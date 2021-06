Unijny Certyfikat Covid (tzw. paszport covidowy) można już dostać w Polsce

Unijny Certyfikat Covid. 1 czerwca 2021 r. Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca. Najważniejsze informacje o tym rozwiązaniu będzie można znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie www.gov.pl/certyfikat.

Czym jest Unijny Certyfikat Covid?

Unijny Certyfikat Covid jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.

"Polska z sukcesem zakończyła procedurę przyłączenia do centralnego rozwiązania technicznego Unijnych Certyfikatów Covid utrzymywanego przez Komisję Europejską. Nasz kraj jest w grupie siedmiu państw, które są już gotowe do wydawania certyfikatów w pierwszym możliwym terminie, czyli od 1 czerwca" - poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że Unijny Certyfikat Covid ma ułatwić przemieszczanie się po UE w dobie epidemii.

"System unijnych certyfikatów został stworzony przede wszystkim w celu ułatwienia podróży zagranicznych. Przyda się także przy powrocie do kraju. Mając go, zostaniemy zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dodatkowo w przypadku imprez rodzinnych, osoby posiadające taki dokument, nie będą wliczane do limitu osób" – wskazał minister zdrowia.

Podkreślił również, że unijne certyfikaty stanowią jedynie pewną możliwość, z której każdy obywatel, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać, ale nie są obowiązkowe.

Jak otrzymać UCC?

Warunkiem otrzymania takiego dokumentu jest: przyjęcie szczepionki na COVID-19 (w przypadku certyfikatu z tyt. zaszczepienia), negatywny wynik testu PCR albo RAT, czyli tzw. szybkie testy antygenowe (w przypadku certyfikatu z tyt. testu), bądź pozytywny wynik testu PCR starszy niż 11 dni (w przypadku certyfikatu z tyt. przebytej infekcji).

Ważne!

Od 1 czerwca certyfikat w Polsce można pobrać bezpłatnie z strony Internetowego Konta Pacjenta w postaci PDF nadającej się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku (logowanie poprzez stronę pacjent.gov.pl). Po 25 czerwca UCC będzie dostępny także w aplikacjach mojeIKP i mObywatel.

Certyfikat otrzymać można również w postaci wydruku papierowego w punkcie szczepień. Ozdrowieńcy lub osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa będą mogły otrzymać UCC w formie wydruku papierowego od każdego pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl czyli np. od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Certyfikaty będą wydawane po każdej z dawek szczepionki z wyraźnym oznaczeniem cyklu (1/2, 2/2, 1/1).

W Polsce certyfikat ważny będzie 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki. Jest to czas potrzebny do uzyskania odporności po pełnym cyklu szczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat już od pierwszej dawki (jest to indywidualna decyzja państwa UE).

Państwa członkowskie mogą uznawać certyfikaty na określonych warunkach (np. ilość otrzymanych dawek, okres ważności wykonanych testów, obowiązek testowania dzieci w zależności od wieku, itp., dlatego należy za każdym razem sprawdzać obowiązujące regulacje w kraju docelowym i w kraju, do którego wracamy z uwagi na to, że mogą się one różnić np. w zakresie wieku dziecka, do którego wymaga się testu.

Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest aplikacja RE-open EU https://reopen.europa.eu/pl/, która pozwala na sprawdzenie aktualnie obowiązujących reguł w poszczególnych państwach członkowskich.

Rożne terminy ważności

W zależności od powodu wydania UCC ma różny terminy ważności.

Certyfikat potwierdzający status bycia ozdrowieńcem będzie wydawany po 11 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie COVID-19 i będzie ważne przez 180 dni.

W przypadku wydanego przez Polskę certyfikatu z tytułu negatywnego wyniku testu na obecność zakażenia COVID-19 może to być 48 godzin w przypadku testu PCR oraz testu antygenowego.

W przypadku zaszczepienia będzie to 12 miesięcy.

Gdzie jest honorowany UCC?

UCC będzie honorowany na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. System Unijnego Certyfikatu Covid będzie stopniowo powiększany o podobne systemy tworzone w innych krajach świata. O poszerzeniu systemu unijnego decydować będzie Komisja Europejska.

Weryfikacja UCC

W czasie kontroli przez odpowiednie służby kod QR będzie skanowany specjalną aplikację “Unijny Certyfikat Covid”. Aplikacja po 10 czerwca będzie dostępna w Google i AppStore.

Podczas procesu weryfikacji sprawdzany będzie status posiadacza certyfikatu oraz tożsamość posiadacza, autentyczność i ważność zaświadczenia.

UCC dla dzieci

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które nie są do tego uprawnione – również rodzicom w imieniu ich dzieci. Zaświadczenie wydane w ten sposób będzie obejmowało dziecko, o ile będzie ono posiadało ujemny wynik testu na COVID-19.

Podstawa prawna obowiązuje od 1 lipca

Do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być podłączone do ujednoliconego systemu unijnego. Rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w życie od 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem przejściowym dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

KE: siedem państw UE, w tym Polska, rozpoczęło wydawanie certyfikatów Covid

Siedem państw UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – podjęło decyzję o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty Covid i rozpoczęło ich wydawanie - poinformowała we wtorek Komisja Europejska.

Chociaż rozporządzenie dotyczące certyfikatów będzie stosowane od 1 lipca 2021 r., wszystkie państwa członkowskie, które przeszły testy techniczne i są gotowe do wydawania oraz weryfikacji certyfikatów, mogą już zacząć korzystać z systemu na zasadzie dobrowolności. We wtorek 1 czerwca 2021 r. zdecydowało się na to siedem państw członkowskich – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska. Inne państwa, jak podała KE, zdecydowały się uruchomić cyfrowy certyfikat COVID UE, gdy wdrożą wszystkie funkcje systemu.

„Ważne, aby w nadchodzących tygodniach wszystkie państwa członkowskie w pełni sfinalizowały swoje krajowe systemy wydawania, przechowywania i weryfikacji certyfikatów, tak aby system zaczął działać przed wakacjami. Obywatele UE nie mogą się już doczekać powrotu do podróży i chcą podróżować bezpiecznie. Posiadanie certyfikatu UE to kluczowy krok na tej drodze” - powiedziała unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides.

Certyfikaty będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciw koronawirusowi, ma negatywny wynik testu lub przeszła Covid-19. Wspólne ramy unijne umożliwiają państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które są akceptowane w innych krajach UE.

Utworzona w zaledwie dwa miesiące "brama" UE to system umożliwiający weryfikację zabezpieczeń zawartych w kodach QR wszystkich certyfikatów. Dzięki temu obywatele i władze będą mieć pewność, że certyfikaty są autentyczne. Podczas tego procesu żadne dane osobowe nie są wymieniane ani przechowywane.

Rozporządzenie UE dotyczące cyfrowego certyfikatu Covid ma obowiązywać przez 12 miesięcy.

Świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec oszustwom i fałszerstwom, weryfikowana będzie też autentyczność pieczęci elektronicznych umieszczonych na dokumencie. Dane osobowe uzyskane z certyfikatów nie będą mogły być przechowywane w docelowych państwach członkowskich i nie powstanie centralna baza danych na szczeblu UE. Wykaz podmiotów, które będą przetwarzać i otrzymywać dane, będzie jawny, tak by obywatele mogli korzystać z praw do ochrony danych, przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Państwa członkowskie powinny honorować świadectwa szczepień wydawane w innych państwach członkowskich osobom zaszczepionym preparatami, które zostały zatwierdzone do użytku w UE przez Europejską Agencję Leków. Do państw członkowskich będzie należało podjęcie decyzji, czy akceptują również świadectwa szczepień innymi szczepionkami wymienionymi przez Światową Organizację Zdrowia.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/