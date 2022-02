Które produkty spożywcze są objęte stawką 0% VAT od 1 lutego 2022 r.? Lista towarów

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac Senatu RP Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. Są to paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna. Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej. Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r.

Obniżki stawek podatkowych jako forma walki z inflacją

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, jednym z największych problemów, z którym borykają się dziś Polacy są wysokie rachunki i wysokie ceny. Podwyżki wynikają z czynników zewnętrznych, niezależnych od rządu. Jednak rząd ma narzędzia do tego by je złagodzić. Dlatego powstała najpierw Tarcza Antyinflacyjna 1.0, a niedługo zacznie działać Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Tarcze pokazują, że rząd robi wszystko, aby złagodzić skutki inflacji i zmniejszyć jej koszty dla Polaków. W skali całej Europy to jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją.



Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0. wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach fiskalnych.

Rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0

To w szczególności:

obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa,

przedłużenie 5% stawki VAT na prąd,

obniżenie stawki VAT na ciepło do 5%,

wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej ,

wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny,

wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%.

Ponadto od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz. Dzięki nim Polacy oraz najważniejsze instytucje użyteczności publicznej zapłacą niższe rachunki za ogrzewanie.

Rozwiązania MF w Tarczy Antyinflacyjnej 1.0.

To m.in.:

obniżka VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc

obniżka VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc

obniżka VAT na tak zwane ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 do 8 proc.

obniżka akcyzy na paliwa silnikowe i energię elektryczną

zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku detalicznego

Towary spożywcze objęte stawką 0% VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

(sklasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej wg. wskazanych kodów CN):

• CN 02 – Mięso i podroby jadalne

• CN ex 03 – Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308

• CN 04 – Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

• CN 0504 00 00 – Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

• CN 07 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

• CN 08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

• CN 10 – Zboża

• CN 11 – Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

• CN ex 12 – Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

• CN ex 15 – Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne

• CN ex 16 – Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

• CN 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

• CN ex 20 – Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

• CN 2104 – Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

• CN 2105 00 – Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

• CN ex 2106 – Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

• CN 2202 – Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

• Bez względu na CN – Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Źródło: Ministerstwo Finansów