Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych O tym, że praca księgowego już dawno wyszła poza rozliczanie faktur i żmudne wyliczenia do urzędów, nikogo nie trzeba przekonywać. Biura rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwa szukające rozwiązań, które podwyższą jakość oferty, przyspieszą pracę, ale także sprawią, że usługi świadczone przez księgowe wkroczą na wyższy poziom. Po raz kolejny w Targach Kielce spotkają się właściciele biur rachunkowych. Między 26 a 27 października w kieleckim ośrodku wystawienniczym odbędzie się II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Izba Biegłych Rewidentów. Ważnym partnerem wydarzenia jest także Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Emocje – nowy temat w branży Współczesna firma kojarzy nam się z najnowszymi technologiami, rozwiązaniami cyfrowymi i postępem technicznym. Tymczasem wielu ekspertów podkreśla, że w nowoczesnym świecie zapominamy o tym, co w relacjach z drugim człowiekiem – także klientem i pracownikiem, najważniejsze: emocje. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych trenerzy mentalni i psychologowie pomogą znaleźć odpowiedzi na pytania czy emocje w biznesie są potrzebne i jak mocno wpływają na decyzje właścicieli biur rachunkowych. Pomocnicy biura rachunkowego Kolejnym tematem, który zostanie poruszony podczas Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych jest współpraca z firmami zewnętrznymi. Jednym z największych sprzymierzeńców księgowego jest informatyk. To on wprowadza pracowników biur rachunkowych oraz ich klientów w zamiany, jakich wymagają programy do księgowania czy przesyłania faktur. Obecna sytuacja epidemiczna zmusza właścicieli biur rachunkowych do szukania hybrydowych rozwiązań współpracy z klientami. Podczas Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych prelegenci zastanowią się, w jaki sposób rozwiązać problem przepływu dokumentów między biurem, a pracownikiem przebywającym na home office, a klientami, czy urzędem. Zadamy sobie pytanie czy i w jaki sposób współpracować z firmami kurierskimi, ale także z jakich programów digitalizacji i archiwizacji korzystać. Kolejnym przyjacielem biura rachunkowego są doradcy podatkowi i prawnicy. Eksperci opowiedzą o tym, jakie korzyści płyną ze współpracy ze specjalistami prawnymi i finansowymi, jakie są koszty kooperacji i czy jest nam ona potrzebna. Współczesny księgowy – marketingowiec i handlowiec Biura rachunkowe to nowoczesne miejsce pełne pracowników wychodzących naprzeciw potrzebom swoich klientów, mający technologiczne wsparcie programów i urządzeń. A co, jeśli mimo wiedzy, sprzętu i rozwiązań klientów brak? Na te pytania także będziemy szukać odpowiedzi. Zastanowimy się nad znaczeniem mediów społecznościowych w pracy księgowego, nauczymy się, w jaki sposób sprzedawać usługi rachunkowe i jak konstruować ofertę, aby trafiła do właściwych klientów. Spotkanie goni spotkanie Program II Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych pełny jest merytorycznych dyskusji, paneli i warsztatów. A jeśli tych spotkań będzie za mało, to na uczestników czekają kuluarowe rozmowy między innymi podczas bankietu w samym centrum Kielc. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych trwać będzie od 26 do 27 października w Centrum Kongresowym w Kielcach. Jest to jedyna w Polsce konferencja w pełni dedykowana właścicielom biur i przedsiębiorcom zajmującym się doradztwem finansowym.