy w stanowisku MF.

e-TOLL. Opłaty za przejazdy

Ministerstwo deklaruje, że Krajowa Administracja Skarbowa zapewni bezpłatną aplikację mobilną do elektronicznych opłat za przejazdy. Aplikacja pozwoli w łatwy sposób, bez konieczności wizyty w Miejscu Obsługi Klienta, opłacić przejazd użytkownikom okazjonalnym np. w przypadku przejazdu pojazdem osobowym z przyczepą campingową.

Zdaniem MF, dla przedsiębiorców transportowych świadczących transgraniczne usługi transportowe najwygodniejszą formą zapłaty będzie skorzystanie z usług operatorów EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej - European Electric Toll Service). Dzięki skorzystaniu z usług operatora EETS przewoźnik może bez dodatkowych formalności płacić we wszystkich systemach poboru opłat, w których dany operator został dopuszczony - dodano.

Autor: Marcin Musiał

