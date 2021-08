Stawki opłat w 2022 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru

Opłaty za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu. Jakie stawki maksymalne opłat będą obowiązywały w 2022 r.?

Opłaty za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu - stawki maksymalne w 2022 r.

Maksymalne stawki opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu obowiązujące w danym roku kalendarzowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z tym minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 1 grudnia danego roku ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki tych opłat.

Stosowane obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat na kolejny rok zostało opublikowane w Monitorze Polskim, tj. obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu (Monitor Polski rok 2021 poz. 762).

Obwieszczenie, wydane na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694), określa maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat obowiązujących w 2022 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu.

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Stawki opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu w 2022 r.

Stawki maksymalne opłat w 2022 r. w przypadku środka transportu, zgodnie z treścią obwieszczenia, są następujące:

1) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 542 zł,

b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 46 zł;

2) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 677 zł,

b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 60 zł;

3) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 956 zł,

b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 86 zł;

4) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1409 zł,

b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 154 zł;

5) środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1714 zł,

b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 225 zł.

Stawki opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie towaru w 2022 r.

Stawki maksymalne opłat w 2022 r. w przypadku towaru to:

a) za usunięcie towaru - 1713 zł,

b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia towaru - 5 zł 60 gr za 1 m3 albo 1 zł 40 gr za 1 m2 powierzchni magazynowej.

Uiszczanie opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie

Zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, opłatę za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towarów w wyznaczonym miejscu uiszcza się na rzecz dyrektora izby administracji skarbowej.

Dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla wyznaczonego miejsca, do którego został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem, ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu, osoby obowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

- OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu - Monitor Polski rok 2021 poz. 762