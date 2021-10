Podatek od środków transportowych 2022 - stawki minimalne. W 2022 roku będą obowiązywały takie same stawki minimalne podatku od środków transportowych, jak w 2021 roku.

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2022 roku takie same jak w 2021 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 15 października 2021 r., że obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Resort finansów wskazał ponadto, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2020 r. jest niższy niż 5%. Dlatego w 2022 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 rok.

Zatem będą to stawki identyczne z określonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 października 2020 r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 1002).

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 0 138,95 13 14 138,95 383,99 14 15 383,99 540,96 15 540,96 1224,18 Trzy osie 12 17 138,95 241,69 17 19 241,69 495,77 19 21 495,77 643,73 21 23 643,73 991,52 23 25 991,52 1541,49 25 991,52 1541,49 Cztery osie i więcej 12 25 643,73 652,76 25 27 652,76 1018,62 27 29 1018,62 1617,14 29 31 1617,14 2398,61 31 1617,14 2398,61

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 18 0 37,29 18 25 259,78 469,81 25 31 547,73 898,94 31 1381,13 1894,94 Trzy osie i więcej 12 40 1218,53 1684,91 40 1684,91 2492,33

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Jedna oś 12 18 0 24,89 18 25 173,93 312,84 25 312,84 548,86 Dwie osie 12 28 205,57 302,69 28 33 599,67 831,18 33 38 831,18 1262,56 38 1123,66 1662,33 Trzy osie i więcej 12 38 661,79 921,50 38 921,50 1252,40

Mechanizm waloryzacyjnych stawek minimalnych podatku od środków transportowych

Zgodnie bowiem z art. 12b ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stawki minimalne podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1–3 do tej ustawy, począwszy od 2004 r., ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Do przeliczenia stawek określonych w załącznikach nr 1–3 stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) oblicza corocznie ww. wskaźnik. Jeżeli wskaźnik ten jest niższy niż 5%, stawki minimalne określone w załącznikach nr 1–3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek ogłosić, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1–3, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Stawki minimalne - dlaczego są ustalane?

Czasem może zaistnieć sytuacja, że stawka maksymalna podatku od środków transportowych, o której mowa w:

art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy ( samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton) ,

, art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ( ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ) lub

) lub art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy ( przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: ),

jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej. Wtedy rada gminy ma obowiązek uchwalić stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki minimalnej.

Wynika to z art. 10 ust 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym: Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy.

oprac. Paweł Huczko