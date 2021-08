Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 roku. 3% ryczałtu na początek a potem stopniowy wzrost?

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 roku. Jesteśmy dość zaawansowani w rozmowach na temat wysokości składki zdrowotnej (dla przedsiębiorców) i zgadzamy się, że będzie to wdrożone stopniowo. Czy to będzie 3 proc., czy 2,5 proc., czy 3,5 proc., czy 2,7 proc. to jeszcze nie wiadomo – powiedział w czwartek 26 sierpnia 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński.

Składka zdrowotna 2022 - trwają konsultacje

„Rząd rozmawia cały czas z naszymi partnerami z rynku. Chcemy wyjaśnić, czemu chcemy zrobić to, co chcemy zrobić, czyli składka zdrowotna zostaje taka sama, ale czy to można odliczyć od podatku. Myślę, że rozmawiamy, zaczynami się rozumieć i będzie odpowiednie rozwiązanie” – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński w audycji „Sygnały dnia” w Programie 1 Polskiego Radia, odpowiadając na pytanie o możliwe złagodzenie zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu.

Dodał, że rysuje się już kompromis, związany z kwestią wysokości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

„Jesteśmy dość zaawansowani w rozmowach na temat wysokości składki zdrowotnej i zgadzamy się, że będzie to wdrożone stopniowo. Czy to będzie 3 proc., czy 2,5 proc., czy 3,5 proc., czy 2,7 proc. i jaka to będzie skala w następnych latach, to nie chciałbym się jeszcze wypowiadać” – powiedział minister finansów.

Składka zdrowotna wynosi 9% - niższa stawka ew. dla przedsiębiorców

Kościński zastrzegł, że składka zdrowotna wynosi cały czas 9 proc. i że ewentualne zmiany będą dotyczyć tylko osób, płacących zryczałtowaną składkę zdrowotną, czyli przedsiębiorców.

„Nie zmieniamy wysokości składki, mówimy tutaj o ryczałcie, a nie dla wszystkich. Jak już zostało powiedziane, zgadzamy się, że to będzie stopniowo wdrażane, ale czy to będzie 3 proc., czy troszeczkę mniej, czy troszeczkę więcej, przez jakiś okres będzie to podnoszone, to jeszcze nie chciałbym mówić, bo nadal rozmawiamy” – powiedział Tadeusz Kościński.

Przypomniał, że celem zmian podatkowych zaproponowanych w „Polskim Ładzie” jest wyrównanie obciążeń podatkowych.

„Celem jest, aby wszyscy płacili po równo, nie może być tak, żeby pracodawca płacił mniej niż pracownik” – powiedział Kościński.

Polski Ład

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Jak mówił w lipcu br. minister, odnosząc się do projektu ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu, wyrównane płacenia składki zdrowotnej będzie oznaczało że wszyscy, bez względu na to jaką mają formę zatrudnienia zapłacą taką samą składkę zdrowotną. "Bedzie ona wynosić 9 proc. od osiąganych dochodów bez możliwości odliczenia jej części od podatku" - powiedział wówczas. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ amac/