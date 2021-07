Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

e-TOLL już działa

Od 24 czerwca 2021 r. w systemie e-TOLL możliwe jest wnoszenie opłat za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). Od tego dnia wszystkie usługi e-TOLL są dostępne dla użytkowników.



Do dyspozycji użytkowników e-TOLL jest sukcesywnie rozbudowywana sieć Miejsc Obsługi Klienta oraz całodobowa infolinia .

viaTOLL tylko do 30 września

„Nie przewidujemy przedłużenia okresu przejściowego. Dotychczasowy system dla samochodów ciężkich, viaTOLL, zostanie wygaszony 30 września 2021 r. Daje to przewoźnikom czas na przygotowanie się do funkcjonowania w nowym systemie i przejście do e-TOLL w najdogodniejszym dla nich terminie. Apeluję jednak, by nie robić tego na ostatnią chwilę, tuż przed datą graniczną. By zachęcić branżę transportową do korzystania z e-TOLL, oprócz już działającej ulgi na urządzenie OBU/ZLS, proponujemy kolejny pakiet ułatwień” – informuje szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Z systemu korzysta już ok. 65 tys. pojazdów. 2 mln – to liczba kilometrów, jaką kierowcy przejechali opłacając przejazd w e-TOLL.

Do 30 września br. obsługa użytkowników viaTOLL będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy, aby w tym okresie wyrejestrować się w systemie viaTOLL i zwrócić urządzenie OBU. Po 30 września zwrot salda i kaucji będzie realizowany, tylko na elektroniczny wniosek.

Rejestracja w e-TOLL

Rejestrować się w e-TOLL można już od 25 maja br. na stronie etoll.gov.pl . Należy wybrać urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu. Każdy kierowca będzie mógł wykorzystać do tego aplikację e-TOLL PL lub urządzenia OBU i ZSL oferowane przez dostawców zewnętrznych.

Aplikację mobilną można pobrać w sklepach Google Play oraz App Store. Urządzenie OBU i ZSL są obecnie dystrybuowane przez dostawców dopuszczonych do systemu. Pełna lista dostawców:

Kolejne ułatwienia dla przewoźników

Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druk nr 1358), zostały zgłoszone poprawki wprowadzające kolejne ułatwienia dla przewoźników.

Proponuje się, aby w okresie przejściowym w systemie e-TOLL obniżone zostały o 25% stawki opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektronicznej, względem obecnie obowiązujących.

Zrealizowany został też postulat przewoźników dotyczący ograniczenia skutków ewentualnych awarii urządzenia geolokalizacyjnego. Użytkownicy będą mogli opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez urządzenia GPS. W wyjątkowych przypadkach, np. przewozu żywego towaru, będzie możliwa kontynuacja przejazdu bez konieczności zjechania z drogi płatnej np. najbliższy parking, a następnie opłacenie przejazdu w ciągu 3 dni od jego zakończenia.

Ulga dla przewoźników już obowiązuje

Przepisy wprowadzające ulgę na zakup urządzeń OBU/ZSL obowiązują od 29 czerwca 2021 r.

Można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu. Wysokość odliczenia będzie uzależniona od liczby posiadanych urządzeń OBU/ZSL. Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.