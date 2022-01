1% podatku dla OPP w 2022 roku

W 2022 roku organizacje pożytku publicznego otrzymają pieniądze z 1% PIT według starych zasad na podstawie rozliczenia podatku za 2021 rok - zapewnił 13 stycznia 2022 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski. W perspektywie 2022 r. oraz w większości 2023 r. o jakimkolwiek zmniejszeniu środków z 1 proc. mowy być nie może - dodał Sarnowski.

1% podatku PIT dla OPP 2021/2022

Ministerstwo Finansów poinformowało 13 stycznia 2022 r., że:

W 2021 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały tytułem 1% należnego podatku środki w wysokości 972,7 mln zł z rozliczeń rocznych za 2020 r.

W 2022 r. OPP otrzymają środki według starych zasad – tj. na podstawie rozliczenia podatku za 2021 r. Polski Ład nie wpływa na to.

Zdaniem resortu finansów, przyjmując za podstawę zakładaną realizację dochodów z podatku PIT z ustawy budżetowej na 2022 r., w 2023 r. organizacje pożytku publicznego powinny otrzymać środki z rozliczenia za 2022 r. w wysokości ok. 1 mld zł, czyli nie mniej a więcej środków niż w 2022 roku.

Wiceminister Jan Sarnowski 13 stycznia 2022 r. w Sejmie zapewnił, że "W perspektywie tego roku, oraz w większości roku przyszłego o jakimkolwiek zmniejszeniu wysokości środków płynących z 1 proc. do organizacji pożytku publicznego mowy być nie może. To się po prostu nie wydarzy".

Ministerstwo Finansów deklaruje niezmienną otwartość na dialog z podmiotami trzeciego sektora oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego w celu wypracowania wspólnego rozwiązania na kolejne lata. Celem jest zidentyfikowanie tych, którzy mogliby dostać mniej i wypracowanie sposobu rekompensaty.

Ponadto wiceminister Sarnowski poinformował, że prace nad zmianami, które miałyby uzupełnić system wspierania organizacji pożytku publicznego będą trwały w tym roku. "To nie są zmiany, które powinno zaproponować samodzielnie Ministerstwo Finansów. To powinny być rozwiązania wypracowane wspólnie z organizacjami trzeciego sektora i beneficjentami 1 proc. Nie ma bezpośredniego zagrożenia zmniejszenia finansowania w ciągu najbliższego roku działalności organizacji pożytku publicznego. Natomiast to również jest czas na to, aby oszacować realny wpływ tych zmian na wysokość i na strukturę ich finansowania" - tłumaczył wiceminister.

Nowa ulga dla rodziców samotnie wychowujących dzieci w 2022 roku - zamiast wspólnego rozliczenia

Sarnowski udzielał w czwartek 13 stycznia 2022 r. w Sejmie odpowiedzi na poselskie pytanie "w sprawie błędów Polskiego Ładu skutkujących obniżeniem dochodów Polaków, m.in. rodziców samotnie wychowujących dzieci, przedsiębiorców, nauczycieli oraz beneficjentów 1 proc."

"Odnosząc się do kwestii związanych ze zmianą preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci, chciałem podkreślić, że nie była to prosta likwidacja wspólnego rozliczenia się rodzica z dzieckiem samotnie przez niego wychowywanym, ale zastąpienie tej opcji nową ulgą, czyli odliczeniem od podatku w wysokości 1500 zł. Jest to kwota wyższa od średniej korzyści wynoszącej za zeszły rok 1154 zł, którą samotni rodzice uzyskiwali średnio przed rokiem 2022" - powiedział Sarnowski.

Jak dodał, preferencja ta będzie obowiązywała zamiast istniejącego dotychczas wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jego zdaniem oznacza to, że większość osób, które dotychczas korzystały z tego rozwiązania wciąż będzie z niego korzystać i to w znacznie większym stopniu, niż dotychczas. (PAP)

Aneta Oksiuta

aop/ mmu/