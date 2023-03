Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - luty/marzec 2023

Oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych w lutym 2023 r. - spadek drugi miesiąc z rzędu

Luty jest już drugim z rzędu miesiącem, w którym banki pogorszyły ofertę promocyjnych lokat i rachunków oszczędnościowych. To spora zmiana, bo wcześniej przez 15 miesięcy średnie oprocentowanie najlepszych depozytów pięło się w górę i to w bezprecedensowym tempie. Podczas gdy pod koniec 2021 roku nawet najlepsze lokaty dawały obietnicę zysku na średnim poziomie zaledwie 1%, to pod koniec 2022 roku było to już ponad 7,5%.



Ostatnie dwa miesiące przyniosły jednak pogorszenie ofert. W styczniu najlepsze bankowe depozyty kusiły oprocentowaniem na poziomie 7,3%, a w lutym już 7,18%. Ruchy, póki co nie są duże, ale przy dwucyfrowej inflacji nie jest to zbyt dobra wiadomość.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają na ofertę lokat

Niemal pewne jest, że średnie oprocentowanie promocyjnych lokat spada, bo Rada Polityki Pieniężnej przestała podnosić stopy procentowe. Jeszcze w październiku czy na początku lutego większość ekonomistów spodziewała się kontynuacji podnoszenia stóp procentowych. Tak się jednak nie stało. Już sama ta zmiana nastawienia spowodowała, że banki szukając oszczędności nie tylko powstrzymały się od podnoszenia oprocentowania, ale dokonały redukcji.



Pomiędzy stopami, a oprocentowaniem depozytów istnieje bowiem wyraźny związek. Tym bardziej odczują to poszukiwacze lokat, gdy RPP zacznie obniżać stopy procentowe. Jest to możliwe najwcześniej w drugiej połowie roku. Wtedy oprocentowanie lokat bankowych może zacząć wyraźnie topnieć.

Średnie oprocentowanie depozytów 2021-2023 HRE Investments

Coraz mniej lokat na 8%

Obserwowane wyniki to efekt tego, że w większości przypadków banki pozostawiły oferty bez zmian, a w przypadku 7 z nich doszło nawet do korekty oprocentowania w dół. Jeszcze miesiąc temu produktów, które kusiły stopą zwrotu na poziomie 8% lub większym było 15. Obecnie takich ofert jest o 2 mniej. W porównaniu do stycznia więcej też jest ofert z oprocentowaniem, które nie przekracza 8%. Te stanowią już ponad 60% najlepszych depozytów. Jeszcze w grudniu proporcje były odwrotne.



Przypomnijmy, że w ramach naszego rankingu zbieramy co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Skupiamy się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe Credit Agricole Lokata mobilna dla nowego klienta 10,00% 30 tys. zł 180 dni tak konto Toyota Bank PL Lokata Plus 12M 8,20% 10 x 40 tys. zł 12 miesięcy nie konto Inbank Lokata Na Start 8,00% 50 tys. zł 3 miesiące tak - Nest Bank Nest Konto Oszczędnościowe 8,00% 400 tys. zł 2 miesiące tak konto Toyota Bank PL Lokata Plus 6M 8,10% 10 x 40 tys. zł 6 miesięcy nie konto PKO BP Lokata na dzień dobry 8,00% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto Bank Pekao Konto oszczędnościowe 8,00% 200 tys. zł 6 miesięcy tak konto VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 8,00% 400 tys. zł 3 miesiące tak konto ING Bank Śląski OKO 8,00% 400 tys. zł 3 miesiące tak konto Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 8,00% 300 tys. zł 90 dni tak konto VeloBank Lokata na Nowe Środki 8,00% 150 tys. zł 2 miesiące tak - mBank Moje cele – oferta prom. 8,00% 50 tys. zł 3 miesiące nie konto Nest Bank Lokata Witaj 8,00% 20 tys. zł 6 miesięcy tak konto BOŚ Ekolokata Zimowa 7,57% 500 tys. zł 12 miesięcy nie - Inbank Lokata standardowa 7,50% 1 mln zł 6 miesięcy nie - mBank eKonto oszczędnościowe 7,50% 300 tys. zł 3 miesiące tak konto PKO BP Lokata na nowe środki 7,50% bez limitu* 3 miesiące tak konto Inbank Lokata Standardowa 7,50% 1 mln zł 6 miesięcy nie - Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 7,50% 200 tys. zł 3 miesiące tak - BOŚ EKOkonto Oszczędnościowe 7,07% 500 tys. zł do 28.02.2023 nie - BFF Lokata Facto 7,00% bez limitu 3 miesiące nie konto Santander Consumer Bank Lokata online Nowe Środki 7,00% 400 tys. zł 6 miesięcy tak - Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy 7,00% 50 tys. zł do 24.04.2023 nie - Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 6,50% bez limitu 6 miesięcy tak konto Alior Bank Lokata terminowa 6,50% 200 tys. zł 182 dni tak konto Bank Pekao Lokata z Żubrem 6,50% 50 tys. zł 6 miesięcy tak konto BFF Lokata Facto 6,50% bez limitu 12 miesięcy nie konto Santander Lokata mobilna 6,25% 20 tys. zł 4 miesiące nie konto Santander Lokata terminowa 6,00% 1 mln zł 12 miesięcy nie konto BNP Paribas Lokata na Nowe Środki 6,00% bez limitu 12 miesięcy tak konto Credit Agricole Lokata na nowe pieniądze 6,00% 100 tys. zł 180 dni tak konto Citi Bank Handlowy Konto Super Oszczędnościowe 6,00% 20 tys. zł 4 miesiące nie konto BNP Paribas Lokata Gomobile 5,00% 50 tys. zł 5 miesięcy nie konto Bank Pocztowy Lokata w Porządku 5,00% 20 tys. zł 3 miesiące nie konto Aion Bank Aion (light) Oszczędności 5,50% bez limitu do 30.04.2023 nie aplikacja mobilna *Maksymalną kwotę oznacza nadwyżkę ponad pieniądze zgromadzone na produktach depozytowych w dniu 13.02.2023 Opracowanie HRE Investments na podstawie danych z banków (termin nadsyłania informacji 27.02.2023) i stron internetowych banków

Oskar Sękowski, Bartosz Turek, HRE Investments