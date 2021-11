Podwyżka stóp procentowych NBP od 4 listopada 2021 r.

Podwyżka stóp procentowych NBP. Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP ze skutkiem od 4 listopada 2021 r. Stopa referencyjna została podwyższona o 75 pb (punktów bazowych) do 1,25%. Stopa depozytowa wzrosła do 0,75%. Stopa lombardowa została podniesiona do 1,75%. Stopa redyskontowa weksli wzrosła do 1,30%, a stopa dyskontowa weksli została ustalona na poziomie 1,35%.

Podwyżka stóp procentowych NBP obowiązująca od 7 października 2021 r.

Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła (ze skutkiem od 4 listopada 2021 r.) stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na następującym poziomie:

stopa referencyjna 1,25% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.) - wysokość stopy referencyjnej określa oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez NBP;

Ta uchwała Rada Polityki Pieniężnej wejdzie w życie 4 listopada 2021 r.

Poprzednia zmiana stóp procentowych NBP (podwyżka) miała miejsce 6 października 2021 r. (ze skutkiem od 7 października 2021 r.).

Ważne!

Punkt procentowy ("pkt proc." albo "p.p."), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach.

Punkt bazowy (‱; "p.b.), to jedna setna punktu procentowego.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 listopada 2021 r.

Sytuacja gospodarcza na świecie

Rada zauważyła, że w gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej, choć utrzymująca się w wielu krajach trudna sytuacja epidemiczna wraz z ograniczeniami podażowymi na części rynków i silnym wzrostem cen surowców oddziałują negatywnie na koniunkturę w niektórych gospodarkach. Mimo to, aktualne prognozy wskazują na dalszy wzrost globalnego PKB w przyszłym roku.



Jednocześnie znacznie wyższe niż rok temu światowe ceny surowców – w szczególności gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, a także części surowców rolnych – wraz przedłużającymi się zaburzeniami w globalnych łańcuchach podaży i silnym wzrostem cen transportu międzynarodowego przyczyniają się do istotnego wzrostu inflacji w wielu gospodarkach oraz podwyższania jej prognoz na przyszły rok. W wielu gospodarkach, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz strefie euro, inflacja wyraźnie przekracza cele banków centralnych, kształtując się na poziomach najwyższych od wielu lat.



Mimo to, główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów, choć część z nich sygnalizuje ograniczenie skali akomodacji monetarnej. Jednocześnie banki centralne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej podwyższają stopy procentowe.

Sytuacja gospodarcza i inflacja w Polsce

W Polsce trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Nadal poprawia się sytuacja na rynku pracy, co znajduje odzwierciedlenie w spadku bezrobocia i wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć istotnym 2/2 czynnikiem ryzyka jest wpływ pandemii na gospodarkę, a także oddziaływanie ograniczeń podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na globalną koniunkturę.



Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła w październiku br. do 6,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1,0%. Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników zewnętrznych i niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym istotnie wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje jednak także trwające ożywienie gospodarcze, w tym popyt stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych.



Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2021 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,8–4,9% w 2021 r. (wobec 3,8–4,4% w projekcji z lipca 2021 r.), 5,1–6,5% w 2022 r. (wobec 2,5–4,1%) oraz 2,7–4,6% w 2023 r. (wobec 2,4–4,3%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,9–5,8% w 2021 r. (wobec 4,1–5,8% w projekcji z lipca 2021 r.), 3,8–5,9% w 2022 r. (wobec 4,2–6,5%) oraz 3,8–6,1% w 2023 r. (wobec 4,1–6,5%).



Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

Jaka inflacja w 2022 roku?

Zgodnie z najnowszą projekcją Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, inflacja w Polsce z 50-proc. prawdopodobieństwem w 2021 r. ukształtuje się w przedziale 4,8–4,9%, w 2022 r. w przedziale 5,1–6,5%, a w 2023 r. w przedziale 2,7–4,6% - podała 3 listopada 2021 r. Polska Agencja Prasowa.

Według DAE, dynamika PKB Polski z 50-proc. prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 4,9–5,8 proc. w 2021 r., w przedziale 3,8–5,9 proc. w 2022 r. oraz 3,8–6,1 proc. w 2023 r.

Projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do 21 października 2021 r.

Poniżej, listopadowa, centralna ścieżka projekcji wg wyliczeń PAP Biznes w porównaniu do lipcowej, centralnej ścieżki NBP:

Listopadowa projekcja* I Lipcowa projekcja 2021 2022 2023 I 2021 2022 2023 Inflacja CPI rdr (proc.) 4,85 5,8 3,65 I 4,2 3,3 3,4 PKB rdr (proc.) 5,35 4,85 4,95 I 5 5,4 5,3

*Ścieżka centralna z listopadowych prognoz NBP została wyliczona jako środek przedziału prognoz podanego w komunikacie RPP i może nie pokrywać się z faktyczną ścieżką centralną, którą NBP opublikuje w najbliższy poniedziałek. Różnice mogą wynikać z niesymetrycznego rozkładu prawdopodobieństwa kształtowania się zmiennych (PKB i inflacja) w horyzoncie prognozy.

Źródło: Narodowy Bank Polski, PAP

oprac. Paweł Huczko