Zwrot nadpłaconego podatku automatycznie w lutym 2022 r.

Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków, podań; zwrot podatku nastąpi z automatu w terminach wypłaty świadczeń w lutym - zapewniła 17 stycznia 2022 r. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Przypomniała, że chodzi o osoby, których świadczenia wynoszą 4 920 - 12 800 zł.

Podatek od zleceń w 2022 roku. Będą kolejne zmiany?

Pracujemy w tej chwili, w jaki sposób ewentualnie skorygować system rozliczania umów zleceń, aby zaliczki były co miesiąc wyższe, a nie tak, że na koniec roku jest zwrot podatku – mówił 17 stycznia 2022 r. rzecznik rządu Piotr Müller.

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe w 2022 roku - limity, zasady, obowiązki

Przepisy określają zasady i limity płatności między przedsiębiorcami (B2B) a także między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Jakie limity i obowiązki w tym zakresie mają przedsiębiorcy? W 2022 roku nadal obowiązuje limit 15 tys. zł brutto dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Dopiero od 1 stycznia 2023 roku limit ten zmniejszy się do 8 tys. zł.

Przejście na estoński CIT w 2022 roku. Jak to zrobić i do kiedy?

Podatnicy, którzy chcą przejść na estoński CIT powinni zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Dla większości spółek najdogodniejszym terminem jest koniec stycznia br. – przypomniało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej PAP.

Zbycie budynków posadowionych na cudzym gruncie a VAT

Nierzadkim zjawiskiem w obiegu gospodarczym jest sytuacja, w której przedsiębiorca obejmuje we władanie - przykładowo na podstawie umowy najmu, bądź dzierżawy cudzy grunt, a następnie stawia na nim budynki, lub też ulepsza zastane. Warto wiedzieć jak rozliczyć na gruncie podatku VAT sprzedaż rzeczonych nakładów.

Rozliczenie Tarczy Finansowej 2.0 - dodatkowy termin dla MŚP

Od 18 do 23 stycznia 2022 r. zostanie uruchomiony dodatkowy termin na korekty i spóźnione wnioski rozliczenia dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 - poinformował 14 stycznia PFR. Do wieczora 13 stycznia 2022 r. dokumentów nie złożyło ok. 1500 z 7 tys. małych i średnich firm, które korzystały z Tarczy.

Powołanie się na nabycie spadku, a 3-letni termin przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej podatek

Mimo, jak się wydaje, utrwalonej linii orzeczniczej sądów, zgodnie z którą prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postanowienie spadkowe stało się prawomocne, organy podatkowe nadal nie dają za wygraną i mają odmienne zdanie w tej kwestii.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apeluje o przesunięcie zmian na 2023 rok

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz dobro podatników, a także księgowych i kadrowych, zwróciło się 13 stycznia 2022 r. z apelem do rządu o przesunięcie terminów wejścia w życie podatkowo-składkowej części tzw. Polskiego Ładu o rok (tj. do 2023 r.). Zdaniem SKwP umożliwiłoby to przygotowanie kompleksowej korekty tych regulacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Niższe stawki VAT na żywność, paliwa, gaz, nawozy i energię. Sejm uchwalił ustawę

13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

Ulga dla klasy średniej a emeryci - MF pracuje nad nowymi przepisami

– Niebawem podzielimy się informacją o tym, jak będzie funkcjonowała ulga dla klasy średniej dla emerytów. Nie wykluczam, że ta ulga będzie obejmowała osoby, u których część dochodu pochodzi z emerytury, a część np. ze stosunku pracy – mówi Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Założenie jest takie, żeby osoby otrzymujące świadczenie do 12 800 zł brutto nie straciły na Polskim Ładzie. Resort wyliczył, że dla ok. 90 proc. emerytów i rencistów wprowadzone w jego ramach zmiany będą korzystne.

1% podatku dla OPP w 2022 roku

W 2022 roku organizacje pożytku publicznego otrzymają pieniądze z 1% PIT według starych zasad na podstawie rozliczenia podatku za 2021 rok - zapewnił 13 stycznia 2022 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski. W perspektywie 2022 r. oraz w większości 2023 r. o jakimkolwiek zmniejszeniu środków z 1 proc. mowy być nie może - dodał Sarnowski.

PIT od wysokich dochodów w 2022 roku w Polsce nadal jednym z najniższych w UE

W 2022 roku po zmianach podatkowych, jakie przyniósł Polski Ład, opodatkowanie wysokich dochodów osób fizycznych w Polsce nadal należy do najniższych w Unii Europejskiej – wynika z danych opublikowanych 13 stycznia 2022 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Stypendia z „Erasmus+" oraz wsparcie z programu „Europejski Korpus Solidarności” - bez podatku

Ministerstwo Finansów poinformowało 13 stycznia 2022 r., że pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” nie zapłacą podatku dochodowego (PIT) od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń. Zaniechanie poboru podatku od stypendiów, w ramach różnych edycji programu „Erasmus+”, zostanie uregulowane w jednym rozporządzeniu.

Umowa zlecenia 2022 - opodatkowanie

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku umowy zlecenia kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia, a dopiero na koniec roku, przy rocznym rozliczeniu PIT. Stąd zleceniobiorcy mogli otrzymać niższą wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2022 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. to koryguje. Przedłuża ono termin poboru zaliczek na podatek dochodowy. Z danych resortu finansów wynika, że w Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Podatki 2022 - nieświadome błędy podatników i księgowych nie będą karane

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 13 stycznia 2022 r. zapewniło, że "nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych)" związane z nowymi przepisami "nie spotkają się z sankcjami".

Jak zmienić dane w CEIDG? Terminy, wniosek

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) mają obowiązek (czasem tylko możliwość) zmiany swoich danych wpisanych do tej ewidencji (np. danych osobowych, adresowych), numeru firmowego rachunku bankowego a także mogą np. zmienić formę opodatkowania za pośrednictwem CEIDG. Jak to zrobić? W jakich terminach?

Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców w 2022 roku - terminy, jak to zrobić

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) mogą opodatkować przychody (dochody) z tej działalności w różnych formach. Są to przede wszystkim tzw. zasady ogólne PIT (opodatkowanie wg skali podatkowej), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy PIT (stawka 19%) i karta podatkowa. Od 2022 roku nie można już niestety wybrać karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. W 2022 roku mogą płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku. Jak przejść z podatku liniowego (karty podatkowej, skali podatkowej) na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Jak przejść z podatku liniowego na zasady ogólne? Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej w 2022 roku?

Tarcze antyinflacyjne wydłużają okres podwyższonej inflacji - opinia

Zdaniem ekonomistów Citi Handlowego realizowane przez rząd tarcze antyinflacyjne ograniczą wzrost cen jedynie krótkoterminowo i bardzo istotnie wydłużają okres podwyższonej inflacji, co zwiększy konieczność podwyżek stóp proc. przez Radę Polityki Pieniężnej do ponad 4 proc.- oceniają ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem CPI (potocznie: inflacja) średniorocznie w 2023 r. wyniesie ok. 6 proc.

PIT-0 dla seniora - zwolnienie z PIT pracujących emerytów. Wzór oświadczenia

Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia dotyczące obowiązujących od 2022 roku przepisów zwalniających z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niektórych przychodów (np. z pracy, zlecenia, działalności gospodarczej) podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo a nie będą otrzymywać emerytury lub renty rodzinnej. Zwolnienie to jest też potocznie (a także przez resort finansów) zwane "PIT-0 dla seniorów", czy "ulga dla pracujących seniorów"). Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych od początku 2022 roku. Jakie oświadczenie powinien złożyć senior?

PIT-11 druk 2022 - nowy wzór (wersja 28)

Ministerstwo Finansów opublikowało 10 stycznia 2022 r. dwudziestą ósmą już wersję wzoru formularza PIT-11(28). Wersję tę należy stosować do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Opublikowano też nowe wzory formularzy PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-6, IFT-1/IFT-1R. Wszystkie mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od początku 2022 roku.

Z ulgi dla klasy średniej można korzystać w poszczególnych miesiącach

Jeśli w danym miesiącu podatnikowi nie przysługuje ulga dla klasy średniej, ponieważ np. zarobił więcej, nie oznacza to, że nie może on skorzystać z ulgi w kolejnych miesiącach - odpowiada na pytania PAP resort finansów. Polski Ład nie zmienił zasad opodatkowania PIT-em dodatku pielęgnacyjnego.

PIT-2 druk 2022 - nowy wzór (wersja 7) od 10 stycznia

Ministerstwo Finansów opublikowało siódmą wersję wzoru formularza PIT-2(7). Wersję tę należy stosować od 10 stycznia 2022 r. Opublikowano też nowy wzór oświadczenia PIT-2A.

Podatkowy Polski Ład - błędy i niedociągnięcia we wdrażaniu nowych przepisów

– Z perspektywy procesu implementacji nie widzę na razie kolejnych większych wyzwań. Wydaje mi się, że Ministerstwo Finansów i cały projekt Polskiego Ładu wychodzą na prostą – ocenia główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Jak wskazuje, w poniedziałek rozpoczął się już proces zwracania nadmiarowo pobranych zaliczek na podatek dochodowy, przez co tysiące Polaków otrzymało w styczniu niższe pensje. Resort nie spodziewa się dalszych problemów, chociaż wielu ekspertów jest zdania, że Polski Ład jest pełen nieścisłości.

Zakup mebli - ewidencja księgowa

Zabudowa stolarska, meble wbudowane na stałe stanowią wyposażenie budynku i nie są ujmowane jako oddzielny obiekt inwentarzowy środka trwałego. Samodzielne meble powinny być objęte ewidencją bilansową lub pozabilansową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 - szczegóły, założenia

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to pakiet rozwiązań, który obniży lub czasowo zniesie podatek VAT m.in. na paliwo, energię elektryczna czy nawozy do 31 lipca 2022 r.