Podatek przychodowy - Ministerstwo Finansów analizuje jego wprowadzenie

Podatek przychodowy. „Nie wykluczam” – powiedział 26 sierpnia 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński na pytanie o możliwość wprowadzenia podatku przychodowego podczas rozmowy w Polskim Radio 24. Dodał, że pomysł jest analizowany.

JPK_VAT z deklaracją - robocza wersja struktury logicznej

JPK_VAT z deklaracją. Resort finansów udostępnił roboczą wersję struktury logicznej. Nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Wynajęcie loży VIP na stadionie a koszty podatkowe

Koszty podatkowe a reprezentacja. Koszty wynajęcia loży VIP na stadionie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to bowiem wydatek o charakterze reprezentacyjnym, a tego typu wydatki nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2021 r.

Podpisywanie sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu

Podpisywanie sprawozdań finansowych. Ustawodawca zamierza wprowadzić zmianę w zakresie podpisywania sprawozdania finansowego, która umożliwi dokonanie tej czynności tylko przez jednego członka zarządu wieloosobowego. Przy spełnieniu jakich warunków możliwe będzie podpisanie sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu?

Składka zdrowotna 2022 - likwidacja odliczenia wprowadzana stopniowo?

Składka zdrowotna 2022. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, przewidziany w projekcie w ramach tzw. Polskiego Ładu, być może zostanie rozłożony na kilka lat - powiedział w Polskim Radiu 24 minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał też, że nie jest przeciwnikiem wprowadzenia podatku przychodowego.

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest zwykłym środkiem odwoławczym i można ją wnieść od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Co jeszcze warto wiedzieć o skardze kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym?

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 roku. 3% ryczałtu na początek a potem stopniowy wzrost?

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 roku. Jesteśmy dość zaawansowani w rozmowach na temat wysokości składki zdrowotnej (dla przedsiębiorców) i zgadzamy się, że będzie to wdrożone stopniowo. Czy to będzie 3 proc., czy 2,5 proc., czy 3,5 proc., czy 2,7 proc. to jeszcze nie wiadomo – powiedział w czwartek 26 sierpnia 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku być może zostanie rozłożony na kilka lat - powiedział też minister Kościński.

Kasa fiskalna online przy świadczeniu usług budowlanych

Kasa fiskalna online - usługi budowlane. Czy firma budowlana świadcząca usługi na rzecz podmiotów gospodarczych ma obowiązek zakupić kasę fiskalną online, w związku z obowiązkiem prowadzenia kasy online od lipca 2021 r. przez firmy, które świadczą usługi budowlane?

Resort finansów ostrzega przed nielegalnymi grami hazardowymi

Gry hazardowe. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ostrzegają przed uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych na automatach.

Dofinansowanie z FGŚS wynagrodzeń pracowników w SSE a zwolnienie z CIT

Dofinansowanie z FGŚS wynagrodzeń. Pomiędzy dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP, a działalnością podstawową Skarżącej istnieje ścisły i nierozerwalny, funkcjonalny związek, a zatem stanowi ono integralną część działalności strefowej. Przy uwzględnieniu celów ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych oraz powyższych rozważań w ocenie Sądu przyznane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w fabrykach na terenie PSSE i wykonujących zadania związane z prowadzoną tam działalnością gospodarczą na podstawie zezwoleń stanowią przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 29 kwietnia 2021 r. (sygn. I SA/Sz 125/21).

Akcyza od wyrobów nowatorskich w Polsce a istotne podwyższenie podatku akcyzowego na podgrzewany tytoń w Niemczech

Akcyza od wyrobów nowatorskich. Utrzymywanie preferencji podatkowej w polskim podatku akcyzowym dla wyrobów nowatorskich jest bezzasadne i dyskryminuje dostawców papierosów – piszą eksperci z Instytutu Studiów Podatkowych. Jest to ich zdaniem szczególnie widoczne na tle przyjętych niedawno w Niemczech zmian przepisów w zakresie stawki na podgrzewany tytoń, które likwidują przywileje podatkowe dla tych wyrobów.

Darowizny na rzecz osób fizycznych i osób prawnych - skutki podatkowe

Darowizny na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Jakie skutki podatkowe wywołuje otrzymanie darowizny dla osoby prawnej i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Odpowiedzialność podatkowa spadkobiercy. Spadkobierca przejmuje zobowiązania podatkowe spadkodawcy. Jednak aby taka sytuacja mogła mieć miejsce musi zostać ustalone zobowiązanie podatkowe dla spadkodawcy.

SLIM VAT 2. Co się zmieni i od kiedy?

SLIM VAT 2. Przygotowany przez resort finansów pakiet SLIM VAT 2 został 19 sierpnia 2021 r. podpisany przez Prezydenta. To kilkanaście zmian ułatwiających rozliczanie VAT. Nowe przepisy ułatwią m. in. wykonywanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, wydłużają termin na stosowanie ulgi na złe długi, czy poprawiają płynność finansową firm stosujących MPP. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 1 października 2021 r.

Samochód zastępczy w działalności gospodarczej - rozliczenia podatkowe

Samochód zastępczy a podatki. W obecnych czasach powszechne jest wykorzystanie samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaliczanie związanych z tym wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości budzi jednak kwestia, czy w przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z zastępczego samochodu osobowego, takie odliczenie również jest możliwe. Sprawdźmy, co na ten temat mówią przepisy.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2022

Budżet państwa 2022. W dniu 24 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2022. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 475,6 mld zł, a wydatki na 505,6 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2022 r. wynieść ma nie więcej niż 30 mld zł. W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie - m.in. poprzez inwestycje – rozwoju gospodarki, która wraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie. Kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Protokół odbioru a obowiązek podatkowy w VAT

Protokół odbioru a VAT. Protokół odbioru prac stosowany w praktyce gospodarczej to informacja o wykonanych usługach. Jakie jest podatkowe znaczenie protokołu odbioru? Czy protokół decyduje o tym, kiedy jest VAT?

Jak założyć profil zaufany?

Profil zaufany to klucz do e-administracji, czyli wygodnego i bezpiecznego załatwiania spraw urzędowych bez wizyty w urzędzie. Jak założyć profil zaufany? Jakie sprawy urzędowe można załatwić?

Stawki opłat w 2022 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru

Opłaty za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu. Jakie stawki maksymalne opłat będą obowiązywały w 2022 r.?

Zwolnienie lotnisk z podatku od nieruchomości od 2022 roku

Podatek od nieruchomości - lotniska. Prezydent Andrzej Duda podpisał 19 sierpnia 2021 r. nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przewidującą zwolnienie z podatku od nieruchomości wszystkich gruntów, budynków i budowli na lotniskach użytku publicznego. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Kontrahenci proszą o wydłużanie terminów zapłaty za faktury. Jak zareagować?

Terminy zapłaty. 47% przedsiębiorców przyznało w badaniu*, że w tym roku często spotyka się z prośbami swoich partnerów biznesowych o wydłużenie terminów płatności za faktury. Razem z tymi, którzy takie prośby też słyszeli choć rzadko daje to 94% przedsiębiorców. Gospodarka funkcjonuje sprawnie pomimo pandemii i lockdownu, ale nie udało się uniknąć pewnych negatywnych konsekwencji, jak dążenie firm do wydłużania terminów w jakich opłacają faktury. Z takim problemem w ogóle nie spotkało się tylko 6% z nich. Niewiele firm może pozwolić sobie jednak na długie czekanie na przelew, więc w relacje z kontrahentami włącza trzeci podmiot.

Warunki stosowania 50% kosztów autorskich

50% koszty uzyskania przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejne orzeczenie dotyczące niedostatecznego dokumentowania 50% autorskich kosztów przez pracodawcę i pracownika. Jakie są warunki zastosowania do przychodów ze stosunku pracy (lub ich części) 50% kosztów uzyskania przychodów?

Umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy - rozliczenie podatku

Umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy a podatek. W przypadku zawierania umów zlecenia z obywatelami Ukrainy pojawia się szereg różnych stanów faktycznych dot. rezydencji podatkowej tych osób. Jak zleceniodawca powinien wypełniać obowiązki płatnika w tych różnych przypadkach? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił 18 sierpnia 2021 r. obszernych wyjaśnień odnośnie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przy zatrudnianiu na umowę zlecenia osób z Ukrainy.

Pakiet SLIM VAT 2 z podpisem prezydenta

SLIM VAT 2. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – poinformowała kancelaria prezydenta. Jej podstawowym celem było wprowadzenie tzw. pakietu SLIM VAT 2, upraszczającego rozliczanie tego podatku.

Nowe wzory NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8 od 1 września 2021 r.

NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8. Resort finansów przygotował nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.