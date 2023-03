14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

Czternasta emerytura będzie wypłacana corocznie, projekt ustawy ma być przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2023 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze przed końcem marca 2023 r. Ustawa ta ma wprowadzić na stałe wypłatę kolejnego - obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - zwanego potocznie 14. (czternastą) emeryturą.

Dla kogo 14. emerytura?

To dodatkowe, wypłacane raz w roku świadczenie ma być przeznaczone osób pobierających emerytury i renty w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternasta emerytura - ile

Osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - w przypadku osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł - w przypadku osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Ważne Od 1 marca 2023 r. minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto.

Ponadto ma być przewidziany przepis określający, że kwota 14. emerytury nie będzie niższa niż 50 zł.



Ustawa ma też przewidywać możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż najniższa emerytura.

Wypłata 14. emerytury z mocy prawa - nie trzeba będzie składać żadnego pisma ani wniosku

W ustawie o 14. emeryturze będzie zapisane, że to świadczenie będzie wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem podstawowym (czyli razem z emerturą lub rentą) w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów albo w innym terminie w tym miesiącu, jeżeli nie jest możliwa wypłata dodatkowego świadczenia wraz ze świadczeniem podstawowym.



Rada Ministrów, w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października, będzie miała obowiązek określić, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (14. emerytury) w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty tego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe.



Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe . W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jedna 14. emerytura w roku, także dla pobierających rentę rodziną

Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jedna 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Czternasta emerytura bez wpływu na inne świadczenia (np. zasiłki, dodatki)

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).

14. emerytura bez egzekucji ale objęta składką zdrowotną i podatkiem dochodowym

W przepisach omawianej ustawy zostanie zapisane, że z kwoty 14. emerytury:

- nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje;

- pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów