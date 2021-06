e-TOOL - zarejestrowało się 1750 podmiotów

Unijny Certyfikat Covid (tzw. paszport covidowy) można już dostać w Polsce

Unijny Certyfikat Covid. 1 czerwca 2021 r. Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca. Najważniejsze informacje o tym rozwiązaniu będzie można znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie www.gov.pl/certyfikat.

Obserwatorium podatkowe do walki z unikaniem opodatkowania

Unikanie opodatkowania. W UE powstało obserwatorium podatkowe wspierające walkę z unikaniem opodatkowania. Naukowcy będą pochylać się nad zjawiskami uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza okazuje się niewystarczająca - przekształcenie

Jednoosobowa działalność gospodarcza - przekształcenie. Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest jednym z najpopularniejszych sposobów „pracowania na własny rachunek”. Ma na to wpływ znacząco odformalizowana procedura tworzenia go, a także stosunkowo najniższe koszty późniejszego funkcjonowania. W toku prowadzenia działalności może się jednak okazać, że dotychczasowa forma zorganizowania jest niewystarczająca i działa hamująco na jej dalszy rozwój. Czy istnieje wyjście z tej sytuacji oraz co należałoby zrobić?

Jak zmienić rezydencję podatkową?

Zmiana rezydencji podatkowej. Zapowiedziane w ramach Nowego Ładu podwyżki podatków oraz wprowadzenie nowej składki zdrowotnej w wysokości 9% powoduje liczne obawy podatników. Czy warto myśleć o przeniesieniu swojej działalności gospodarczej za granicę i zmianie rezydencji podatkowej?

Urlopy 2021 - jakie nowe uprawnienia ma pracodawca i pracownik?

Urlopy 2021. Wielu Polaków planuje już wakacyjny wypoczynek. Eksperci przypominają, jakie zmiany w przepisach urlopowych zaszły w wyniku wprowadzenia stanu epidemii, kiedy pracodawca może nie zgodzić się na urlop lub odwołać z niego pracownika oraz jak wykorzystać zaległe dni wolne za poprzedni rok.

Zwolnienie z VAT wskutek różnic językowych? Prawo UE w 24 językach nie zawsze jednolite

Prawo UE a różnice językowe. Dowód tożsamości to niekoniecznie dowód osobisty, „actually” (czyli faktycznie) oznacza niekiedy „aktualnie”, a różnice językowe czasami zwalniają z płacenia VAT-u. To efekt tworzenia prawa unijnego w 24 językach urzędowych, które wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie, oraz stosowania tego prawa w 27 państwach UE. W rezultacie prawo europejskie może być inaczej rozumiane w Paryżu, a inaczej w Wilnie czy Helsinkach.

PESEL do celów podatkowych dla cudzoziemców

PESEL do celów podatkowych dla cudzoziemców. Od 1 czerwca 2021 r. cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Dzięki nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników urzędy gminy mogą nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Urzędowe interpretacje i objaśnienia podatkowe, WIS, WIA i porozumienia cenowe - jak z nich skorzystać?

Podatnicy powinni wiedzieć, że sporo tzw. świętego spokoju może im przynieść korzystanie z takich instrumentów podatkowych jak wydawane przez organy podatkowe: indywidualne i ogólne interpretacje podatkowe, objaśnienia podatkowe, wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), a także uprzednie porozumienia cenowe. Jak stosować te instrumenty i jak z nich korzystać wyjaśnia ekspert z Business Tax Professionals.

Usługi administracyjne - jaka stawka ryczałtu?

Stawka ryczałtu dla usług administracyjnych. Czy w przypadku usług związanych z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11) można korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

Umowę leasingu będzie można zawrzeć także mailem, czy sms-em

Umowa leasingu. Wszystko wskazuje na to, że niedługo umowę leasingu będzie można zawrzeć elektronicznie - podpisać sms-em, mailowo, a nawet mówiąc „TAK” podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad propozycją nowego brzmienia art. 709 (2) Kodeksu cywilnego, który dziś stanowi poważną barierę rozwoju rynku leasingowego w Polsce.

e-TOOL - zarejestrowało się 1750 podmiotów

System e-TOOL - rejestracja. W nowym systemie poboru opłat za przejazd samochodów ciężarowych po drogach krajowych zarejestrowało się około 1750 podmiotów - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

„Sp. z o.o. sp.k.” a opodatkowanie CIT spółek komandytowych

„Sp. z o.o. sp.k.” Podatkową opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie pozostawała komplementariuszem i możliwe rozwiązania dla podatników analizują eksperci z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

Ulga na prototyp - kto skorzysta?

Ulga na prototyp to element podatkowy Polskiego Ładu. Czym jest ulga na prototyp? Jak działa ulga? Kto będzie mógł skorzystać z nowej ulgi? Kiedy ulga na prototyp zostanie wprowadzona?

Podatkowy Polski Ład - straci klasa średnia i przedsiębiorcy

Polski Ład. Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń; straci na nich klasa średnia oraz przedsiębiorcy - podkreśla w swoim stanowisku Rada Przedsiębiorczości. Dodano, że wyższą kwotę wolną od podatku zniweluje wyższa składka zdrowotna.

Fundacja zagraniczna a zagraniczna spółka kontrolowana

Fundacje zagraniczne mogą być spółkami kontrolowanymi, co jest korzystne dla przedsiębiorców rodzinnych (głównie z uwagi na zasady sukcesji majątku w takich podmiotach), mniej jednak korzystne dla podmiotów dokonujących optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem fundacji zagranicznych.

Jak ustalać podstawę opodatkowania budowli i ich części?

Podatek od nieruchomości. Jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku budowli lub ich części?

Ulga na dziecko a egzekucja komornicza

Ulga na dziecko a egzekucja komornicza. W polskim prawie podatkowym ulgi podatkowe i wynikające z nich ewentualne zwroty nadpłaconego podatku podlegają egzekucji (zajęciu) komorniczej. Dotyczy to wszystkich ulg podatkowych, także tych, które przysługują rodzicom z tytułu wychowywania dziecka do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki (tzw. ulga na dziecko w PIT). W jednej z interpelacji poselskiej do ministra sprawiedliwości posłanka zaapelowała o zmianę przepisów, by ulgi podatkowe przysługujące na dzieci były zwolnione z egzekucji komorniczej. Minister sprawiedliwości stwierdził jednak, że "brak jest dostatecznych podstaw do dodatkowego zwalniania nadpłaty (zwrotu) podatku, z egzekucji komorniczej", także w przypadku ulgi na dziecko.

Ratyfikacja decyzji ws. zasobów własnych w budżecie UE

Zasoby własne UE. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Umorzone subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają być zwolnione z podatku

Subwencje z Tarczy Finansowej PFR a podatek. Zapowiedziane w Aktualizacji Programu Konwergencji zwolnienie z podatku umorzonych subwencji dla firm z Tarczy Finansowej PFR można przeprowadzić w ustawie, albo w rozporządzeniu o zaniechaniu poboru podatku - mówią PAP eksperci podatkowi.

Jak zgłosić przewóz pieniędzy po 3 czerwca 2021 r.?

Przewożenie pieniędzy przez granicę. Od 3 czerwca 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy unijne w sprawie przewożenia pieniędzy przez granicę. Jak zgłosić przewóz pieniędzy?

Polski Ład to podatkowe fair play

Polski Ład. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku aż do 30 tys. złotych i podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. To tylko niektóre założenia reformy podatkowej zapisanej w Polskim Ładzie. Dzięki zmianom zyska 18 mln Polaków! Zyskają ci mniej zarabiający, ale również ci z klasy średniej, rodziny z dziećmi i emeryci. Nowy system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy – daniny publiczne będą płacone przez obywateli proporcjonalnie – bez względu na wysokość zarobków. Do tej pory system bardziej obciążał osoby o niskich zarobkach niż te o wysokich.

Ustawa podwyższająca kwotę wolną od podatku już w czerwcu

Polski Ład. W czerwcu chcemy wyjść z ustawą podwyższającą kwotę wolną od podatku do poziomu jednego z najwyższych w Europie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Kary umowne w budownictwie - rozliczanie VAT

Kary umowne w budownictwie - rozliczanie VAT. Realizacja projektów budowlanych nie zawsze przebiega zgodnie z złożeniami. Wpływ na to ma wiele czynników, z którymi muszą mierzyć się zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy. Rosnące ceny materiałów budowlanych lub ograniczony dostęp do nich, brak wykwalifikowanej kadry, opóźnienia podwykonawców czy też błędy w dokumentacji, to chleb powszedni przy realizacji kontraktów budowlanych. Jak ograniczyć zatem ryzyko prawno-podatkowe przy kontraktach budowlanych?

Polska eksportuje technologie do walki z przestępstwami podatkowymi

Polska wykorzystuje technologię w walce z przestępczością podatkową w kraju, ma też potencjał do eksportu tych rozwiązań. Podpisaliśmy już umowę ze Słowacją, kończymy negocjacje z Czechami - poinformował w piątek w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Polski Ład. Nowe ulgi skomplikują system podatkowy

Polski Ład. Zdaniem pracodawców system ulg podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie doprowadzi do większego skomplikowania polskiego systemu podatkowego.