Emerytury i renty rolnicze z KRUS 2023 - zmiany od 1 marca 2023 - dodatki i inne świadczenia

Ile wynoszą zwaloryzowane od 1 marca 2023 r. emerytury i renty rolnicze wypłacane przez KRUS? Ile zostały podwyższone dodatki do emerytur i inne świadczenia po waloryzacji od 1 marca 2023 r.? Które świadczenia nie wzrosły? Które świadczenia zostaną ponownie obliczone z urzędu?

Na czym polega waloryzacja rolniczych emerytur i rent?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wyjaśnia, że waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. żywności, energii, czy gazu).



Emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników podlegają corocznie waloryzacji w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych, tj. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.



Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu podwyższonej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

Ważne Jeżeli zwaloryzowana kwota emerytury lub renty z ubezpieczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się (z pewnymi wyjątkami) z urzędu do tej kwoty.

Dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane obok emerytury lub renty rolniczej oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent rolniczych podlegają podwyższeniu poprzez ich pomnożenie przez ustalony wskaźnik waloryzacji.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

KRUS waloryzuje emerytury/renty z urzędu, czyli bez konieczności zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez osobę uprawnioną, i informuje o podwyższeniu świadczenia (decyzja).

O ile wzrosną od 1 marca 2023 r. emerytury i renty rolnicze wypłacane przez KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 337) i art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2461).

Ważne Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2023 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2023 r. wynosi 1.429,60 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

Kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż 250 zł. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2023 r. 1.588,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.588,44 zł.

Które świadczenia nie wzrosną?

Uwaga! Do kwoty 1.588,44 zł nie zostaną podwyższone:

a) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej

lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,

b) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

c) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Ważne Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Od dnia 1 marca 2023 r. – do kwoty 1.588,44 zł – wzrasta też kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Które świadczenia zostaną ponownie obliczone z urzędu?

Ponadto ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:

1) świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 2.157,80 zł miesięcznie.

2) świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej

(z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 3.046,29 zł miesięcznie.

Dodatki do emerytur i inne świadczenia po waloryzacji od 1 marca 2023 r.

Od 1 marca 2023 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

• dodatek pielęgnacyjny – 294 zł 39 gr,

• dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy

i do samodzielnej egzystencji – 441 zł 59 gr,

• dodatek kombatancki – 294 zł 39 gr,

• dodatek za tajne nauczanie – 294 zł 39 gr,

• ryczałt energetyczny – 255 zł 17 gr,

• dodatek kompensacyjny – 44 zł 16 gr,

• dodatek dla sieroty zupełnej – 553 zł 30 gr,

• świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 294 zł 39 gr,

• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej

oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 294 zł 39 gr,

• dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1.127 zł 12 gr.

Kiedy zostaną wysłane decyzje waloryzacyjne do emerytów i rencistów?

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2023 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2023 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów.

Podstawa prawna - art. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 337) i art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2461).